除夕倒數2024｜旅發局歷年最大型維港煙花匯演「香港跨年倒數」(內附日期/時間/觀賞地點全攻略)

來到2023年尾，當然要與親友一同觀賞由香港旅遊發展局（旅發局）舉辦的除夕倒數煙花匯演。今年「香港跨年倒數」盛會，為歷年最大規模的煙花匯演。以「新年新傳奇」為題，呈獻面積最大、歷時最長的除夕煙花音樂匯演，點亮維多利亞港標誌性的天際線，與大家一同去舊迎新，迎接2024年。立即睇內文除夕煙花日期、時間、煙花圖案及觀賞地點全攻略。
國際知名創作班底呈獻 歷年最大型除夕煙花
除夕當晚，當香港會議展覽中心外牆的巨型倒數時鐘倒數至午夜，維港將化身成廣闊優美的舞台，展示以「新年新傳奇」為題的璀璨除夕煙花音樂匯演。綻放的煙花將橫跨中環至北角一帶，整個闊度達 1,300 米，歷時長達 12 分鐘。
匯演由北京奧運開、閉幕式煙火項目主管及煙火運營總監劉琳親自設計，以四季變幻為靈感，帶領觀眾走過冬、春、夏、秋，周元復始；從紅綠色為主的節慶冬日，去到嫩芽花開的春天，然後走進漫天金黃的深秋，最後再遇冬季，迎接萬像更新。劉指：「整個設計表現了香港人積極樂觀、自強不息的生活態度。季節更迭，萬物生生不息，香港的蓬勃發展表現出無限生命力和創造力，成就一個又一個傳奇。」
為了呈現更立體的煙花效果，是次匯演特別採用了由 5 艘躉船及 16 艘浮船組成的前、後排列發射陣型，多角度發放煙火及煙花，高低有序， 填滿維港高空及海面，帶給觀眾一場壯麗流暢、極具層次的視覺盛宴。
煙花音樂匯演的背景奏鳴曲由著名音樂製作人趙增熹全新創作及編排，融合了電子音樂、西方古典音樂和中國樂器等豐富元素，中段由國際著名小提琴演奏家姚珏演繹重新編曲的古典樂曲，完美展現香港中西文化交融的魅力。
煙花圖案及煙花觀賞地點全攻略
除了尖沙咀沿海一帶、中環海濱及灣仔金紫荊廣場等傳統觀賞點外，隨著更多海濱場地開放，匯演觀賞點比以前更廣闊，從九龍西的西九文化區海濱長廊，到灣仔 HarbourChill 海濱休閒站，延伸至港島北的「東岸公園主題區」。各個觀賞點亦設置音響系統，讓現場觀眾盡情欣賞煙花音樂匯演。此外，香港電台第二台亦會同步播放匯演配樂，市民旅客當晚身處不同位置，都可共享這場視聽娛樂盛宴。
踏入晚上 11 時，三座香港島地標建築樓頂包括海港中心、夏慤大廈和長江中心亦會每 15 分鐘發放四色「許願流星」煙火，象徵甜蜜、健康、常樂和富足，伴隨市民旅客許下新一年的 願望。
▼點擊下圖睇7大煙花觀賞景點及煙花匯演圖案▼
除夕倒數2024｜旅發局「香港跨年倒數」維港煙花匯演
日期：2023年12月31日
時間：午夜00:00至次日00:12（許願流星 23:00、23:15、23:30、23:45）
地點：維多利亞港兩岸
直播平台：旅發局網站、旅發局YouTube及Facebook、ViuTV 99台、ViuTV 網站及應用程式
為配合活動舉行，中環、尖沙咀、灣仔多處在大除夕當晚，將分階段實施特別交通及運輸安排。海上方面，維港中部將臨時禁止船隻航行，至於九龍公眾碼頭也會暫停使用。旅發局呼籲公眾密切留意有關政府部門的詳細公佈。