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2022-07-25 19:48:55

鏡粉要玩｜MIRROR全球Dance Challenge 被選中可「現身」特別版MV 同場加映姜濤Stanley親密互動

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鏡粉要玩｜MIRROR全球Dance Challenge 被選中可「現身」特別版MV 12子親自拍片教你跳

全城矚目的MIRROR演唱會 《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022 》今晚在紅館揭幕！在演唱會前夕，MIRROR在YouTube Shorts上發起《MIRROR We Are Dance Challenge》舞蹈短片挑戰，邀請全球樂迷一齊學習新團歌《WE ARE》的舞步，並將影片上載至 YouTube Shorts。被選中的YouTube Shorts短片，將有機會在特別製作的MV中出現。 

Dancer出身的隊長Lokman非常用心教學。 AK為舞步改名，好細心。

MIRROR已在YouTube官方頻道上載了教學短片，並製作了一段YouTube Shorts 挑戰短片作示範，由各成員輪流亮相示範《WE ARE》舞步，幫助樂迷在短時間內練成「跳舞擔當」﹗即日起至8月12日期間挑戰《WE ARE》舞步，並將短片上載至 YouTube Shorts 及加上 #mirrorwearedancechallenge，即可參與 #MirrorWeAreDanceChallenge YouTube Shorts 舞蹈短片挑戰，各位鏡粉不要錯過啊！

即睇姜濤Stanley不正經互動：

身貼身教學 又有姜濤黑圖 手指公搶鏡 終於有張正常 去到最尾又失守，笑到癲

參加步驟如下：
1.    打開 YouTube 手機應用程式，在下方按「＋」符號
2.    點選「製作 Shorts」
3.    點選「新增音效」
4.    搜尋 MIRROR 新歌《WE ARE》
5.    在畫面右方選擇第七個選項：「音符剪刀」，並拖曳音樂至 1:22 左右
6.    開始拍片，你還可使用右方第三個選項：「計時器」設定倒數
7.    在標題寫上 #mirrorwearedancechallenge
8.    最後上載至 YouTube Shorts 便完成

MIRROR We Are Dance Challenge 足本版教學：https://www.youtube.com/watch?v=joIGl5BYIHU

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