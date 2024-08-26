開學｜SKECHERS快閃新都城 賣點包括可畫式兒童休閒鞋及DIY布袋

2024開學日是9月2日（星期一），即日至8月28日（星期三）於將軍澳新都城中心二期舉行BACK TO SCHOOL Fun Station快閃體驗活動，正好讓小朋友與家長做好開學前最後準備。除了模擬學校設計，以多項趣味十足的互動遊戲，更會展示一系列SKECHERS小童鞋履，包括返學鞋、閃燈鞋、休閒鞋及足球鞋款，其中更有可供兒童親自繪畫的兒童休閒鞋SKECHERS CREATOR KICKS。
兒童放電3大區域
SKECHERS Kids BACK TO SCHOOL Fun Station快閃體驗活動分為學習、創意及玩樂三大專區，當中設有Hands Free Slip-ins®挑戰，供小朋友體驗SKECHERS Hands Free Slip-ins® 站立穿脫科技，感受一秒閃穿的便捷。小朋友亦可於創意區參與布袋工作坊，親自利用顏色筆設計專屬的SKECHERS布袋，發揮小宇宙的同時亦呼應SKECHERS最新推出的繪畫鞋款CREATOR KICKS！SKECHERS的兒童閃燈鞋一直深受小朋友熱愛，玩樂區因此加入反應閃燈挑戰，考驗小童反應力。SKECHERS足球鞋系列款式於今個夏天首度登場，並由著名球星 - 哈利簡尼親身穿上，率先感受最舒適的足球體驗！
SKECHERS更為小朋友準備了一系列開學限定小禮物，完成每項運動挑戰便可獲印仔一個，集齊印仔即可現場換領一份，數量有限，換完即止。
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童裝鞋款大集合！全新可畫式SKECHERS CREATOR KICKS 登場
是次活動將展示一系列SKECHERS 小童鞋履，當中包括SKECHERS全新推出的兒童休閒鞋CREATOR KICKS系列，CREATOR KICKS系列以SPORT COURT 92為基礎，於鞋面勾勒簡約線條，讓鞋款瞬間化身畫板，小童可運用隨鞋附送的可機洗彩色筆，於鞋上隨意畫上自己喜愛的顏色及圖案，創作出個人別注的款式。若想更換圖案及設計，只需用濕抹布把鞋上的顏色抹去便可，方便快捷。功能上，CREATOR KICKS採用彈性鞋帶及魔術貼，方便小童自行調節鬆緊。
早前，SKECHERS 推出男女童返學鞋及運動鞋 Slip-Ins® DREAMY LITES系列，首次將SKECHERS Hands Free Slip-ins® 站立穿脫科專利技術加入，讓學童們毋須彎下腰輕鬆穿鞋，呵護脊椎。
SKECHERS Kids BACK TO SCHOOL Fun Station
- 日期：2024年8月24至28日
- 時間：上午11時至下午8時
- 地點：將軍澳新都城中心二期一樓天幕廣場