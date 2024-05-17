開業不足半年 火速摘米芝蓮一星 細味水晶宮——Cristal Room by Anne-Sophie Pic

今日香港，還是否值得法國名廚Anne-Sophie Pic(ASP) 遠道以來，開設她在大中華的第一家餐廳呢？老實說，若果開在深圳又或者上海，可能更貼近潮流與及市場實況，尤其當地的精緻餐飲發展一日千里，有好些範疇早已經超越香港。不過ASP在餐廳開幕前，來香港見傳媒時，透露了她與香港在三十年前的一點淵源。原來在學生時代，ASP已經來過香港，對當時香港獨特的節奏與活力留下深刻印象。可能，這就是身上披着十顆閃爍米芝蓮星星的她，欣然應法國水晶巨匠Baccarat之邀，在中環置地廣場全新綜合餐飲概念"Forty-Five"內，開設這家水晶主題餐廳的原動力，更在開業短短數月閃電獲得米芝蓮一星。攝：關樂欣

Cristal Room by Anne-Sophie Pic團隊。

作為全世界最多星星在手的女廚人，她的成功絕對不是偶然。除了自身有過人的烹飪才華，出身於一個三代的米芝蓮三星廚藝世家，對ASP深厚的法國飲食藝術基礎有莫大的幫助。個子小小的她，卻能獨步男性主導的廚藝世界，全靠她不屈的精神和謙卑的態度。這些心理質素，為她在毅然放棄原來本業，穿上廚服接手家族酒店餐廳 “Maison Pic” 時，頃刻由三星跌至兩星這段艱難時期，保持着積極進取的心態，最終在十二年後重奪失落了的第三顆星。隨之而來的，就是包含了剛開業香港餐廳的一個她一手創立的環球餐廳群落。

“Cristal Room by Anne-Sophie Pic”是個出奇地舒適閒逸的空間。四方八面的Baccarat水晶藝術品，由大小吊燈到酒杯花瓶，全都閃耀着婉約優雅的柔光，一點也沒有高調奢華的刺眼。這種帶着老錢風但又不失摩登趨時的氣質，正是香港餐廳應該和有足夠底子去追求的高度。Cristal Room 彷彿把日漸被世界主流遺忘的香港一把拉回來，整合出近年少見的國際化氛圍。餐廳雖然供應高級精緻的法國菜，但服務員不會抬高頭板着臉，而是以輕鬆的節奏服務賓客。加上連一枝圍杆一塊隔板也沒有的真正開放式廚房，食客和廚師完全分享着同一空間，是何謂「沉浸體驗」的極致範例。

由跟隨ASP工作十年的Marc Mantovan 掌廚的Cristal Room ，菜色全是由ASP的基因發展出來。招牌菜”Le Berlingot ASP”，名字由來是一種叫Berlingot 的金字塔形焦糖硬糖。香港版用上蕎麥做成的意大利雲吞皮，包裹着24個月Comtè芝士，做成Berlingot的外形，配Roscoff洋蔥清湯、黑松露和粉紅胡椒。整個菜感覺輕盈，但味道絕不寡淡，雖然沒有肉類依然味感豐厚。「雲南豌豆搭配玫瑰天竺葵香葉、清酒糟、佃煮、玉露及Petrossian Baika魚子醬」把我們熟悉的脆嫩豌豆仁，穿搭成小公主一樣甜美可愛。個人很欣賞天竺葵香葉與豌豆這個配搭，把很多人認為帶「草腥味」的豆仁變得清新而幽香。