生活
2025-11-10 17:00:00

野田珈琲x京都人氣COFFEE BASE 11.22及11.23限定頂級咖啡品味體驗

咖啡控要留意！全港獨家直接進口日本咖啡生豆的精品咖啡店野田珈琲Noda Coffee，首次與京都人氣精品咖啡品牌COFFEE BASE開展合作企劃，推出限量聯名新品。並將於11月22日及23日舉辦為期兩天的限定頂級咖啡品味體驗，由COFFEE BASE咖啡師團隊專程來港沖煮咖啡，大家須預約訂座！
 

港日共同研發聯名新品

京都COFFEE BASE總店隱身於四条烏丸巷內，在大阪和東京均有分店。主理人鬼追善久設有自家烘焙工作室，職人咖啡風味層次獨樹一幟，深受當地居民與遊客喜愛。今次港日合作推出的兩款聯名限量新品，由鬼追善久親自監製，野田珈琲Noda Coffee烘焙團隊共同研發。一款嚴選埃塞俄比亞耶加雪夫咖啡豆，採用厭氧日曬處理法，透過延長發酵時間至7天，增強微生物活性，賦予咖啡豆更豐富的層次感，沖煮出來的咖啡口感飽滿，果香濃郁。另一款尼加拉瓜檸檬莊園咖啡豆，莊園內保留54公頃天然雨林與9處瀑布，獨特的氣候造就出優質咖啡。經過特殊日曬處理法，帶來木質、可可、乳酪與香料交織的獨特風味，曾於2008年獲尼加拉瓜Cup of Excellence卓越精品咖啡第二名。
 

京都人氣精品咖啡品牌COFFEE BASE主理人鬼追善久 埃塞俄比亞耶加雪夫G1科契爾7天厭氧日曬（$478 / 250g）咖啡口感飽滿層次豐富，果香濃郁。 尼加拉瓜檸檬莊園特殊日曬（$448/250g）具有木質、可可、乳酪與香料交織的獨特風味。

COFFEE BASE咖啡師沖煮聯名咖啡

大家可參與11月22日及23日，在野田珈琲Noda Coffee灣仔門店舉行的限定頂級90分鐘咖啡體驗，融合京都與香港特色的咖啡文化之旅，細嘗COFFEE BASE咖啡師團隊沖煮2款聯名限量咖啡以及甜品，每位$328包。每日設有三場，每場18席，採預約制訂座。機會難逢，咖啡控must go！
 

將於11月22日及23日舉辦限定頂級咖啡品味體驗，由COFFEE BASE咖啡師團隊專程來港沖煮聯名咖啡。 限定頂級咖啡品味體驗（每位$328）包含2款聯名限量咖啡及甜品。 限定頂級咖啡品味體驗將於灣仔軒尼詩道野田珈琲Noda Coffee專門店舉行。

野田珈琲Noda Coffee

地址：灣仔軒尼詩道314-324號永倫立方地下B店
日期：11月22日（星期六）及11月23日（星期日）
場次：12nn – 1:30pm | 2:30pm – 4pm | 4:30pm – 6pm
座位：每場18席 
費用：每位$328 (包含2款聯名限量咖啡及甜品) 
 

