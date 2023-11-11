銅鑼灣西餐｜DONOVAN銅鑼灣新開業 世界名廚Donovan Cooke主理 必吃8道菜嚐味餐單

踏入年底，多個值得慶祝的節日將至，是時候準備挑選一間有質素的餐廳，和身邊伴侶好好享受一下。現代歐洲料理餐廳DONOVAN最近正式進駐銅鑼灣，由世界知名大廚Donovan Cooke出任餐廳總廚，特意選取來自世界各地的優質食材，並以精湛的烹飪技巧為客人呈獻出一道道精彩佳餚。
銅鑼灣DONOVAN 8 道菜嚐味餐單
DONOVAN選址銅鑼灣開平道，裝修設計以優雅時尚的輕奢北歐風為基調，環境氣氛低調奢華，更設私人包廂，讓食客盡情享受大廚精心炮製的饕宴。8 道菜嚐味餐單（每位$1280），秉承「簡而不凡」的美食理念，以全球食材為靈感，將時令食材製作成精緻菜單。餐廳先以墨汁馬卡龍配煙燻鱒魚慕絲和三文魚子、鵪鶉松露塔以及Parmesan 芝士球配甜椒醬作為開胃前菜打響頭炮，顛覆一般傳統馬卡龍口味，以墨魚汁製成外皮，而夾心亦換上用煙燻鱒魚和三文魚子製成的慕絲，整體鹹香味美。
多款精緻料理 節日慶祝必吃
主菜方面則推介藍龍蝦伴松露蘑菇蓉，藍龍蝦肉厚鮮嫩，濃郁鮮甜，大廚用上法國黃酒和干邑作主調的龍蝦汁，烹飪前先用味噌輕輕掃過龍蝦身，令表皮更脆，再配以日本的松露和蘆筍點綴，令龍蝦味道錦上添花。而清蒸乳鴿鵝肝椰菜卷配松露醬同樣是餐廳招牌貨，先用皺葉甘藍菜包起鮮嫩的乳鴿和嫩滑的鵝肝，再配以絲絨質地的松露醬，用蒸焗的方法烹調處理，保留食材的原味道和水份，配搭旁邊奶油薯泥，層次豐富。最後主菜還有莎朗 9＋和牛配波爾多醬伴焦糖洋蔥，把新鮮胡椒磨碎塗在牛扒表面，加上焦糖洋蔥，淋上波爾多醬汁，牛扒肉質軟嫩，經典而不失滋味。
甜品方面，則有大黃伴士多啤梨啫喱以及Valrhona 熔岩心太軟配水果雪芭，用香甜的水果風味為晚餐劃上完美句號。餐廳提供 Wine Pairing 餐酒 5 杯（每位$680），為客人配搭出最完美的味蕾享受，有興趣的話不妨預早訂位，為伴侶送上驚喜。
DONOVAN
地址 :銅鑼灣開平道 1 號 CUBUS 16/F
電話 :＋852 – 3101 4008
營業時間 : 星期一至六 (中午 12 時至晚上 10 時 30 分)