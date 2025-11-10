野田珈琲x京都人氣COFFEE BASE 11.22及11.23限定頂級咖啡品味體驗

港日共同研發聯名新品

京都COFFEE BASE總店隱身於四条烏丸巷內，在大阪和東京均有分店。主理人鬼追善久設有自家烘焙工作室，職人咖啡風味層次獨樹一幟，深受當地居民與遊客喜愛。今次港日合作推出的兩款聯名限量新品，由鬼追善久親自監製，野田珈琲Noda Coffee烘焙團隊共同研發。一款嚴選埃塞俄比亞耶加雪夫咖啡豆，採用厭氧日曬處理法，透過延長發酵時間至7天，增強微生物活性，賦予咖啡豆更豐富的層次感，沖煮出來的咖啡口感飽滿，果香濃郁。另一款尼加拉瓜檸檬莊園咖啡豆，莊園內保留54公頃天然雨林與9處瀑布，獨特的氣候造就出優質咖啡。經過特殊日曬處理法，帶來木質、可可、乳酪與香料交織的獨特風味，曾於2008年獲尼加拉瓜Cup of Excellence卓越精品咖啡第二名。

