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生活
2025-04-16 09:55:00

長期看電腦如何保養眼睛？5招改善易眼乾眼痛症狀 XX比眼藥水更有用！

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長期看電腦如何保養眼睛？5招改善易眼乾眼痛症狀 XX比眼藥水更有用！

長期看電腦如何保養眼睛？5招改善易眼乾眼痛症狀 XX比眼藥水更有用！

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不少人無論上班或休息時都會長期使用電腦、電話等電子儀器，而長時間面對這些電子儀器所釋放的藍光都會對眼睛帶來乾澀、脹痛等不適，長久下去更可能引起近視加深、乾眼症等問題。以下就教大家5招改善乾眼症狀的方法，比起使用眼藥水更有幫助！

改善乾眼｜浴目舒緩

如果眼睛出現乾澀、酸脹、疼痛等症狀，可以利用蒸氣幫助舒緩眼部疲勞，除了近年流行的蒸氣眼膜外，還可以利用熱茶的蒸氣熏蒸雙眼，讓茶葉的維他命以蒸氣的形式滲透到眼部組織，不但可以養護眼部神經，還有效緩解眼部疲勞，幫助眼部放鬆，解決眼睛不適的問題。

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工作時需要經常面對電腦屏幕，容易引起眼睛不適。 蒸氣眼膜有助舒緩眼部疲倦。 熱茶的蒸氣亦可以幫助改善眼部不適。

改善乾眼｜食物補充

如果眼睛經常出現乾澀脹痛的問題，可能與身體中缺乏某些營養有關，而食物中的維他命A、C和E及鋅、硒等元素對眼部健康都特別有幫助，日常可以多吃紅蘿蔔、菠菜、藍莓、雞蛋等富含護眼成份的食物補充，或是進食相關的營養保健品，讓眼部健康，可以從內部調理，改善眼睛不適的問題。

 

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藍莓功效包括預防癌症及心臟病等（am730製圖） 藍莓功效包括預防癌症及心臟病等（am730製圖） 藍莓功效包括預防癌症及心臟病等（am730製圖） 藍莓功效包括預防癌症及心臟病等（am730製圖） 藍莓功效包括預防癌症及心臟病等（am730製圖） 藍莓功效包括預防癌症及心臟病等（am730製圖）

改善乾眼｜適當用眼

長時間使用電子儀器會受到藍光影響以感到雙眼不適，因此每使用一段時間，便需要遠眺幾分鐘，讓眼睛可以得到舒緩，而遠眺綠色植物對緩解眼部疲勞更有幫助，比起經常使用眼藥水更有效。而且在使用電子儀器的時候，盡量以40分鐘為單位，同時需要留意避免光線過強或過弱，以減少對眼睛的負擔。

長期坐著使用電子儀器，不但對眼部健康有影響，腰背亦會受到傷害。 建議工作一段時間後，便遠眺讓眼睛休息一會。 遠眺綠色植物對眼部健康更有幫助。

改善乾眼｜明目花茶

不少中藥食材如枸杞、決明子、菊花等都含有明目護眼的作用，建議在經常使用電子儀器的情況下配搭以相關食材沖泡的明目花茶飲用，不但可以幫助補充水份，還可以讓眼睛得到放鬆，舒緩用眼過度導致的疲倦不適。

菊花含有清肝明目的功效，特別適合經常熬夜及使用電子儀器的人士飲用。 可以在工作的時候飲用，以助舒緩使用電腦而引起的眼部不適。 建議按自己的需要，配搭出不同的花茶飲用。

改善乾眼｜按摩眼部穴位

眼部周圍含有多個穴位，而通過按摩這些穴位不但可以促進眼部血液循環，還可以舒緩眼部疲倦及改善眼部不適，因此當出現眼睛酸脹腫痛的情況時，可以利用手指輕輕按摩攢竹穴、魚腰穴等穴位，讓眼睛重拾清爽舒適狀態。

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即使使用防藍光的眼鏡，眼睛還是會因長時間工作而感到疲倦。 眼部附近有多個穴位，通過按摩可以舒緩乾澀、酸脹等不適。 除了手指，還可以使用儀器輔助。

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