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生活
2025-05-27 12:56:46

降火食物｜西瓜/梨/苦瓜等6種 消暑解渴排毒！

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消暑｜盤點6大降火食物 消暑解渴助排毒！

消暑｜盤點6大降火食物 消暑解渴助排毒！

為了對抗炎熱的天氣，除了盡量留在室內及開冷氣外，食用降火的食物都有有助消暑解渴。以下就為大家盤點西瓜/梨/苦瓜等6種降火食物，不但有效消除夏日火氣，還可以生津解渴，甚至有排毒的作用，在夏天多吃也無妨！

降火食物｜梨 

夏天的梨特別香甜，而雪梨不但生津解渴，還有清熱解暑的作用，而且有效下降火氣，同時具有止咳化痰的作用，因此屬於較為養生的水果。適用的時候除了可以直接食用外，還建議製成湯或糖水等，具有美容養顏、調理身體的作用，一舉多得！

梨中大部份都是水份，因此適合在夏天食用。 直接食用即可。 同時可以燉湯飲用。

降火食物｜檸檬 

大部份人都知道檸檬含有豐富的維他命C，但除此之外檸檬還有清熱降火的作用，建議每日可以切幾片檸檬製成檸檬水飲用，既可以補充水份，也有殺菌降火的作用。不過並不建議直接食用，以免因太酸而對腸胃造成損害。

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檸檬水功效｜5大益處你又知唔知？（am730製圖） 檸檬水功效｜利尿（am730製圖） 檸檬水功效｜抗菌消口氣（am730製圖） 檸檬水功效｜預防心臟病（am730製圖） 檸檬水功效｜增強免疫力（am730製圖） 檸檬水功效｜滋潤身體（am730製圖） 檸檬含有豐富的維他命C。 適合製成檸檬水飲用幫助消暑。 將檸檬汁加入梳打水中更涼快。

降火食物｜苦瓜 

不少降火食品都與苦瓜有關，例如苦瓜湯、苦瓜汁等，這是由於苦瓜在眾多蔬果中的降火能力特別出色，而且同時適合製作各種料理，食用的時候並不用擔心過分單調。除了用苦瓜榨汁或煮湯外，同時可以清炒至7分熟食用，或是切成薄片後曬乾後加水飲用，各種食法都可以帶來清熱降火的效果。

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降火食物｜西瓜 

夏天屬西瓜的當造季節，而西瓜除了可以消暑解渴外，其性質亦比較寒涼，因此有效幫助降火及去除火氣，特別適合在夏天食用。而且西瓜中大約有90%都是水份，可以補充因炎熱而流失的水份，既利尿也可幫助消除水腫，同時有對抗疲勞的功效，改善因出汗引起的疲勞問題。

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夏天特別適合吃西瓜補充水份。 可以製成西瓜汁和西瓜沙冰飲用。 切好後作為飯後果最適合不過。

降火食物｜番茄

番茄屬於大部份香港家庭都會使用的食材，雖然是常見的食物，但含有豐富的營養價值，最重要的是具有清熱解毒的功效，有效去平肝火，適合針對炎熱的夏天食用。而且番茄味道酸甜，具有開胃的作用，如果因太過炎熱而失去食慾，可以透過吃番茄進行改善。

可以生吃當作開胃前菜食用。 車厘茄亦有同樣的作用。 製成番茄汁亦是不錯的選擇。

降火食物｜綠豆 

夏天飲用綠豆水或綠豆湯有助消除暑氣，其原因在於綠豆具有清熱消暑、利尿消腫的作用。由於其性質比較寒涼，因此特別適合在炎熱的夏天飲用，幫助調和身體內的火氣。不過長時間加熱綠豆會破壞其清熱解毒的功效，降低清熱解毒的功效，所以無論煮綠豆湯或綠豆水，都建議不要熬煮過長的時間，以免影響其功效。

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綠豆水具有清熱解暑的作用。 加入薏米可以幫助排毒。 熬煮太久會影響其消暑功效。

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