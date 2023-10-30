銅鑼灣美食｜Lost Stars姊妹店「Mercury Recalls」進駐銅鑼灣！3,000呎黑膠唱片主題餐廳

銅鑼灣美食｜本地知名Livehouse「Lost Stars Livehouse Bar & Eatery」於銅鑼灣開新姊妹店「Mercury Recalls」！餐廳佔地3,000呎，以黑膠唱片為主題。店內盡數傾注了主理人們對音樂的熱情，同時為一眾音樂愛好者提供一個集結酒吧、咖啡館、演出場地、唱片行等的悠閒空間，整個空間縈繞著 lo-fi 的氛圍，佐以美酒及佳餚，喚醒沉寂的音樂靈魂，為客人帶來環繞視覺聽覺味覺的獨特體驗。喜歡黑膠或美酒佳餚的你，不妨跟朋友去享受一下！

Mercury Recalls 午市及早午餐套餐$88起！ 「Mercury Recalls」作為Lost Stars港島區首間餐廳，對食物品質非常重視，由經驗豐富的廚師團隊嚴選本地優質食材入饌，以精湛的烹調手藝演繹多款佳餚，令客人可以細味食物天然風味。同時為方便銅鑼灣的上班族，餐廳設有一系列午市及早午餐套餐，定價由$88至$188，包前菜、主菜及飲品，為區內性價比極高的選擇。招牌作「Mercury Recalls All Day Breakfast」(HK$128) ，配料豐富豪華，牛乳滑蛋加入法國壓縮魚子醬作點綴，香烤蘋果粒口感清爽酸甜提神，另有燒牛肉、法式奶油薯等，當然少不了自家製的英式傳統焗豆，是周末漫活的最佳配搭；「煙燻三文魚班尼迪蛋英式鬆餅」 (HK$118) 煮至半熟流心的班尼迪蛋，下層是肉厚味濃的挪威三文魚及新鮮健康的炒菠菜葉，配以即點即烘、微溫軟熟的英式鬆餅，面層淋上自家製的濃厚荷蘭醬，每一口層次豐富鮮明，幸福滋味油然而生；「軟殼蟹卡邦尼扁意粉」 (HK$108) 選用來自越南的軟殼蟹，身價較常見的泰國軟殼蟹昂貴，質素也較高，每份意粉都會放上原隻即炸軟殼蟹，份量相當大方。大廚選用意大利煙薰腩肉Pancetta取代坊間常見的煙肉，味道更香濃，入口也帶有淡淡煙燻味。 晚餐菜單同樣豐富，推介菜式包括「黑松露薯條」 (HK$118)，薯條炸至金黃香脆，加入松露比例較高的矜貴松露醬，再撒上巴馬臣芝士碎，香氣濃郁，吃一口薯條喝一啖啤酒，絕對是Happy Hour的不二之選；「美式香烤豬肋骨」 (HK$238)選用來自美國的厚身肉排，醃製後以低溫慢焗方式烤至皮脆肉嫩，輕輕一切就能做到骨肉分離，蘸上自家製的燒烤醬，滋味倍增，令人食不停口。「深海紅蟹肉明太子卡邦尼扁意粉」(HK$188) 來自深海水域的紅蟹，口感富淡淡海水風味，肉質甜美而細膩，加以蜆湯烹調，意粉盡吸雙重鮮味，再撒上日本蟹籽增添口感，每一口都突顯出海鮮的鮮甜味美。 「Mercury Recalls」的咖啡出品也絕不馬虎，嚴選盧旺達日曬單品豆做基底，咖啡帶清新的柑橘香和茶香，喝起來濃郁順口，味道獨特。甜點方面，餐廳與人氣糕點店Jouer Boutique合作，提供一系列新鮮自家手製餅撻，必點之選包括「接骨木花蘋果伯爵茶撻」 (HK$58)、「紫薯杏仁奶油撻」 (HK$48) 等，每日供應之蛋糕款式不盡相同，咖啡與甜點之間的微妙平衡為食客帶來豐富味蕾體驗。

