開學｜SKECHERS快閃新都城 賣點包括可畫式兒童休閒鞋及DIY布袋

2024開學日是9月2日（星期一），即日至8月28日（星期三）於將軍澳新都城中心二期舉行BACK TO SCHOOL Fun Station快閃體驗活動，正好讓小朋友與家長做好開學前最後準備。除了模擬學校設計，以多項趣味十足的互動遊戲，更會展示一系列SKECHERS小童鞋履，包括返學鞋、閃燈鞋、休閒鞋及足球鞋款，其中更有可供兒童親自繪畫的兒童休閒鞋SKECHERS CREATOR KICKS。

兒童放電3大區域

SKECHERS Kids BACK TO SCHOOL Fun Station快閃體驗活動分為學習、創意及玩樂三大專區，當中設有Hands Free Slip-ins®挑戰，供小朋友體驗SKECHERS Hands Free Slip-ins® 站立穿脫科技，感受一秒閃穿的便捷。小朋友亦可於創意區參與布袋工作坊，親自利用顏色筆設計專屬的SKECHERS布袋，發揮小宇宙的同時亦呼應SKECHERS最新推出的繪畫鞋款CREATOR KICKS！SKECHERS的兒童閃燈鞋一直深受小朋友熱愛，玩樂區因此加入反應閃燈挑戰，考驗小童反應力。SKECHERS足球鞋系列款式於今個夏天首度登場，並由著名球星 - 哈利簡尼親身穿上，率先感受最舒適的足球體驗！

SKECHERS更為小朋友準備了一系列開學限定小禮物，完成每項運動挑戰便可獲印仔一個，集齊印仔即可現場換領一份，數量有限，換完即止。