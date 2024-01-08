熱門搜尋:
流感 農曆新年2024 柳俊江 綠置居2023 羽田機場 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 恒生指數 齮齕人生 日圓匯率 御半山 尹光 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-01-08 16:15:00

雀巢MEGA雪糕批新春限定包裝 儲雪條棍贏雙人來回東京機票

分享：
雀巢MEGA雪糕批新春限定包裝 儲雪條棍贏雙人來回東京機票

雀巢MEGA雪糕批新春限定包裝 儲雪條棍贏雙人來回東京機票

2024龍年就到，雀巢MEGA雪糕批特別推出新春限定包裝，包括全新「龍運吉祥」獨立包裝，雪糕批盒身亦換上新包裝，搖身一變成創意賀歲揮春，雪條棍更隱藏神秘新年祝福。除了新年驚喜設計，集齊最多套雪糕棍更有機會贏取終極大獎：雙人來回東京機票和其他豐富獎品，讓大家一同「脆」爆過肥年。

雀巢MEGA雪糕批新春限定包裝 儲雪條棍贏雙人來回東京機票

雀巢MEGA雪糕批新春限定包裝 儲雪條棍贏雙人來回東京機票

龍年新裝送上新春賀歲祝福

榛子味朱古力雪糕批、薄荷朱古力雪糕批、曲奇忌廉雪糕批以及呍呢拿朱古力扭紋雪糕批4款口味，換上新春限定全新包裝，每款分別換上印有「龍」、「運」、「吉」、「祥」字眼和龍年圖騰的設計包裝，集齊4款口味，就可以存成「龍運吉祥」祝福語。雀巢MEGA雪糕批系列家庭裝更換上創意新春設計：包括「有求必應」、「大吉大利」、「家肥屋潤」、「龍精虎猛」、「心想事成」、「食極唔肥」、「荷包常滿」和「生龍活虎」的新春限定創意揮春，只要著家庭裝盒邊剪下，便能搖身一變新春喜慶感十足的龍年揮春，貼在家中就能福氣照滿屋，幸福滿滿。

雀巢MEGA雪糕批新春限定包裝 雀巢MEGA雪糕批新春限定包裝 雀巢MEGA雪糕批新春限定包裝 儲雪條棍贏雙人來回東京機票 雀巢MEGA雪糕批新春限定包裝 儲雪條棍贏雙人來回東京機票 雀巢MEGA雪糕批新春限定包裝 儲雪條棍贏雙人來回東京機票 雀巢MEGA雪糕批新春限定包裝 儲雪條棍贏雙人來回東京機票 雀巢MEGA雪糕批新春限定包裝 儲雪條棍贏雙人來回東京機票

雪條棍化身「幸運籤」隱藏驚喜祝福  儲籤Fun住贏機票和豐富獎品

雀巢MEGA雪糕批除了龍年新春限定包裝設計外，還藏有小驚喜，雪條棍將化身2024年龍年神秘祝福籤，隨機印上一套四款包括「要乜有乜」、「笑口常開」、「大吉大利」和「出入平安」的祝福語，每打開都是驚喜滿滿的祝福。只要集齊最多套新春限定「幸運籤」雪條棍，到Nestlé Ice Cream Hong Kong Facebook專頁參加遊戲，即有機會贏取包括雙人來回東京機票、智能耳機等豐富獎品(細則或詳情請留意Nestlé Ice Cream Hong Kong官網及Facebook專頁)，在龍年贏大獎！

雪條棍化身「幸運籤」隱藏驚喜祝福 儲籤Fun住贏機票和豐富獎品

雪條棍化身「幸運籤」隱藏驚喜祝福 儲籤Fun住贏機票和豐富獎品

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受