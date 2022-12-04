阿姆斯特丹酒店推全球最奢華Staycation 125萬歐元一次過包起成間酒店！

成功預訂此奢華住宿計劃的幸運兒，最多可帶同212位客人入住酒店所有客房、套房和特色套房，享受兩晚尊貴的住宿體驗。住宿期間可在客房內或 Marie小酒館享用豪華早餐，在Le Spa by Skins Institute享受水療呵護放鬆身心，品嚐來自Flore、Trattoria Graziella和Freddy’s Bar的米芝蓮星級佳餚。此外還可以參加獨一無二的派對，在酒店各處投入精彩的娛樂、美食和文化活動，最多可招待所有入住賓客。