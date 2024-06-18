銅鑼灣中菜｜銅鑼灣新開淮揚菜館「弘文館」$68起食宮廷稻草扎肉 必試茶皇煙燻脆皮雞

銅鑼灣全新淮揚菜館「弘文館」今日正式開幕！餐廳由四位經驗豐富及醉心鑽研江南菜多年的名廚主理，以傳統烹飪手法製作出多道風味正宗的巧手名菜，包括清燉獅子頭、酒香鰣魚、宮廷稻草扎肉等，價錢豐儉由人，低至$68起就能品嚐精緻江南美饌，喜歡手工中菜的朋友不妨一試！

銅鑼灣中菜推介！「弘文館」手工菜$68起

淮揚菜是中國四大古典菜系之一，匯集泰州、揚州、淮安、上海等江南一帶菜系的風味特色，是不可不試的傳統中菜。而位於銅鑼灣廣場二期內的「弘文館」，菜式口味更是精淡有緻，製法講究之餘刀工精細，賣相味道都有質素。

前菜方面必食香糟四寶($108)，特別用上10年花雕浸泡本地鮮蝦、豬肚、毛豆及鴨舌，花雕酒味香醇，而食材亦處理出色，鮮蝦爽脆鮮味，豬肚質感厚實，鴨舌脆嫩可口。主菜方面必食宮廷稻草扎肉($68/位)，精選泰州黑豬的腩肉位置，先用稻草紮住豬肉讓稻草清香的味道融入豬肉之中，再在下層層鋪上獨家醃製的泰州春菜，整道菜式鮮味十足！還有工序繁複的茶皇煙燻脆皮雞($268/半隻；$598/一隻)，廚師用時令新鮮茶葉、秘製醬料及食用煙燻水浸泡本地黃油雞三小時後，先風乾一小時後油炸，然後再風乾三小時，最後上菜前再油炸，皮脆肉軟，茶香令人回味無窮。



弘文館

地址：銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期10樓 (請乘坐6號或7號升降機方可到達)

營業時間：中午12時至下午3時；下午６時至晚上10時

店鋪電話：5686 0622