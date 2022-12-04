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2022-12-04 12:00:00

阿姆斯特丹酒店推全球最奢華Staycation 125萬歐元一次過包起成間酒店！

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阿姆斯特丹酒店推全球最奢華Staycation 125萬歐元一次過包起成間酒店！

阿姆斯特丹酒店推全球最奢華Staycation 125萬歐元一次過包起成間酒店！

為慶祝成立125周年，阿姆斯特丹五星級地標酒店 Hotel De LEurope Amsterdam 現推出全球最奢華酒店住宿計劃，讓賓客以125萬歐元私人包租整幢酒店，入住全數共111間客房。

成功預訂此奢華住宿計劃的幸運兒，最多可帶同212位客人入住酒店所有客房、套房和特色套房，享受兩晚尊貴的住宿體驗。住宿期間可在客房內或 Marie小酒館享用豪華早餐，在Le Spa by Skins Institute享受水療呵護放鬆身心，品嚐來自FloreTrattoria GraziellaFreddys Bar的米芝蓮星級佳餚。此外還可以參加獨一無二的派對，在酒店各處投入精彩的娛樂、美食和文化活動，最多可招待所有入住賓客。

閣樓型總統套房 尊貴套房浴室 尊貴套房 套房 皇家套房

此外，其中一位幸運的賓客更可尊享由酒店‘t Huys合作夥伴提供的獨特體驗和產品。合作夥伴位於酒店的創意翼樓，包括不少來自藝術、時尚和奢華行業的標誌性品牌，將會呈獻以下特色產品與體驗，包括鬱金香戒指、「法拉利」珍稀收藏品、製作Salle Privée香水。

住宿計劃可於2023630日前預訂，更多預訂詳情及資訊，可登上De L'Europe Amsterdam網站：www.deleurope.com/offers/1-25-million-experience/

De L'Europe Exterior official image 酒店外觀 Brasserie Marie 經典法式小酒館 Freddy's Bar Marie sur leau 經典法式小酒館 Restaurant Flore 米芝蓮星級佳餚 LibraryBar 酒吧
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