香港天氣開始轉涼，不少人已經計劃週末時要親親大自然，盡情享受香港的秋日風情，秋日活動當中以野餐最受人歡迎。在草地上鋪開野餐墊，微風輕拂，每口食物都帶著大自然的氣息，讓人心靈上徹底放鬆。立即看以下精選迪欣湖/西九公園/佐敦谷等6個香港野餐好去處。
野餐好去處｜青衣公園
青衣公園佔地7.09公頃，以綠意盎然的自然景色及寧靜環境而聞名。公園內設有人工湖及大片草地，四季景色各具特色，特別是秋天更能欣賞到金黃的紅葉，吸引不少人欣賞及打卡。父母不妨帶小朋友到青衣公園野餐，呼吸新鮮空氣之餘，更能欣賞湖光山色。
青衣公園地址及資料
香港新界青衣島青敬路
開放時間︰上午5時30分至下午11時30分
青衣公園地址交通資訊
港鐵東涌線青衣站B或C出口
或乘坐巴士41、41A、41M或43B等路線到達；88號、140M或401號小巴均可前往。
野餐好去處｜迪欣湖
迪欣湖是香港經典野餐好去處，擁有全港最大的人工湖及超大面積的草地。近日天氣開始入秋轉涼，到迪欣湖感受大自然的山清水秀就最為適合。加上迪欣湖隸屬香港迪士尼管理，設施充滿迪士尼元素，例如欄杆、街燈及長椅上會有米奇老鼠圖案，家長帶小朋友到迪欣湖不妨來一場尋找米奇老鼠蹤影的遊戲，為週末添加些樂趣。
迪欣湖設便利店售賣不同零食及飲品，如果野餐時不夠食物都可以在此補充物資。另外，迪欣湖活動中心提供小船及單車租借服務，豐富大家週末行程。但要留意，迪欣湖不容許寵物進入，各位毛孩父母或者要選擇其他地方。
迪欣湖地址及資料
香港新大嶼山望東坑香港迪士尼樂園度假區
服務時間︰上午9:00至晚上7:00
腳踏船租借服務︰星期六及日上午10:00至下午5:00（2026年1月1日起，服務將適用於上午10:00至下午5:00。）
腳踏遊覽車租借服務時間為每日上午10:00至下午5:00。
出租服務或按天氣及營運情況而調整。
迪欣湖交通資訊
迪士尼站轉乘R8A巴士
野餐好去處｜啟德跑道公園
啟德郵輪碼頭由兩個公園組成，分別是跑道公園及郵輪碼頭公園。雖然跑道公園交通較為不便，但勝在正對維港景色，可以盡享無敵大海景，地面有兩大片草地供人放鬆休歇，頂樓的天台花園亦有多幅土地，不怕同人爭。公園人流稀少，加上公園屬寵物友善場所，可以帶着毛孩在草地上盡情嬉戲，享受寫意的週末時光。
啟德跑道公園交通資訊
可乘坐5R、22、22M巴士，或86號小巴，甚至能在北角及觀塘碼頭乘坐渡輪。
野餐好去處｜南昌公園
位於深水埗南昌邨旁的南昌公園以黃花風鈴木聞名，雖然要到每年3月入春時才會開花，但南昌公園擁有近2萬平方米的大型草坪及大型兒童遊樂場，週末放假時不少家庭會帶小朋友一起在南昌公園野餐，度過開心的家庭日。
南昌公園地址
深水埗深旺道20號（24小時開放）
南昌公園交通資訊
港鐵南昌站D1出口或乘坐12、A21、701、701S或971號巴士前往公園。
野餐好去處｜西九藝術公園及海濱長廊
西九文化區向來是小朋友及毛孩放電的好地方，大片的草地及無敵維港景色已經成為family day的首選。位於西九文化區內的西九藝術公園及海濱長廊附近設有各式咖啡店或餐廳，即使臨時起意想野餐，亦可以在西九文化區選購美食，不用預先計劃行程。
西九藝術公園地址
九龍西九文化區博物館道18號
西九藝術公園及海濱長廊交通資訊
柯士甸站D2出口步行約10分鐘，或在柯士甸站轉乘專線小巴CX1。
野餐好去處｜佐敦谷公園
佐敦谷公園是觀塘區最大的公園，佔地約6.3公頃。雖然佐敦谷公園沒有無敵大海景欣賞，但綠油油的草坪吸引不少人放假時在此野餐放鬆心靈。公園同時設有兒童區及幼兒區，不同年齡的小朋友都可以在此嬉戲，佐敦谷公園成為不少一家大細的野餐好去處。有時間的話可以步行20分鐘到平山欣賞九龍日落。
佐敦谷公園地址
九龍觀塘新清水灣道71號
佐敦谷公園交通資訊
彩虹站B出口，或乘坐27、29M或23號巴士前往。