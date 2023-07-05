開倉優惠｜OnTheList X Under Armour瘋狂開倉 低至15折/ $20入手運動配件/波鞋只售$380！

Under Armour將由明日(7月6日)起，於OnTheList舉行瘋狂開倉，多款產品包括運動服裝、鞋履及飾物配件低至15折，而飾物配件最平更只售$20，各位運動愛好者不要錯過！開倉首日只限會員購買，如果想買到CP值高的平貨，可以事先在OnTheList免費登記成為會員！
OnTheList X Under Armour開倉 運動服裝、鞋履、配件均以劃一優惠價發售：
運動服：$100 / $180
鞋履：$100 / $380
飾物配件：$20 / $50 / $80 / $150
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OnTheList X Under Armour瘋狂開倉詳情：
日期及時間：
7月6日 — 08:00-20:00 (只限Premium會員)
7月7日 — 08:00-20:00
7月8日至7月11日 — 10:00-20:00
7月12日 — 10:00-17:00
地址：鰂魚涌太古坊濠豐大廈4樓
免費登記成為OnTheList會員： https://otl.sale/9yxb2