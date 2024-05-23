阿聯酋航空限時優惠 買杜拜來回機票免費送旅遊熱點門票 杜拜樂園/瘋狂維迪水上樂園

往返杜拜或途經杜拜轉機的阿聯酋航空旅客可憑登機證，於杜拜及阿聯酋境內數百家零售、休閒和餐飲場所享受折扣優惠。而居住於阿聯酋境外的旅客可於杜拜專享一系列免費入場優惠，包括棕櫚島觀景台 （The View at The Palm）、AYA宇宙（AYA Universe）、杜拜樂園及度假村（Dubai Parks & Resorts）和瘋狂維迪水上樂園（Wild Wadi Waterpark）。

阿聯酋航空送上免費入場優惠，讓旅客任意選擇一個心儀的頂級主題樂園盡情玩樂。旅客可於皇家馬德里世界（Real Madrid World）了解該足球俱樂部的傳奇歷史，或到杜拜樂高樂園（Legoland Dubai）及樂高水上樂園（Legoland Waterpark）釋放童心，亦可前往杜拜電影之門（Motiongate Dubai）沉醉於你最喜愛的荷里活電影之中。*

瘋狂維迪水上樂園是夏日消暑玩樂的好去處！無論你想在懶人河上放鬆漫游、或於滑水道追求速度刺激，瘋狂維迪水上樂園定會令你樂而忘返！

於神秘的AYA宇宙體驗大自然之美，開啟一段獨特的感官之旅！踏入這個沉浸式主題公園，你將探索活力無窮的幻想世界，於漫天星辰的觀景台遊玩、漂浮並發揮無盡想像力，或是漫步於光彩淋漓的花園內，並跨越連接著無限的河流。

乘客只需於Emirates.com或阿聯酋航空應用程式上預訂機票時，輸入優惠碼

今個夏天乘搭阿聯酋航前往杜拜，即可免費於高達240米的朱美拉棕櫚島觀景台，俯瞰杜拜標誌性天際線的極致美景。

阿聯酋航空「My Emirates Pass」

此外，乘客可由即日起2024年9月30日，憑阿聯酋航空「My Emirates Pass」，均可享門票折扣優惠，遊遍杜拜熱門景點。乘客只需向指定商戶出示電子或實體登機證及有效身份證明，即可解鎖連串折扣優惠！居住於阿聯酋境內的乘客亦可享用「My Emirates Pass」的精彩禮遇。於網上辦理登機手續並將登機證下載至阿聯酋航空或 Wallet應用程式的乘客，請緊記預先截圖儲存登機證，以便向指定商戶出示。登機證將於乘客抵達目的地後不再顯示於應用程式內。

杜拜夏日驚喜節（Dubai Summer Surprises）於今個夏日再度載譽歸來。為期 65 日的慶典將帶來超值購物優惠、星光熠熠的音樂會以及精彩絕倫的娛樂節目。於2024年6月28日至9月1日期間前往杜拜的乘客，定要把握機會善用「My Emirates Pass」盡享專屬禮遇，投入杜拜夏日驚喜節的熱鬧氣氛。

My Emirates Pass優惠詳情：請按此