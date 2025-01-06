金球獎2025｜金球獎紅地毯最美女星造型盤點 Emma Stone俐落短髮 妮歌潔曼經典復古

第82屆金球獎頒獎典禮，今日在美國洛杉磯舉行，現場眾星雲集，各大女星在紅毯上大展魅力，包括出爐影后狄美摩亞(Demi Moore)、愛瑪史東(Emma Stone)、妮歌潔曼(Nicole Kidman)、Zendaya等，一同驚艷全場。
金球獎2025紅地毯造型｜愛瑪史東(Emma Stone)
愛瑪史東(Emma Stone)身穿Louis Vuitton紅色緞面蝴蝶結小禮服登場，配上一頭俐落短髮，予人煥然一新的活力感覺。
金球獎2025紅地毯造型｜Zendaya
Zendaya以一襲Louis Vuitton橘棕色立體裙擺晚禮服，加上復古的俏麗捲髮，配搭寶格麗Bulgari首飾登場，氣場全開。
金球獎2025紅地毯造型｜Ariana Grande
Ariana Grande以《魔法壞女巫》踏入電影界，她身穿Givenchy平口古董淡黃色禮服，凸顯復古風情，猶如一位迪士尼公主。
金球獎2025紅地毯造型｜Cynthia Erivo
Ariana Grande的《魔法壞女巫》拍檔Cynthia Erivo，選擇以Louis Vuitton的花卉禮服現身，立體剪裁句霸氣又矚目，展現一道神秘而華麗的風景。
金球獎2025紅地毯造型｜妮歌潔曼(Nicole Kidman)
妮歌潔曼(Nicole Kidman)身穿Balenciaga 的銀色垂墜露背禮服，露出雕塑感十足的背部線條，搭配復古經典髮型，盡展復古老荷里活女星的魅力。
金球獎2025紅地毯造型｜狄美摩亞(Demi Moore)
以《完美物質》奪得最佳女主角的狄美摩亞(Demi Moore)，穿上Armani Prive的金色禮服，亮面曲線剪裁正好呼應她的玲瓏身段，貴氣逼人。
金球獎2025紅地毯造型｜Tilda Swinton
有「時尚仙人」之稱的Tilda Swinton，以經典的 Chanel的金色鑲邊軟呢上衣，配搭黑色修身裙裝，展現獨特優雅的仙氣。
金球獎2025紅地毯造型｜安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)
安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)帶同女兒一同行金球獎紅地氈，她身穿的Alexander McQueen禮服，以閃亮物料不同交織出神秘氣質設計，閃耀登場。
金球獎2025紅地毯造型｜楊紫瓊
楊紫瓊身穿Balenciaga黑色高領禮服，拖地的裙裙擺設計，呼應她在魔法壞女巫裡的角色。齊陰劉海髮型亦令她年輕不少。
金球獎2025紅地毯造型｜Elle Fanning
豹紋是本季大熱的圖案之一，Elle Fanning穿上Balmain豹紋緞面的裸金色禮服，盡顯狂野風格，時尚有型。