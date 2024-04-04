防曬推介2024｜清爽保濕不黏膩 抗UV同時護膚防曬推薦 (持續更新)

防曬推介2024｜防曬功夫應該一年四季都要做好，因為紫外線中的UVA及UVB，分別會令肌膚衰老及曬黑。踏入春天，天氣未完全回暖，但紫外線已開始上升，因此防曬更要做足！今年新出的防曬，不單具有抗UV功效，也同時加入護膚功能，例如保濕、去黃、均勻膚色及抗衰老等，不單保持皮膚白皙，長遠更可改善膚質！

防曬推介 2024 ｜ SK-II 輕透多效防曬乳 SPF50+ ． PA+++++ $650/30g 防曬乳提供雙重防護及提亮，質地輕透，含有傳奇成分PITERA對抗氧化壓力，煙酰胺及天然梅果萃取物成分，有效提亮膚色及減黃。8 小時持久保濕防曬，同時自帶護膚功能，有效阻擋UVA，UVB，IR 及空氣污染，預防曬斑形成，對抗光老化，敏感肌人士都適用。

防曬推介2024｜SK-II 輕透多效防曬乳 SPF50+．PA+++++ $650/30g

防曬推介 2024 ｜ ANESSA 升級 極防水美肌 UV 乳液 SPF50+ ． PA++++ $219/60ml 輕爽乳液質感，可作妝前底霜使用。加入創新「智能追蹤修復科技」，自動追蹤防曬不均或裂縫位置，填補及修復防禦膜，令防曬更均勻貼服；同時蘊含50%養膚精華，新加入紫茶萃取精華、溫州蜜柑橘皮精華，質感更清爽保濕，預防肌膚因光老化引起的乾燥色斑。配合獨家「智能加強防禦科技」，當日常生活中遇上熱、濕氣、汗或水，即啟動智能UV防禦膜，令防禦力更強，特別適合香港濕熱環境。

防曬推介 2024 ｜ Clarins 至臻凝時防曬霜 SPF50 ． PA++++ $850/ 30mL 防曬霜結合防曬保護及抗衰老護膚功效。加入罕有的月神花冷凍萃取，預防及擊退肌膚衰老跡象，激活肌膚自我防禦能力及鎖水保濕效能，提升肌膚光澤度及均勻膚色。質感輕盈不油膩，極易吸收，同時用後不留白痕。

防曬推介2024｜Clarins 至臻凝時防曬霜 SPF50．PA++++ $850/ 30mL

防曬推介 2024 ｜ Tatcha 煥彩絲滑防曬乳液 SPF 50 ． PA++++ $550/50ml 如空氣般輕盈的物理防曬乳液，帶來如絲綢般的柔亮光澤，可於妝前作防曬底霜，令底妝更水嫩貼服、舒適絲滑。除了光老化防護，同時中和環境污染物侵害，持續使用令膚色更均勻。水感透薄的潤色乳液完美融合任何膚色，無縫貼合肌膚，並即時注入保濕能量。

防曬推介 2024 ｜ Sofina ALBLANC 潤白美肌長效修護抗曬乳 SPF50+ ． PA++++ $230 防曬不只於面部，身體亦要每天防曬修護，抗曬乳防汗、防水、抗摩擦力強，不易脫落，帶來長效抗曬效能。糅合身體護理及防曬概念，加入人參精華等保濕成分，即使乾燥肌膚，亦層層滋潤，解除色斑雀斑威脅。

防曬推介2024｜Sofina ALBLANC 潤白美肌長效修護抗曬乳 SPF50+．PA++++ $230

防曬推介 2024 ｜ SOFINA ALBLANC 潤白美肌防曬乳液 SPF50+ ． PA++++ $430 除具基本抗UV外，將「潤白美肌哲學」融入防曬科技，從底層開始消除日曬痕跡，另嶄新添加川楝子精華及人參精華，同步實現防曬、美白、保濕、促進血液循環。更細緻進階成4款質感及功效，帶來細膩的防曬美肌體驗。

防曬推介2024｜SOFINA ALBLANC 潤白美肌防曬乳液 SPF50+．PA++++ $430

防曬推介 2024 ｜肌研 水潤物理防曬保濕霜 SPF50+ ． PA++++ $179/50g 集防曬、淡斑及保濕於一身。多效修護配方擁有水潤透薄的舒爽質感，純物理防曬配方，全方位保護肌膚之餘，更能多功能修護肌膚，有效抑制黑色素生成和減少黑色素沉澱，為肌膚提亮淡斑。不傷肌膚亦不會塞毛孔，敏感肌都可放心使用。