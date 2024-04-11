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生活
2024-04-11 15:30:00

長榮航空香港高雄航線4月12正式啟航 5月中起每日兩班

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長榮航空香港高雄航線正式啟航 5月15日起每日兩班

長榮航空香港高雄航線正式啟航 5月15日起每日兩班

長榮航空開拓新航線！由412日起，長榮航空開始全新香港至高雄新航線，並於515日起增至每天2班來回班次。去台灣旅行又多個選擇！

412日起，長榮航空將開闢香港至高雄新航線，並由515日起增至每天2個對飛班次，連同現有香港台北航線，長榮航空往返港台航班將增至多達每週67班，貫穿南北兩地，旅客更可選擇經由高雄(KHH)前往東京(NRT -BR108 Daily)、大阪(KIXBR182 Daily)、福岡(FUKBR120 Daily)、首爾(ICNBR172)。不論公務或旅遊，為旅客提供更彈性、更快捷且便利的旅程。

長榮航空香港高雄航線正式啟航 長榮航空香港高雄航線正式啟航

香港往返高雄班機時間表

機型 : A321

香港 (HKG) // 高雄 (KHH) 首航日

BR846  12Apr        13:05        14:40       

高雄 (KHH) //香港 (HKG) 首航日

BR845  12Apr        10:15        11:55

13Apr 航班資料

香港 (HKG) // 高雄 (KHH)

BR846  12:05         13:40

BR850  19:25         21:00        (15May起新增)

高雄 (KHH) //香港 (HKG)

BR845  09:15         10:55       

BR849  16:45         18:25  (15May起新增)

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