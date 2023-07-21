限時優惠｜尖沙咀八瀧OMAKASE半價！ $344 即歎時令生蠔、壽司10貫、天婦羅

KKday 於 7 月 23 日下午 3 時有「 尖沙咀八瀧 OMAKASE 半價限時優惠 」， 午市「鮨」18 品歎時令生蠔、手握壽司 10 貫、天婦羅，每位只需 HK$344即可享有！而 24 道料理歎招牌天婦羅海膽拿破崙、甘鯛立鱗燒、刺身、手握壽司 10 貫 連無限追加壽司食足 150 分鐘，午市半價只需每位HK$794 。

餐廳簡介：

八瀧坐落於尖沙咀的一個安靜角落，是一間裝潢樸素低調的 20 座位日式廚師發辦餐廳。 除了設有餐桌區外，食客亦可在 L 型吧檯區觀賞廚師處理每天從日本新鮮空運到港的矜貴食材，例如岩手縣頂级岩蠔、北海道馬糞海膽及鹿兒島 A5 和牛等，以著重視覺感受的關西懷石料理擺盤手法，製作成讓雙眼可率先「品嚐」的美味佳餚。

尖沙咀八瀧廚師發辦 OMAKASE 套餐 [email protected]

餐廳在午市時段更提供十數款定食，讓繁忙的上班族可在優雅的環境中放鬆身心享用。酒單上所有酒品 都是從日本進口，包括清酒、威士忌、果酒、梅酒、紅酒、白酒、有汽清酒、手工啤 酒及八瀧推介特飲 Jap Jap 等。