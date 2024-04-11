長榮航空香港高雄航線4月12正式啟航 5月中起每日兩班

長榮航空開拓新航線！由4月12日起，長榮航空開始全新香港至高雄新航線，並於5月15日起增至每天2班來回班次。去台灣旅行又多個選擇！
自4月12日起，長榮航空將開闢香港至高雄新航線，並由5月15日起增至每天2個對飛班次，連同現有香港台北航線，長榮航空往返港台航班將增至多達每週67班，貫穿南北兩地，旅客更可選擇經由高雄(KHH)前往東京(NRT -BR108 Daily)、大阪(KIX–BR182 Daily)、福岡(FUK–BR120 Daily)、首爾(ICN–BR172)。不論公務或旅遊，為旅客提供更彈性、更快捷且便利的旅程。
香港往返高雄班機時間表
機型 : A321
香港 (HKG) // 高雄 (KHH) 首航日
BR846 12Apr 13:05 14:40
高雄 (KHH) //香港 (HKG) 首航日
BR845 12Apr 10:15 11:55
由13Apr起 航班資料
香港 (HKG) // 高雄 (KHH)
BR846 12:05 13:40
BR850 19:25 21:00 (15May起新增)
高雄 (KHH) //香港 (HKG)
BR845 09:15 10:55
BR849 16:45 18:25 (15May起新增)