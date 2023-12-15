除夕倒數2024｜香港除夕倒數餐廳推介 睇煙花/維港海景/DJ音樂派對

除夕倒數2024餐廳推介！香港旅遊發展局將於2023年12月31日舉行香港跨年倒數活動，屆時維港兩岸都可以欣賞到長達12分鐘煙花匯演！如果想舒舒服服睇煙花，又或是和好友相聚慶祝，不妨搵間餐廳慢慢歎，以下為各位精選港九多間高質餐廳，不少坐擁維港煙花靚景，更可以欣賞DJ音樂派對和表演，氣氛好，適合和好友跨年狂歡！
除夕倒數2024｜尖沙咀海景澳洲餐廳Hue Dining
如果想享用美食，又同時觀賞維港海景，尖沙咀海景澳洲餐廳Hue Dining絕對是個好選擇。Hue Dining於12月31日提供除夕晚餐，當晚將會劃分兩輪入坐時段，首輪是晚上5時30分入座享用的三道菜晚餐，每位HK$880；次輪是晚上8時30分入座享用的五道菜晚餐，每位HK$1,800；如想滋味升級，還可選擇美酒配搭。除夕五道菜晚餐菜式選擇豐富，包括鵝肝配海鹽馬卡龍及士多啤梨果醬、黑松露羊肚菌炸丸子、北海道海膽配天使麵及香草黑松露、澳洲M5和牛西冷配焦香洋蔥、煙燻牛面頰凍、醃大頭菜蘿蔔及松露汁等，食材高質，有興趣的話不妨預早訂座，用美食慶祝新一年來臨。
Hue Dining
地址：香港尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館1樓
電話：3500 5888
除夕倒數2024｜露天餐廳INK Cafe除夕煙花DJ 音樂派對
今年除夕，位於尖沙咀香港藝術館維港海傍的露天餐廳INK Cafe將特意請來DJ Just Bee為派對熱身暖場。INK Cafe將於12月31日晚上9時開始舉行除夕煙花DJ 音樂派對，每張枱票價HK$4,300並最多可供4人入座，網上預購更可享接近88折優惠，包括香檳1枝、8杯酒精或無酒精飲品及多款小吃。精選小吃包括芫茜栗米餅配煙燻辣蘸醬、蝦多士配柚子鹹蛋黃醬、燒豬頸肉醃紫椰菜刈包、惹味牛肉辣醬配芝士粟米脆片及核桃批配焦糖蘋果，酒精飲品則可選鐵觀音Highball雞尾調酒、蘇格蘭高地威士忌、多款罐裝手工啤酒、紅白玫瑰餐酒及氣泡酒等。
INK Cafe
地址：香港尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館G樓
電話：3500 5881
除夕倒數2024｜尖沙咀Harbourside Grill無敵海景睇煙花
尖沙咀海港城海運大廈Harbourside Grill盡享維多利亞港兩岸的璀璨美景，餐廳將於12月31日晚上推出除夕晚巿套餐，當晚將會劃分兩輪入坐時段，首輪時段供應四道菜套餐是晚上5時30分入座，套餐每位HK$888；次輪時段供應五道菜套餐是晚上8時30分入座，套餐每位HK$1,588，當晚還會有二重合唱現場表演，增添節日氣氛。除了室內用餐區，餐廳擁有寬敞戶外露台，坐擁無敵海景睇煙花，餐廳在12月31日當晚11時將會開放戶外露台，入場票價每位HK$350（12月30日前預購票價每位HK$300）， 每人包括1杯精選飲品，屆時便可遠離人群，在無阻隔情況下欣賞跨年煙花倒數。
Harbourside Grill
地址：尖沙咀海港城海運大廈4樓OTE 401號舖
電話：2619 9100
除夕倒數2024｜太平山頂意式餐廳FIAMMA五道菜除夕晚餐
太平山頂是觀賞除夕倒數煙花的好去處，山頂意大利餐廳FIAMMA的除夕菜單由擁有13粒米芝蓮的意大利星級廚師Enrico Bartolini、及經驗豐富的意籍主廚Paolo Olivieri共同創作，將於12月31日推出除夕五道菜晚餐及全素五道菜晚餐，兩個套餐每位HK$688。菜式方面，有海螯蝦羊肚菌意式燴飯、澳洲草飼牛柳配香烤骨髓薯蓉及橙花牛肉汁、香烤豬柳配吞拿魚醬及雞肉汁等，同樣值得一試。
FIAMMA
地址：山頂山頂道118號山頂廣場地下G02號舖
電話：2657 0800