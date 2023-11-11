銅鑼灣西餐｜DONOVAN銅鑼灣新開業 世界名廚Donovan Cooke主理 必吃8道菜嚐味餐單

踏入年底，多個值得慶祝的節日將至，是時候準備挑選一間有質素的餐廳，和身邊伴侶好好享受一下。現代歐洲料理餐廳DONOVAN最近正式進駐銅鑼灣，由世界知名大廚Donovan Cooke出任餐廳總廚，特意選取來自世界各地的優質食材，並以精湛的烹飪技巧為客人呈獻出一道道精彩佳餚。

銅鑼灣DONOVAN 8 道菜嚐味餐單

DONOVAN選址銅鑼灣開平道，裝修設計以優雅時尚的輕奢北歐風為基調，環境氣氛低調奢華，更設私人包廂，讓食客盡情享受大廚精心炮製的饕宴。8 道菜嚐味餐單（每位$1280），秉承「簡而不凡」的美食理念，以全球食材為靈感，將時令食材製作成精緻菜單。餐廳先以墨汁馬卡龍配煙燻鱒魚慕絲和三文魚子、鵪鶉松露塔以及Parmesan 芝士球配甜椒醬作為開胃前菜打響頭炮，顛覆一般傳統馬卡龍口味，以墨魚汁製成外皮，而夾心亦換上用煙燻鱒魚和三文魚子製成的慕絲，整體鹹香味美。