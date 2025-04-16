長期看電腦如何保養眼睛？5招改善易眼乾眼痛症狀 XX比眼藥水更有用！

不少人無論上班或休息時都會長期使用電腦、電話等電子儀器，而長時間面對這些電子儀器所釋放的藍光都會對眼睛帶來乾澀、脹痛等不適，長久下去更可能引起近視加深、乾眼症等問題。以下就教大家5招改善乾眼症狀的方法，比起使用眼藥水更有幫助！

改善乾眼｜浴目舒緩 如果眼睛出現乾澀、酸脹、疼痛等症狀，可以利用蒸氣幫助舒緩眼部疲勞，除了近年流行的蒸氣眼膜外，還可以利用熱茶的蒸氣熏蒸雙眼，讓茶葉的維他命以蒸氣的形式滲透到眼部組織，不但可以養護眼部神經，還有效緩解眼部疲勞，幫助眼部放鬆，解決眼睛不適的問題。

改善乾眼｜適當用眼 長時間使用電子儀器會受到藍光影響以感到雙眼不適，因此每使用一段時間，便需要遠眺幾分鐘，讓眼睛可以得到舒緩，而遠眺綠色植物對緩解眼部疲勞更有幫助，比起經常使用眼藥水更有效。而且在使用電子儀器的時候，盡量以40分鐘為單位，同時需要留意避免光線過強或過弱，以減少對眼睛的負擔。

改善乾眼｜明目花茶 不少中藥食材如枸杞、決明子、菊花等都含有明目護眼的作用，建議在經常使用電子儀器的情況下配搭以相關食材沖泡的明目花茶飲用，不但可以幫助補充水份，還可以讓眼睛得到放鬆，舒緩用眼過度導致的疲倦不適。

改善乾眼｜按摩眼部穴位 眼部周圍含有多個穴位，而通過按摩這些穴位不但可以促進眼部血液循環，還可以舒緩眼部疲倦及改善眼部不適，因此當出現眼睛酸脹腫痛的情況時，可以利用手指輕輕按摩攢竹穴、魚腰穴等穴位，讓眼睛重拾清爽舒適狀態。