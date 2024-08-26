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生活
2024-08-26 17:29:00

開學｜SKECHERS快閃新都城 賣點包括可畫式兒童休閒鞋及DIY布袋

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開學｜SKECHERS快閃新都城 設可畫式兒童休閒鞋及DIY布袋

開學｜SKECHERS快閃新都城 設可畫式兒童休閒鞋及DIY布袋

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2024開學日是9月2日（星期一），即日至8月28日（星期三）於將軍澳新都城中心二期舉行BACK TO SCHOOL Fun Station快閃體驗活動，正好讓小朋友與家長做好開學前最後準備。除了模擬學校設計，以多項趣味十足的互動遊戲，更會展示一系列SKECHERS小童鞋履，包括返學鞋、閃燈鞋、休閒鞋及足球鞋款，其中更有可供兒童親自繪畫的兒童休閒鞋SKECHERS CREATOR KICKS。

8月24日至8月28日假將軍澳新都城中心二期舉行BACK TO SCHOOL Fun Station快閃體驗活動 SKECHERS小童鞋履，包括返學鞋、閃燈鞋、休閒鞋及足球鞋款 BACK TO SCHOOL Fun Station快閃體驗活動，模擬學校設計，以多項趣味十足的互動遊戲 將軍澳新都城中心二期一樓天幕廣場舉行SKECHERS Kids BACK TO SCHOOL Fun Station 兒童放電3大區域

兒童放電3大區域

SKECHERS Kids BACK TO SCHOOL Fun Station快閃體驗活動分為學習、創意及玩樂三大專區，當中設有Hands Free Slip-ins®挑戰，供小朋友體驗SKECHERS Hands Free Slip-ins® 站立穿脫科技，感受一秒閃穿的便捷。小朋友亦可於創意區參與布袋工作坊，親自利用顏色筆設計專屬的SKECHERS布袋，發揮小宇宙的同時亦呼應SKECHERS最新推出的繪畫鞋款CREATOR KICKS！SKECHERS的兒童閃燈鞋一直深受小朋友熱愛，玩樂區因此加入反應閃燈挑戰，考驗小童反應力。SKECHERS足球鞋系列款式於今個夏天首度登場，並由著名球星 - 哈利簡尼親身穿上，率先感受最舒適的足球體驗！

SKECHERS更為小朋友準備了一系列開學限定小禮物，完成每項運動挑戰便可獲印仔一個，集齊印仔即可現場換領一份，數量有限，換完即止。

開學準備｜6招開學前準備必殺技 同採購物資/帶家庭相 助孩子適應新身份

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開學準備｜ 幼稚園/小學/中學/大學清單（am730製圖） 開學準備｜ 幼稚園/小學/中學/大學清單（am730製圖） 開學準備｜ 幼稚園/小學/中學/大學清單（am730製圖） 開學準備｜ 幼稚園/小學/中學/大學清單（am730製圖） 開學準備｜ 幼稚園/小學/中學/大學清單（am730製圖） 開學準備｜ 幼稚園/小學/中學/大學清單（am730製圖） 開學準備｜ 幼稚園/小學/中學/大學清單（am730製圖）

童裝鞋款大集合！全新可畫式SKECHERS CREATOR KICKS 登場

是次活動將展示一系列SKECHERS 小童鞋履，當中包括SKECHERS全新推出的兒童休閒鞋CREATOR KICKS系列，CREATOR KICKS系列以SPORT COURT 92為基礎，於鞋面勾勒簡約線條，讓鞋款瞬間化身畫板，小童可運用隨鞋附送的可機洗彩色筆，於鞋上隨意畫上自己喜愛的顏色及圖案，創作出個人別注的款式。若想更換圖案及設計，只需用濕抹布把鞋上的顏色抹去便可，方便快捷。功能上，CREATOR KICKS採用彈性鞋帶及魔術貼，方便小童自行調節鬆緊。

早前，SKECHERS 推出男女童返學鞋及運動鞋 Slip-Ins® DREAMY LITES系列，首次將SKECHERS Hands Free Slip-ins® 站立穿脫科專利技術加入，讓學童們毋須彎下腰輕鬆穿鞋，呵護脊椎。

SKECHERS Kids BACK TO SCHOOL Fun Station

  • 日期：2024年8月24至28日
  • 時間：上午11時至下午8時
  • 地點：將軍澳新都城中心二期一樓天幕廣場