除夕倒數｜倒數好去處 倒數活動/酒店餐廳/免費演唱會 (持續更新)

港鐵日前宣布今年除夕夜(12月31日)將提供通宵服務，意味大家倒數更方便，今次為大家介紹多個倒數好去處，包括倒數活動、演唱會及餐廳，讓大家一同歡送2022年！ 除夕倒數好去處｜旅發局香港跨年倒數 會展巨型倒數時鐘 香港旅遊發展局今年舉辦的「香港跨年倒數」，將維港夜空化身成巨型畫布，當來到2022年的最後半分鐘，灣仔會展的玻璃幕牆將出現巨型倒數時鐘，帶領大家一同倒數。踏入0時0分，更將有10分鐘的「幻彩詠香江」加強版煙花匯演，屆時港島沿岸建築樓頂將綻放煙火，配以激光及射燈，加上身披繽紛燈帶的天星小輪，伴隨音樂舞動整個海港。會展外牆亦同步顯示「2023」字樣及祝福語，為新一年揭開序幕，將祝福送給全球。

而倒數前15分鐘，更有在網上直播年青表演者精湛文藝及體育表演，包括國際青年鋼琴家牛牛（張勝量）、屢獲世界冠軍的香港花式跳繩會成員，以及曾參與多項國際大型演出的本地著名鼓樂團「激鼓」將輪流登場。 日期：2022年12月31日午夜 地點：維港沿岸

除夕倒數好去處｜海港城 旋轉獨角獸樂園 尖沙咀是主打倒數熱點，海港城今年聖誕以「我們的快樂聖誕UniChristmas」為題，由即日起至2023年1月2日將海運大廈露天廣場打造成「旋轉獨角獸樂園」，並邀請4隻不同個性的獨角獸與大家一同踏入2023年。獨角獸Jolly Trinity在樂園入口迎接大家，從10米高的幻彩聖誕樹正式進入夢想世界，18隻獨角獸在6組不同特色設計的「獨角獸 Merry-Go-Round」及40多棵大大小小的幻彩閃亮聖誕樹之間穿插遊走。大家更可捐款與至親好友一起到專屬「慈善攝影區」，在獨一無二的最佳位置下欣賞聖誕燈飾及拍照留念。海港城同步開設「UniChristmas慈善聖誕限定店」，義賣一系列特別設計的獨角獸主題精品，包括閃卡、香味掛飾盲盒、浴袍及毛公仔等，收益將會撥捐「香港血癌基金」。 開放日期：即日起至2023年1月2日 地點：尖沙咀廣東道3-27號

除夕倒數好去處｜時代廣場 Serrini 綠色聖誕企劃 另一倒數熱點是港島銅鑼灣，時代廣場聯同Serrini、大埔林村隱世溫室植物園Botanic Union莆町、本地音樂平台MOOV及故事藝術平台ZtoryTeller，於即日起至2023年1月2日期間，在地面露天廣場舉行Xmas Spa with Serrini & Botanic Union《It’s Relaxing Time》療癒聖誕企劃。以 Serrini全新《Gwendolyn Spa》真美SPA專輯及首次露面的「Tree Baby」角色為靈感，透過北歐森林風的大型藝術裝置，引領市民走入治癒的森林浴。 Xmas Spa with Serrini & Botanic Union 《 It ’ s Relaxing Time 》療癒裝置 日期：即日起至2023年1月2日 時間：早上10:00至晚上10:00 地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場

除夕倒數好去處｜ K11 ART MALL 燃點音樂新勢力 K11 Art Mall今年除夕舉行「MUSIK11: Winter Sparks燃點音樂新勢力」，集結6個不同風格的表演單位，包括新晉女團Lolly Talk、青年搖滾樂隊The Hertz、兩人唱作組合per se、港產日系偶像組合乙女新夢、從街頭Busking走到摘下年度作曲人獎項的唱作人吳林峰及民謠風創作姐妹組合雷同二友，陣容相當吸引，而且費用全免！同場加映TONE MUSIC Cover Art展覽，TONE MUSIC團隊整理最近剛完成的《未來音樂選TONE MUSIC AWARDS 2022》參與歌曲，選取近200張的入選歌曲封面。 K11 Art Mall 燃點音樂新勢力 地點：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall 時間：晚上8時至凌晨12時 價錢：免費

除夕倒數好去處｜香港維港凱悅尚萃酒店 除夕夜倒數及慶祝活動 香港維港凱悅尚萃酒店舉行連串除夕夜倒數及慶祝活動，Cruise空中餐廳及酒吧舉行MASQUERADE(化妝舞會)主題晚餐和倒數派對，美食包括澳洲M5和牛西冷、印尼風味西班牙大紅蝦、炸軟殼蟹等，更有DJ現場表演、供拍照打卡的照相亭、無限暢飲香檳及雞尾酒、小遊戲等助興。如造型出眾並得到「船長」的肯定，更有機會贏取豐厚的獎品，為2023年開個好頭。餐廳壯麗的維港景色，更能讓大家打卡。 另外，The Farmhouse咖啡廳的自助餐，在除夕夜和新年的晚上，在餐廳的戶外平台上更可欣賞到Robert Mondavi Private Selection呈獻本地樂隊WKEND和Red Cookies Music的現場音樂表演，品嚐加州葡萄酒。 地址︰香港北角北角邨里一號 香港維港凱悅尚萃酒店

除夕倒數好去處｜天際 100 2023 跨年倒數派對 天際100今年的跨年倒數派對特別邀請唱片騎師DJ到場打碟，炒熱氣氛與大家一起倒數。觀景台的東面是最佳位置可180度欣賞維港夜景，配合跨兩岸燈飾及Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong精心安排的美酒佳餚，把派對的氣氛推至高峰。現場還設有派對主題的3D立體佈置供訪客拍照打卡。「2023年跨年倒數套票」即日起於天際100官方網站公開發售。除夕當日的天際100日間開放時間為早上10時至下午8時30分；而晚上9時45分則只開放予持有天際100「2023年跨年倒數套票」人士。套票售價為$398，晚間進場時間為9時45分，套票包括天際100門票1張及派對小道具。 跨年倒數開放時間：2022年12月31日晚上9時45分至零晨12時30分 地點：香港九龍站環球貿易廣場100樓天際100香港觀景台 查詢：2613 3888 （上午10時至下午6時） 門票售價：$398