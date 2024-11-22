長者咭｜長者咭申請方法懶人包 附申請連結

香港政府為了方便長者享用政府部門、公共機構及商戶優惠折扣，特設長者咭方便用家提供年齡證明。以下一文睇清如何申請長者咭！

申請長者咭｜申請資格

年滿65歲或以上的香港居民即可申請長者咭。

申請長者咭｜所需文件

1. 已填妥的申請表，可於長者咭辦事處、各區福利辦事處及社會保障辦事處等地方索取。

2. 近半年彩色證件相片(近照)一張，需淨色背景。

3. 有效香港智能身份證副本。

申請長者咭｜申請手續

合資格人士首次申請，費用全免。所有長者咭申請須遞交至長者咭辦事處。申請人可選擇以下其中一個方法遞交申請。

1.郵寄申請

申請人將所需文件寄往長者咭辦事處地址，辦事處在收齊文件後7個工作日寄出長者咭。

2.親身遞交

申請人可於辦工時間內帶齊文件到長者咭辦事處，辦事處可即日處理申請。

3.網上申請

可於香港政府一站通遞交申請