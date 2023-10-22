除蟎方法｜除塵蟎機、勤換床單等9個貼士 輕鬆清除蟎蟲不再過敏

塵蟎（英文︰mite）是家居其中一種最常見的過敏原，喜歡在陰暗、潮濕和溫暖的環境生長，而香港的夏季溫暖潮濕，所以不少家庭都受塵蟎問題困擾。
塵蟎是甚麼？
塵蟎主要以人體掉落的皮屑作為食物，所以枕頭、床舖、地毯、衣物、毛公仔等等都是常見的塵蟎為患的地方。而塵蟎的排泄物、蟲卵及屍體都會造成過敏反應，當中塵蟎的排泄物更是主要過敏原。當這些過敏原進入人體後會便會引發多種過敏症狀包括咳嗽、打噴嚏、流鼻水、眼睛及皮膚紅腫、甚至氣喘等等，破壞力絕對不容忽視。
今次就教教大家在家中輕鬆消除塵蟎的方法。
除蟎方法｜1. 勤換床單
至少兩星期換一次床單、被袋及枕頭套。我們日常使用的寢具堆積了從身體上掉落的皮屑，為塵蟎提供了充足的糧食，因此，要消滅塵蟎首先要定時清洗床上用品，把洗衣機調較至攝氏50或以上的高溫模式，可殺死塵蟎及細菌。
除蟎方法｜2. 保持室內乾爽及涼快
善用抽濕機、抽氣扇及空調。塵蟎喜愛溫暖潮濕的環境，維持室內乾爽有助防止塵蟎滋生。平時可多用抽濕機抽走室內濕氣，使用浴室後也要保持抽氣扇開啟，令浴室盡快回復乾爽。在天氣清爽時多開窗，保持空氣流通。
除蟎方法｜3. 使用防蟎材質的床上用品
市面上有很多註明防塵蟎的寢具，這些質料的高密度結構能物理性防止塵蟎通過而滋生，但要注意布料上的清洗標籤，有些物料不能使用高溫清洗及烘乾。
除蟎方法｜4. 選購容易清洗的玩具
如果家中有小朋友或寵物，可選擇較易清洗的玩具，例如積木、橡皮球等。當需要購買布質的玩具如毛公仔，可選擇能放進洗衣機的材質，以便經常清洗。
除蟎方法｜5. 善用吸塵機
平時應多使用吸塵機吸走家中的塵蟎，亦可選擇有紫外線殺塵蟎功能的吸塵機，可常常在床單上使用，保持床鋪衛生。
除蟎方法｜6. 用熱力殺死塵蟎
我們平常用的寢具如被袋、床單可以在天氣晴朗時在太陽下晾曬數小時以殺死塵蟎。如環境不允許，可用乾衣機的高溫模式代替。
除蟎方法｜7. 避免使用布製品家具如布藝梳化及厚窗簾等
這些材質容易令塵蟎聚集，而且難以清洗，可選用不吸水的物料例如皮質、人造皮革、雲石、塑料或木材等等。
除蟎方法｜8. 使用天然精油除蟎
天然精油如薰衣草、尤加利及茶樹精油等含有能殺滅塵蟎的成分，可在一定程度上減少塵蟎的數量。使用時可將精油放進噴壺，用清水稀釋後均勻噴在地毯及梳化等容易滋生塵蟎的地方。
除蟎方法｜9. 低溫殺死塵蟎
除了熱力，低溫亦可將塵蟎殺死，把難以清洗的寢具，家具或衣物放進冰格雪一晚可以殺死塵蟎。
原文刊登於Yahoo C9．達人