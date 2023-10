銅鑼灣美食｜Lost Stars姊妹店「Mercury Recalls」進駐銅鑼灣！3,000呎黑膠唱片主題餐廳

開放式酒吧+自家釀製花茶酒雞尾酒

要展現一間餐廳的魅力及個性,除了動人樂曲及美味佳餚,一系列特色雞尾酒也是必不可少。餐廳設開放式酒吧呈現出精緻的氛圍,放滿各式各樣的酒品,出品也有質素。多款雞尾酒都用上自家釀製的花茶酒做基底,特別推介坊間少見的熱飲cocktail「Don’t Know Why」 (HK$148),以氈酒Tanqueray No. Ten混合法式伯爵茶作基調,調酒師先把所有材料加熱,減低酒精感,提煉到理想的酒精濃度,升溫時帶有淡淡伯爵茶香氣及果香,再以傳統英式茶杯奉上,還原令人嚮往的舊英情懷;「Amie」 (HK$168)同樣以Tanqueray No. Ten混合法式伯爵茶為基礎調配,將蛋白及乳酪打發至蓬鬆狀態,倒入接骨木花味湯力水,口感creamy,軟滑濃厚,淡淡的佛手柑、乳酪氣息;「Mystery of Love」 (HK$158) 以荷蘭伏特加Kettle One Vodka混合白玫瑰花茶作基調,加入帶濃郁香味的荷蘭黑蕃茄,以冷壓方式將其製成黑蕃茄汁,再用離心機將果肉和纖維分離獲得蕃茄清精華,最後將所有材料以滾動 (Rolling)混合結尾,保留蕃茄清及白茶最精緻的味道,香氣清爽醉人。

「Mercury Recalls」提供豐富而多樣的單點菜單,亦為銅鑼灣上班族打造性價比高的午市及早午餐套餐,同時備有各式輕食選擇,適合不同喜好的食客。下班後也不妨到來體驗一段浪漫黑膠時光,喝一口雞尾酒,讓你沉浸在樂音之中,緩解一日的勞累。