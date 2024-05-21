長沙景點｜高鐵北上3小時快閃 歷史名勝與地道美食成新蒲點

中國第一洲橘子洲 飽覽長沙兩岸風光 湘江是湖南省最大的河流，也是長沙的母親河，流經市内約25公里，形成秀麗的長沙沿江風光帶。在湘江中央，佇立着一座長形島嶼，它便是鼎鼎大名的橘子洲了。 為甚麽河流中央會有一座島？原來橘子洲是由湘江下游沙石衝積而成，因規模是眾多沙洲之最，所以被譽為「中國第一洲」。 千萬別小看這座看似平平無奇的島嶼，其實和毛澤東淵源深厚！年少時，毛澤東曾在湖南讀書，他經常和同學一起遊過湘江，到橘子洲開展各類活動。1925年，毛澤東再遊橘子洲時，寫下了《沁園春·長沙》，自此令當地聲名大噪。 因此，橘子洲上坐落着許多與毛澤東有關的景點，包括問天台、橘洲公園、毛澤東青年藝術雕塑等，是追溯近代歷史及欣賞長沙兩岸風光的好去處。