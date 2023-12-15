除夕倒數2024｜香港除夕倒數餐廳推介 睇煙花/維港海景/DJ音樂派對

除夕倒數2024餐廳推介！香港旅遊發展局將於2023年12月31日舉行香港跨年倒數活動，屆時維港兩岸都可以欣賞到長達12分鐘煙花匯演！如果想舒舒服服睇煙花，又或是和好友相聚慶祝，不妨搵間餐廳慢慢歎，以下為各位精選港九多間高質餐廳，不少坐擁維港煙花靚景，更可以欣賞DJ音樂派對和表演，氣氛好，適合和好友跨年狂歡！

除夕倒數2024｜尖沙咀海景澳洲餐廳Hue Dining

如果想享用美食，又同時觀賞維港海景，尖沙咀海景澳洲餐廳Hue Dining絕對是個好選擇。Hue Dining於12月31日提供除夕晚餐，當晚將會劃分兩輪入坐時段，首輪是晚上5時30分入座享用的三道菜晚餐，每位HK$880；次輪是晚上8時30分入座享用的五道菜晚餐，每位HK$1,800；如想滋味升級，還可選擇美酒配搭。除夕五道菜晚餐菜式選擇豐富，包括鵝肝配海鹽馬卡龍及士多啤梨果醬、黑松露羊肚菌炸丸子、北海道海膽配天使麵及香草黑松露、澳洲M5和牛西冷配焦香洋蔥、煙燻牛面頰凍、醃大頭菜蘿蔔及松露汁等，食材高質，有興趣的話不妨預早訂座，用美食慶祝新一年來臨。

Hue Dining

地址：香港尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館1樓

電話：3500 5888