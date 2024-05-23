銅鑼灣美食｜銅鑼灣新開高質日式料理餐廳「明道」汁燒活鰻魚飯／日式串燒／A4山形和牛西冷

銅鑼灣美食推介｜下半年特別多假期節日，自然便有更多機會約朋友聚餐。今次推介這間新開的⾼質⽇式料理餐廳給大家，餐廳座落銅鑼灣恩平道，有多款菜式選擇，包括鐵板燒、串燒、和食及鍋物等。無論商務⽤餐或與好友相聚都好適合，即睇內文詳情！

餐廳「明道」於2024年1⽉新開張，由擁有多年豐富經驗主廚林俊樂師傅主理，餐廳每天採購新鮮食材空運直送到店，主打新概念全熟食客製化廚師發辦，根據客⼈要求和⼝味訂購當造食材，並以師傅匠⼼⼿藝演繹獨⼀無⼆的美味，務求讓賓客每⼀次皆有嶄新驚喜。

海鹽或汁燒活鰻魚飯 ($268) 嚴選新鮮活鰻⿂，入⼝肥美⽢香，⾁質豐腴彈牙，可選擇海鹽或⾃家製燒汁做法。定食均配有茶碗蒸蛋、味噌湯、咖啡或甜品。 ⽇式火鍋套餐 特上至尊鍋 ($298) 套餐包括神户⿊豚⻄冷、美國安格斯和⽜⽜⼩排、特選串燒兩款、雜菜盛、稻庭烏冬或粥。共5款⾃家製湯底可選擇，其中推薦鮮濃 鱲⿂湯，每⽇採⽤新鮮鱲⿂熬煮，鮮甜香濃，最後加入綿密⽩粥和⽇本九州蛋，融合湯底之精華，滋味⼗⾜！定食均配有茶碗蒸蛋、味噌湯、咖啡或甜品。

明道 晚市主廚推介料理

蟹膏龍蝦 ($880) 經典⽇式鐵板燒料理，嚴選⻄澳龍蝦，取蝦膏、蟹膏、蛋黃，與龍蝦蝦⾁混合炒香，加入蘆筍、靈芝菇、蒜蓉，鮮香 四溢、⾁質爽嫩彈牙，蝦頭作裝飾造型搶眼適合打卡，體驗視覺與味覺之雙重享受！⽇本和⽜它它 ($488) 選⽤⽇本佐賀和⽜頸脊，油花分布均勻，⽜味濃郁，底部鋪滿洋蔥、菜絲和昆布，⽽表⾯⽤鱘⿂⼦醬、三⽂⿂籽、蒜片加以點綴，並淋上柚⼦醋平衡油膩感，⾊香味俱全，保證⼀試難忘！

瀨尿蝦天婦羅 ($180) 嚴選東南亞瀨尿蝦，先拆殼起⾁再蒸熟，⽤紫蘇葉和紫菜卷起蝦⾁和蟹膏，包裹粉漿炸⾄薄脆，火候需拿捏恰到好處 ，⾁質爽彈、外脆內嫩，帶⼀絲海⽔鮮甜。日式串燒 ($40-$138) 「明道」提供多款特⾊⽇式串燒，包括 厚燒⽜舌、汁燒免治雞⾁棒、鹽燒百⾥香、汁燒雞頸⾁、鹽燒雞翼、鹽燒⽩鱔等。鍋物套餐「雅」 ($928) 食材搭配⼗分豐富，其中海鮮包括鮑⿂、虎蝦、帶⼦、⽣蠔、⽇本⼤蜆和紋甲魷⿂。另有油花分布均勻的A4⼭形和⽜⻄冷；⽜味濃郁、⾁汁豐富的佐賀和⽜⽜頸脊；⾁質細膩、油脂豐盈的⾶驒⽜肩⾁。套餐包含雜菜盛、稻庭烏冬或粥，共5款⾃家製湯底可選擇，其中推薦鮮濃鱲⿂湯，每⽇採⽤新鮮鱲⿂熬煮，鮮甜香濃，最後加入綿密⽩粥和⽇本九州蛋，融合食材之精華，讓味蕾體驗⼀場極致盛宴！