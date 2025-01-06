金球獎2025｜金球獎紅地毯最美女星造型盤點 Emma Stone俐落短髮 妮歌潔曼經典復古

金球獎 2025 紅地毯造型｜ Zendaya Zendaya以一襲Louis Vuitton橘棕色立體裙擺晚禮服，加上復古的俏麗捲髮，配搭寶格麗Bulgari首飾登場，氣場全開。

金球獎 2025 紅地毯造型｜ Ariana Grande Ariana Grande以《魔法壞女巫》踏入電影界，她身穿Givenchy平口古董淡黃色禮服，凸顯復古風情，猶如一位迪士尼公主。

金球獎2025紅地毯造型｜Ariana Grande

金球獎 2025 紅地毯造型｜ Cynthia Erivo Ariana Grande的《魔法壞女巫》拍檔Cynthia Erivo，選擇以Louis Vuitton的花卉禮服現身，立體剪裁句霸氣又矚目，展現一道神秘而華麗的風景。

金球獎2025紅地毯造型｜Cynthia Erivo

金球獎 2025 紅地毯造型｜妮歌潔曼 (Nicole Kidman) 妮歌潔曼(Nicole Kidman)身穿Balenciaga 的銀色垂墜露背禮服，露出雕塑感十足的背部線條，搭配復古經典髮型，盡展復古老荷里活女星的魅力。

金球獎 2025 紅地毯造型｜狄美摩亞 (Demi Moore) 以《完美物質》奪得最佳女主角的狄美摩亞(Demi Moore)，穿上Armani Prive的金色禮服，亮面曲線剪裁正好呼應她的玲瓏身段，貴氣逼人。

金球獎 2025 紅地毯造型｜ Tilda Swinton 有「時尚仙人」之稱的Tilda Swinton，以經典的 Chanel的金色鑲邊軟呢上衣，配搭黑色修身裙裝，展現獨特優雅的仙氣。

金球獎2025紅地毯造型｜Tilda Swinton

金球獎 2025 紅地毯造型｜安祖蓮娜祖莉 (Angelina Jolie) 安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)帶同女兒一同行金球獎紅地氈，她身穿的Alexander McQueen禮服，以閃亮物料不同交織出神秘氣質設計，閃耀登場。

金球獎 2025 紅地毯造型｜楊紫瓊 楊紫瓊身穿Balenciaga黑色高領禮服，拖地的裙裙擺設計，呼應她在魔法壞女巫裡的角色。齊陰劉海髮型亦令她年輕不少。

金球獎 2025 紅地毯造型｜ Elle Fanning 豹紋是本季大熱的圖案之一，Elle Fanning穿上Balmain豹紋緞面的裸金色禮服，盡顯狂野風格，時尚有型。