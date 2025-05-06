鍾菜館推「同桌同餐吞嚥友善饗宴」首創八頭南非鮑魚+新鮮西澳龍蝦軟餐

繼大快活、大家樂、美心推出軟餐，稻香集團旗下的鍾菜館也為咀嚼及吞嚥困難人士提供更友善的飲食選擇，提供全新「同桌同餐吞嚥友善饗宴」，將於5月11日母親節開始，於火炭、灣仔軒尼詩道、赤柱、數碼港四家分店正式推出，即日起接受預訂。



古法燜扣八頭南非鮑魚 適逢稻香集團今年邁進35周年，在星展基金會（DBS Foundation）支持下，與樂齡社企The Project Futurus x 軟餐俠攜手於「鍾菜館」四間指定分店推出全新「同桌同餐吞嚥友善饗宴」。餐單有九道色、香、味俱全的經典粵菜佳餚及點心，符合國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）。四分店更安排「同桌同餐大使」駐場，協助有需要的顧客點選菜單。大廚特別創作了古法扣鮑魚精緻軟餐，精選八頭南非鮑魚，以古法燜扣，按軟餐要求打成糊狀再固定形狀。上桌時，澆上濃郁鮑汁。大良蛋白炒龍蝦，以原隻西澳龍蝦拆殼起肉，清蒸攪碎，加入蛋白和牛奶輕炒，入口輕盈鮮嫩。讓吞嚥困難人士也能享受矜貴海洋珍饈美食！

柚皮炆煮4小時至入口即融 廚師炮製軟餐菜單須花上心機和時間手工製作，像鮑汁牛肉獅子頭，以牛冧肉、滑豆腐、陳皮蓉、芫荽蓉、生蔥蓉，打至免治狀，並以紅燒手法製作。肉香混合配料的幽香，質地細碎濕潤。懷舊菜蝦子柚皮，用鯪魚、海味、大地魚、雞肉等多種食材將柚子皮炆煮4小時，使柚皮更加軟腍，入口即融。最後灑上香惹蝦子，更加甘香。黑毛豬叉燒以蜜汁烤製成微焦多汁的叉燒，打成糊狀再固形，還原叉燒的香味。惹味菜式還有金沙南瓜、松露野菌焗芙蓉蛋；點心則有生拆鮮蝦餃皇及鮮蝦燒賣皇，均打成糊狀，再加入軟餐酵素粉加熱及固形，巧手重塑點心原貌。



新鮮烹調一視同仁 稻香集團營運總監 鍾凌峰先生表示：「我們希望在味道、賣相及適合進食度三方面達至最佳的平衡，讓進食能力稍弱的長者能返回餐桌，再次與家人經歷同桌共膳的快樂。我們堅持餐點如平常餐廳料理一樣，只會在宴席起菜前才新鮮烹調，確保有不同膳食需求的食客都能享用到我們一貫水準。只有做到所有菜餚的製作及處理都一視同仁地高品質及無異，才是對銀齡膳食的最大尊重及包容，並代表著真正將吞嚥友善料理納入日常、無分不同。作為中菜餐飲業的一份子，我們希望帶頭推動這一趨勢。」