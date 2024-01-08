雀巢MEGA雪糕批新春限定包裝 儲雪條棍贏雙人來回東京機票

2024龍年就到，雀巢MEGA雪糕批特別推出新春限定包裝，包括全新「龍運吉祥」獨立包裝，雪糕批盒身亦換上新包裝，搖身一變成創意賀歲揮春，雪條棍更隱藏神秘新年祝福。除了新年驚喜設計，集齊最多套雪糕棍更有機會贏取終極大獎：雙人來回東京機票和其他豐富獎品，讓大家一同「脆」爆過肥年。

雀巢MEGA雪糕批新春限定包裝 儲雪條棍贏雙人來回東京機票

龍年新裝送上新春賀歲祝福 榛子味朱古力雪糕批、薄荷朱古力雪糕批、曲奇忌廉雪糕批以及呍呢拿朱古力扭紋雪糕批4款口味，換上新春限定全新包裝，每款分別換上印有「龍」、「運」、「吉」、「祥」字眼和龍年圖騰的設計包裝，集齊4款口味，就可以存成「龍運吉祥」祝福語。雀巢MEGA雪糕批系列家庭裝更換上創意新春設計：包括「有求必應」、「大吉大利」、「家肥屋潤」、「龍精虎猛」、「心想事成」、「食極唔肥」、「荷包常滿」和「生龍活虎」的新春限定創意揮春，只要著家庭裝盒邊剪下，便能搖身一變新春喜慶感十足的龍年揮春，貼在家中就能福氣照滿屋，幸福滿滿。

雪條棍化身「幸運籤」隱藏驚喜祝福 儲籤Fun住贏機票和豐富獎品 雀巢MEGA雪糕批除了龍年新春限定包裝設計外，還藏有小驚喜，雪條棍將化身2024年龍年神秘祝福籤，隨機印上一套四款包括「要乜有乜」、「笑口常開」、「大吉大利」和「出入平安」的祝福語，每打開都是驚喜滿滿的祝福。只要集齊最多套新春限定「幸運籤」雪條棍，到Nestlé Ice Cream Hong Kong Facebook專頁參加遊戲，即有機會贏取包括雙人來回東京機票、智能耳機等豐富獎品(細則或詳情請留意Nestlé Ice Cream Hong Kong官網及Facebook專頁)，在龍年贏大獎！