香港天氣開始轉涼，不少人已經計劃週末時要親親大自然，盡情享受香港的秋日風情，秋日活動當中以野餐最受人歡迎。在草地上鋪開野餐墊，微風輕拂，每口食物都帶著大自然的氣息，讓人心靈上徹底放鬆。立即看以下精選迪欣湖/西九公園/佐敦谷等6個香港野餐好去處。

今個週末一於同朋友家人去野餐，感受秋日的大自然吧。（網絡圖片）

或乘坐巴士41、41A、41M或43B等路線到達；88號、140M或401號小巴均可前往。

青衣公園佔地7.09公頃，以綠意盎然的自然景色及寧靜環境而聞名。公園內設有人工湖及大片草地，四季景色各具特色，特別是秋天更能欣賞到金黃的紅葉，吸引不少人欣賞及打卡。父母不妨帶小朋友到青衣公園野餐，呼吸新鮮空氣之餘，更能欣賞湖光山色。

野餐好去處｜迪欣湖

迪欣湖是香港經典野餐好去處，擁有全港最大的人工湖及超大面積的草地。近日天氣開始入秋轉涼，到迪欣湖感受大自然的山清水秀就最為適合。加上迪欣湖隸屬香港迪士尼管理，設施充滿迪士尼元素，例如欄杆、街燈及長椅上會有米奇老鼠圖案，家長帶小朋友到迪欣湖不妨來一場尋找米奇老鼠蹤影的遊戲，為週末添加些樂趣。

迪欣湖設便利店售賣不同零食及飲品，如果野餐時不夠食物都可以在此補充物資。另外，迪欣湖活動中心提供小船及單車租借服務，豐富大家週末行程。但要留意，迪欣湖不容許寵物進入，各位毛孩父母或者要選擇其他地方。

迪欣湖地址及資料

香港新大嶼山望東坑香港迪士尼樂園度假區

服務時間︰上午9:00至晚上7:00

腳踏船租借服務︰星期六及日上午10:00至下午5:00（2026年1月1日起，服務將適用於上午10:00至下午5:00。）

腳踏遊覽車租借服務時間為每日上午10:00至下午5:00。

出租服務或按天氣及營運情況而調整。

迪欣湖交通資訊

迪士尼站轉乘R8A巴士