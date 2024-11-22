長者咭｜長者咭申請方法懶人包 附申請連結

香港政府為了方便長者享用政府部門、公共機構及商戶優惠折扣，特設長者咭方便用家提供年齡證明。以下一文睇清如何申請長者咭！
申請長者咭｜申請資格
年滿65歲或以上的香港居民即可申請長者咭。
申請長者咭｜所需文件
1. 已填妥的申請表，可於長者咭辦事處、各區福利辦事處及社會保障辦事處等地方索取。
2. 近半年彩色證件相片(近照)一張，需淨色背景。
3. 有效香港智能身份證副本。
申請長者咭｜申請手續
合資格人士首次申請，費用全免。所有長者咭申請須遞交至長者咭辦事處。申請人可選擇以下其中一個方法遞交申請。
1.郵寄申請
申請人將所需文件寄往長者咭辦事處地址，辦事處在收齊文件後7個工作日寄出長者咭。
2.親身遞交
申請人可於辦工時間內帶齊文件到長者咭辦事處，辦事處可即日處理申請。
3.網上申請
可於香港政府一站通遞交申請
申請長者咭｜長者咭辦事處地址及辦公時間
地址：香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心22樓2204室
辦公時間：星期一至五，上午8時45分至下午1時及下午2時至6時。（下午1時至2時為午膳時間）
星期六、日及公眾假期休息。
申請長者咭｜補領長者咭
申請人需預備申請所需文件及繳交$25補領費用。 申請人可使用現金或支票（支票抬頭請寫上「香港特別行政區政府」）／銀行本票／轉數快繳交費用。