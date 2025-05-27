降火食物｜西瓜/梨/苦瓜等6種 消暑解渴排毒！

為了對抗炎熱的天氣，除了盡量留在室內及開冷氣外，食用降火的食物都有有助消暑解渴。以下就為大家盤點西瓜/梨/苦瓜等6種降火食物，不但有效消除夏日火氣，還可以生津解渴，甚至有排毒的作用，在夏天多吃也無妨！

降火食物｜梨

夏天的梨特別香甜，而雪梨不但生津解渴，還有清熱解暑的作用，而且有效下降火氣，同時具有止咳化痰的作用，因此屬於較為養生的水果。適用的時候除了可以直接食用外，還建議製成湯或糖水等，具有美容養顏、調理身體的作用，一舉多得！