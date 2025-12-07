銅鑼灣最新Slow Coffee Club by Esprit $40起飲冠軍級咖啡師出品 入手限定生活時尚產品

咖啡迷注意！銅鑼灣最近有高質咖啡店開業，Slow Coffee Club by Esprit位於Esprit 旗艦店店內，為 Esprit 打造全新「時尚 × 生活延伸空間」。店舖由香港五屆拉花冠軍Keith Tse與香港虹吸咖啡比賽亞軍Gary Tsui共同策劃，以手沖、虹吸等多種萃取方式提供多層次的咖啡選擇，價錢由$40起，非常親民。另外店內亦有售咖啡豆以及一系列限定生活及時尚產品，喜愛咖啡的朋友以後又多間舖頭可以打卡朝聖！

Slow Coffee Club by Esprit歎高質咖啡 Slow Coffee Club由兩位本地頂尖咖啡師謝冠杰（Keith Tse，五屆香港拉花大賽冠軍）與徐嘉樂（Gary Tsui，香港虹吸咖啡比賽亞軍）攜手打造，兩人將專業技藝融入「慢萃」哲學，運用手沖、虹吸等多種萃取手法，帶來細膩及多層次的味蕾體驗。

必試兩款招牌特飲Sunrise與Sunset，靈感源自「日出」及「日落」，完美體現Esprit的創新與活力。Sunrise（$65）融合咖啡豆的濃郁香氣與提子果泥的微酸甜美，佐以清新橙汁及細緻接骨木花，最後飾以果乾與香草，充滿晨光氣息，為忙碌早晨注入充沛活力。Sunset（$65）則為無咖啡因選擇，以甜美提子汁為基底，配搭爽快氣泡水、香甜橙汁及優雅接骨木花，再以果乾及香草點綴，口感輕盈且層次分明，滿載日落時分的溫暖餘韻。



Slow Coffee Club by Esprit Hong Kong 銅鑼灣旗艦店

地址：香港銅鑼灣Fashion Walk京士頓街2-4號地下2號鋪

營業時間：11:00am - 7:00pm (Slow Coffee Club)