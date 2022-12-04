阿姆斯特丹酒店推全球最奢華Staycation 125萬歐元一次過包起成間酒店！

為慶祝成立125周年，阿姆斯特丹五星級地標酒店 Hotel De L’Europe Amsterdam 現推出全球最奢華酒店住宿計劃，讓賓客以125萬歐元私人包租整幢酒店，入住全數共111間客房。
成功預訂此奢華住宿計劃的幸運兒，最多可帶同212位客人入住酒店所有客房、套房和特色套房，享受兩晚尊貴的住宿體驗。住宿期間可在客房內或 Marie小酒館享用豪華早餐，在Le Spa by Skins Institute享受水療呵護放鬆身心，品嚐來自Flore、Trattoria Graziella和Freddy’s Bar的米芝蓮星級佳餚。此外還可以參加獨一無二的派對，在酒店各處投入精彩的娛樂、美食和文化活動，最多可招待所有入住賓客。
此外，其中一位幸運的賓客更可尊享由酒店‘t Huys合作夥伴提供的獨特體驗和產品。合作夥伴位於酒店的創意翼樓，包括不少來自藝術、時尚和奢華行業的標誌性品牌，將會呈獻以下特色產品與體驗，包括鬱金香戒指、「法拉利」珍稀收藏品、製作Salle Privée香水。
住宿計劃可於2023年6月30日前預訂，更多預訂詳情及資訊，可登上De L'Europe Amsterdam網站：www.deleurope.com/offers/1-25-million-experience/。