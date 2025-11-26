限定「快閃」戲院兼獨家電影首映 趣味學習預防生蛇

一旦人體免疫力下降 ，「帶狀疱疹」（俗稱「生蛇」）隨時發作！1生蛇並非長者專利，年輕族群若長期壓力大、作息不規律，導致免疫力下降，同樣屬於高風險一族！1-3

有很多高危一族未必清楚自己的生蛇風險，想了解更多有關「帶狀疱疹」的資訊？那就快來這只此一家的限定快閃戲院！在戲院中還有多個首次登場的獨家電影，內容精彩豐富，準備好展開一場別開生面的健康觀影體驗了嗎？

認識帶狀疱疹 童年時期起已有病毒潛伏？ 生蛇是由水痘病毒引起的疾病。若童年時期曾感染水痘，病毒會潛伏於神經節中，待身體免疫力下降時再度活躍，引發帶狀疱疹。4常見症狀包括皮膚出現紅疹與水疱，並伴隨劇烈疼痛，嚴重時可能導致長期神經痛，影響生活品質。2,4以下為高風險族群：1,2 - 50歲以上人士 - 慢性疾病患者（如糖尿病、心臟病） - 有生蛇家族史 - 免疫力較弱或長期處於高壓狀態者 雖然大部份高風險族群都是年紀較大，或是患有慢性疾病人士，但長期處於高壓環境下亦屬於高危族群，所以無論年齡大小，皆不應輕視此疾病。1

防蛇電影館 趣味海報藏健康智慧 為提高市民對帶狀疱疹（生蛇）的認識，將於26/11 - 30/11 期間，利舞臺廣場將設置防蛇電影館展覽，將以趣味方式呈現更多帶狀疱疹（生蛇）資訊，防蛇電影館設置多個打卡位，更以紅毯鋪地，讓人仿似走進隆重的電影首映會一樣，當走進電影館，映入眼簾就是一系列重新演繹的經典電影海報！這些創意爆燈的作品不僅讓人眼前一亮，更巧妙帶出「防蛇」秘訣，每張海報都藏著健康智慧，保證讓大家驚喜連連！

受害者獨白 兇手到底是誰？ 生蛇，關每個人事！展覽另一邊將展示各種生蛇常見症狀及後遺症，以及各種生蛇的「案發現場」相片！同時展示各種生蛇元兇，讓大家深思是否已經被兇手盯上？同時亦有受害者分享展版，讓大家更能警惕防蛇重要性，以及帶出立即接種蛇針的必要性，以生動有趣的方式推廣防蛇教育。

片場限定福利 立即邀請親友一同參與 守護健康！ 現場還特設爆谷售買點外型的禮物換領站，完成指定任務即可獲得精美禮品！立即約定家人朋友齊齊來探索，邊玩邊學邊收禮，享受一個與別不同的健康主題日。 參考資料: Marra F, et al. Open Forum Infect Dis. 2020;7:ofaa005. ⁠Kawai K, et al. BMJ Open. 2014;4:e004833. Kim YJ, et al. J Psychiatr Res. 2025;184:333-339. CDC. About Shingles (Herpes Zoster). Available at: https://www.cdc.gov/shingles/about/index.html. Accessed Nov 2025. 請向醫護人員查詢有關詳情。 NP-HK-HZU-PSTR-250017 (11/27) Date of preparation: 17 Nov 2026 © 2025 葛蘭素史克集團或其授權人