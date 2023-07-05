熱門搜尋:
C觀點 Ray Online 網上熱話 消委會 消費券2023 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 二手樓 樓市
返回
生活
2023-07-05 20:24:04

開倉優惠｜OnTheList X Under Armour瘋狂開倉 低至15折/$20入手運動配件/波鞋只售$380！

分享：
開倉優惠｜OnTheList X Under Armour瘋狂開倉 低至15折/ $20入手運動配件！

開倉優惠｜OnTheList X Under Armour瘋狂開倉 低至15折/ $20入手運動配件！

Under Armour將由明日(76)起，於OnTheList舉行瘋狂開倉，多款產品包括運動服裝、鞋履及飾物配件低至15折，而飾物配件最平更只售$20，各位運動愛好者不要錯過！開倉首日只限會員購買，如果想買到CP值高的平貨，可以事先在OnTheList免費登記成為會員！

OnTheList X Under Armour開倉 運動服裝、鞋履、配件均以劃一優惠價發售：

運動服：$100 / $180

鞋履：$100 / $380

飾物配件：$20 / $50 / $80 / $150

開倉優惠｜OnTheList X Under Armour瘋狂開倉 低至15折/ $20入手運動配件/波鞋只售$380！

開倉優惠｜OnTheList X Under Armour瘋狂開倉 低至15折/ $20入手運動配件/波鞋只售$380！

即睇OnTheList X Under Armour開倉特價鞋履及價錢：

OnTheList X Under Armour瘋狂開倉｜UA HOVR Summit FT Cuff 原價$1,499 25折$380 OnTheList X Under Armour瘋狂開倉｜UA W HOVR Machina 2 SE 原價$1,199 32折$380 OnTheList X Under Armour瘋狂開倉｜UA FLOW Velociti SE MTLC 原價$1,099 35折$380 OnTheList X Under Armour瘋狂開倉｜UA HOVR Infinite 3 原價$1,099 35折$380 OnTheList X Under Armour瘋狂開倉｜UA HOVR Sonic 5 原價$899 42折$380 OnTheList X Under Armour瘋狂開倉｜UA W TriBase Reign 4 原價$999 38折$380

即睇OnTheList X Under Armour開倉特價運動服及價錢：

OnTheList X Under Armour瘋狂開倉｜UA Rush SS 原價$399 25折$100 OnTheList X Under Armour瘋狂開倉｜UA Pjt Rock Terry FZ Hoodie 原價$799 23折$180 OnTheList X Under Armour瘋狂開倉｜UA SpeedPocket Perf Short 原價$399 25折$100 OnTheList X Under Armour瘋狂開倉｜UA Qualifier Run 2.0 Pant 原價$849 21折$180 OnTheList X Under Armour瘋狂開倉｜UA Rush All Purpose Hoodie 原價$799 23折$180 OnTheList X Under Armour瘋狂開倉｜UA HG ARMOUR SS 原價$249 4折$100

即睇OnTheList X Under Armour開倉特價運動配件及價錢：

OnTheList X Under Armour瘋狂開倉｜UA M Ignite VI SL 拖鞋 原價$279 36折$100 OnTheList X Under Armour瘋狂開倉｜UA Play Up Cap帽 原價$199 4折$80 OnTheList X Under Armour瘋狂開倉｜UA Flex Waist Bag腰包 原價$279 29折$80 OnTheList X Under Armour瘋狂開倉｜Isochill Launch Run Visor 帽子 原價$229 35折$80 OnTheList X Under Armour瘋狂開倉｜UA Run No Show Tab 2pk 襪子 原價$149 34折$50

OnTheList X Under Armour瘋狂開倉詳情：

日期及時間：

76 08:00-20:00 (只限Premium會員)

77 08:00-20:00

78日至711 10:00-20:00

712 10:00-17:00

地址：鰂魚涌太古坊濠豐大廈4

免費登記成為OnTheList會員： https://otl.sale/9yxb2

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受