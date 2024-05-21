熱門搜尋:
JW王灝兒 的士加價 伊朗總統 東張西望 九龍城寨之圍城 日圓匯率走勢 端午節2024 朗賢峯 劉俊謙 機票優惠 垃圾徵費 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-05-21 08:00:00

長沙景點｜高鐵北上3小時快閃 歷史名勝與地道美食成新蒲點

分享：
長沙景點｜高鐵北上3小時快閃 歷史名勝與地道美食成新蒲點（am730製圖）

長沙景點｜高鐵北上3小時快閃 歷史名勝與地道美食成新蒲點（am730製圖）

講起北上旅遊，除了深圳廣州等地外，最近有個城市也成為了香港人北上消費的「新寵」，那就是湖南長沙了。由西九龍坐高鐵出發，最快只需要3小時就能到達，因此很適合在周末或小長假來一趟「快閃」之旅！

除了馳名中外的臭豆腐和網紅茶飲店茶顔悅色外，究竟「不夜城」長沙還有哪些值得遊覽的地方？本文整理了長沙3個必去景點，涵蓋名勝及潮流景點，大家在計劃長沙景點行程時可作參考！

中國第一洲橘子洲 飽覽長沙兩岸風光

湘江是湖南省最大的河流，也是長沙的母親河，流經市内約25公里，形成秀麗的長沙沿江風光帶。在湘江中央，佇立着一座長形島嶼，它便是鼎鼎大名的橘子洲了。

為甚麽河流中央會有一座島？原來橘子洲是由湘江下游沙石衝積而成，因規模是眾多沙洲之最，所以被譽為「中國第一洲」。

千萬別小看這座看似平平無奇的島嶼，其實和毛澤東淵源深厚！年少時，毛澤東曾在湖南讀書，他經常和同學一起遊過湘江，到橘子洲開展各類活動。1925年，毛澤東再遊橘子洲時，寫下了《沁園春·長沙》，自此令當地聲名大噪。

因此，橘子洲上坐落着許多與毛澤東有關的景點，包括問天台、橘洲公園、毛澤東青年藝術雕塑等，是追溯近代歷史及欣賞長沙兩岸風光的好去處。

「中國第一洲」橘子洲，是長沙最著名的景點，也是國家5A級旅遊景區，曾於2023年入選「最長沙」文旅打卡地TOP10，是長沙的城市名片之一。（圖片來源：視覺中國） 長沙景點拱極樓位於橘子洲頭，是橘子洲最具代表性建築之一，登上樓閣，可觀賞瀟湘八景中「江天暮雪」的奇觀。（圖片來源：視覺中國） 長沙景點橘子洲頭的還有毛澤東青年藝術雕塑，高32米，長81米，寬41米，以青年毛澤東為基礎，表現出其胸懷大志的形象，是長沙著名地標。（圖片來源：Shutterstock） 長沙景點橘子洲望江亭的兩側窗框邊上，是不少網友推薦拍攝毛澤東青年藝術雕塑的最佳打卡點之一。（圖片來源：一顆涼桃er@小紅書） 長沙橘子洲上設有觀光小火車，大家可在不同景點處乘搭這些造型可愛的小火車，代步之餘，還能欣賞沿途風光。（圖片來源：視覺中國）

長沙千年學府嶽麓書院 秋風起賞愛晚亭紅楓

説起長沙的兩大名勝，除了橘子洲外，還有坐落於嶽麓山上的嶽麓書院。

嶽麓書院興建於於北宋，是中國古代「四大書院」之一，歷代興學不輟，如今是湖南大學下屬的辦學機構，是一座擁有悠久歷史的學堂。

嶽麓書院分為書院主體、附屬文廟及中國書院博物館，建築大部分仍保留着明清風格，布局多採用中軸對稱和縱深多進的院落結構，錯落有致的建築之間以古典園林相連接，古色古香，極具詩情畫意。

每逢秋天來臨，嶽麓山就會開滿紅彤彤的楓葉，而嶽麓書院中的愛晚亭便是其中一個最佳觀賞點，丹楓與古色生香的愛晚亭互相襯托，文藝又迷人，喜歡欣賞古建築和自然景觀的朋友千萬不要錯過！

延伸閲讀：中國旅遊｜遊歷四大賞楓勝地 欣賞秋冬最美「楓」景

長沙景點嶽麓書院始建於宋朝，位於長沙嶽麓山上，是中國古代四大書院之一，享負盛名。（圖片來源：黃百萬cIH@小紅書） 長沙景點嶽麓書院中，錯落有致的古建築之間以園林相連，古色古香，極具詩情畫意，仿佛置身江南之中。（圖片來源：視覺中國） 長沙景點愛晚亭原名為紅葉亭，由嶽麓書院院長羅典建造，每年11月到12月，是長沙賞楓的熱門勝地之一。（圖片來源：視覺中國）

逛五一廣場 一站式感受長沙「夜繽紛」魅力

一個圓滿的快閃之旅，當然少不了吃喝玩樂的環節！

擁有逾3,000多年歷史的長沙，雖然文化底蘊深厚，卻也是一座十分年輕和潮流的城市，是不折不扣的「娛樂不夜城」，而這一點，正是吸引港人來旅遊的關鍵所在！

由長沙市中心主城區的五一大道起至黃興路一帶，是全市最繁華及最核心的商圈，又名五一廣場。

五一廣場内，坐落着太平老街、坡子街、黃興路步行街、解放西路酒吧街等多條網紅商業名街，還有長沙國際金融中心等購物中心與百貨商場，集購物、休閒、娛樂、餐飲於一體，絕對是長沙吃喝玩樂的最佳好去處。

來到五一廣場，可謂愈夜愈精彩！大家除了能在這裏品嘗到長沙地道美食外，走幾步又可以觀賞街頭藝人的出色演出，打卡各種潮牌網紅店，逛累了就到茶顏悅色買一杯可口的「長沙名物」。快來感受活力無窮的夜長沙吧！

延伸閲讀：高鐵沿線遊｜短線遊之選！汕頭南澳島 打卡天涯海角無敵美景

Ad Block
長沙黃興路步行街，全長838米，集購物、休閒、娛樂、餐飲於一體，街道燈火通明，五彩繽紛，是長沙最繁華的商業名街之一。（圖片來源：youknowcyc@Instagram） 除了遠近馳名的長沙臭豆腐，還有小龍蝦和茶顏悅色奶茶，是長沙必打卡的美食三件套。（圖片來源：小紅書） 鄰近五一廣場的杜甫江閣，是湖南最大的仿唐木結構建築，樓高7層，是長沙「一江兩岸」的文化地標之一。（圖片來源：視覺中國） 長沙著名飲食品牌「文和友」大行舊區復古風，重現八九十年代的懷舊市井風貌，置身其中如穿梭到舊香港的九龍城寨。（圖片來源：視覺中國） 長沙坡子街民俗街，擁有1,200多年歷史，全長640米，匯聚長沙特色小食，包括火宮殿、雙燕樓、紅梅冷飲等老字號，是五一廣場網紅街道之一。（圖片來源：視覺中國） 長沙國際金融中心，簡稱「長沙IFS」，位於五一廣場黃興路與解放路交匯處，是長沙網紅打卡勝地之一。（圖片來源：視覺中國）

本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受