開放式酒吧＋自家釀製花茶酒雞尾酒 要展現一間餐廳的魅力及個性，除了動人樂曲及美味佳餚，一系列特色雞尾酒也是必不可少。餐廳設開放式酒吧呈現出精緻的氛圍，放滿各式各樣的酒品，出品也有質素。多款雞尾酒都用上自家釀製的花茶酒做基底，特別推介坊間少見的熱飲cocktail「Don’t Know Why」 (HK$148)，以氈酒Tanqueray No. Ten混合法式伯爵茶作基調，調酒師先把所有材料加熱，減低酒精感，提煉到理想的酒精濃度，升溫時帶有淡淡伯爵茶香氣及果香，再以傳統英式茶杯奉上，還原令人嚮往的舊英情懷；「Amie」 (HK$168)同樣以Tanqueray No. Ten混合法式伯爵茶為基礎調配，將蛋白及乳酪打發至蓬鬆狀態，倒入接骨木花味湯力水，口感creamy，軟滑濃厚，淡淡的佛手柑、乳酪氣息；「Mystery of Love」 (HK$158) 以荷蘭伏特加Kettle One Vodka混合白玫瑰花茶作基調，加入帶濃郁香味的荷蘭黑蕃茄，以冷壓方式將其製成黑蕃茄汁，再用離心機將果肉和纖維分離獲得蕃茄清精華，最後將所有材料以滾動 (Rolling)混合結尾，保留蕃茄清及白茶最精緻的味道，香氣清爽醉人。 「Mercury Recalls」提供豐富而多樣的單點菜單，亦為銅鑼灣上班族打造性價比高的午市及早午餐套餐，同時備有各式輕食選擇，適合不同喜好的食客。下班後也不妨到來體驗一段浪漫黑膠時光，喝一口雞尾酒，讓你沉浸在樂音之中，緩解一日的勞累。

餐廳營造最頂級音響效果 「Mercury Recalls」裝潢靈感來自日本原宿的咖啡店，配合木系傢俱設計，營造出獨特的時尚感。採時下盛行的「朝啡夕酒」模式經營，白天是咖啡店，晚上搖身一變成為雞尾酒酒吧。餐廳以黑膠為主題概念，藏品當然足夠豐富，推門入內處處見到黑膠蹤影，架上擺放大量不同年代的經典黑膠唱片，店中設有兩部唱盤，播放各個年代的經典音樂。客人也可參考餐牌上的主題歌單，曲目會不定期推介和轉換，以音樂帶動心情，讓食客每次到來都有全新感觀。 為求完美，店中音響全為頂級配備，採用了150瓦 Bose Professional DesignMax DM8S 喇叭，利用同軸二分頻揚聲器打造飽滿低音和清晰的高音。DM8S優雅外形與餐廳環境設計完美融為一體。 Bose Professional 180瓦 DesignMax DM8C-SUB 低音箱提供豐富的低音表現，帶來令人震撼的低音，亦將黑膠碟音質原汁原味呈獻。每個 DM8S 喇叭以及 DM8C-SUB 低音更使用了Bose Professional最新 PowerShareX PSX1204D 四聲道、1200 瓦智慧型擴大機，毎隻喇叭均以獨立擴大機通道形式連接推送，達至並營造最頂級音響效果，發燒友定必沉醉其中。 「Pink Floyd代表著不被規限不受束縛，有思想有態度的我行我素。牆上面其中一張Wish You Were Here來自七十年代蘇聯，是一張在極權統治和絕對封閉的狀況下，從西方自由國度偷運入境翻版而成的產物，質量絕無保証但卻藏著抹不走的歷史傷痛。」資深音樂會監製康家俊_BFSH 如是說。「Mercury Recalls」特別找來康家俊_BFSH擔任客席唱片騎師，與音樂愛好者分享他的音樂品味，也會定期邀請不同的本地音樂人 (Lost Stars Musicians)於場內，分享各自的原創音樂。期望以黑膠為概念，用音樂連結社區，將水星 (Mercury Recalls) 打造成一個讓人放鬆和減壓的地方。