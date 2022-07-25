鏡粉要玩｜MIRROR全球Dance Challenge 被選中可「現身」特別版MV 同場加映姜濤Stanley親密互動

全城矚目的MIRROR演唱會 《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022 》今晚在紅館揭幕！在演唱會前夕，MIRROR在YouTube Shorts上發起《MIRROR We Are Dance Challenge》舞蹈短片挑戰，邀請全球樂迷一齊學習新團歌《WE ARE》的舞步，並將影片上載至 YouTube Shorts。被選中的YouTube Shorts短片，將有機會在特別製作的MV中出現。

MIRROR已在YouTube官方頻道上載了教學短片，並製作了一段YouTube Shorts 挑戰短片作示範，由各成員輪流亮相示範《WE ARE》舞步，幫助樂迷在短時間內練成「跳舞擔當」﹗即日起至8月12日期間挑戰《WE ARE》舞步，並將短片上載至 YouTube Shorts 及加上 #mirrorwearedancechallenge，即可參與 #MirrorWeAreDanceChallenge YouTube Shorts 舞蹈短片挑戰，各位鏡粉不要錯過啊！ 即睇姜濤Stanley不正經互動：