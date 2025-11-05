雙11優惠2025｜GU雙11會員購物狂賞 購物滿$500可獲$100優惠

GU將於11月7至16日推出「11.11會員購物狂賞」，以一連串會員專屬優惠及獨家禮遇回饋GU會員，多款秋冬服飾低至$99即可入手。於網絡旗艦店購物滿$500最高可獲$100優惠，讓大家在購物狂歡中享受更多驚喜。即睇以下優惠詳情。
GU會員限定驚喜一覽
驚喜一：全店同慶 期間限定
時值秋冬交替，正是更新衣櫥、打造溫暖造型的最佳時機。GU推出多款人氣單品優惠，以親民價格呈現日系時尚質感，讓你自在迎接新季節。女裝方面，包括本季人氣之選PUFF Knit 針織衫系列，柔軟親膚兼具保暖度，無論單穿或作為外套內搭都能展現隨性層次感；PUFF Sweat 連帽外套則以舒適面料與簡約剪裁打造出百搭造型，是日常通勤與週末休閒的必備單品。
男裝則有Milano 針織系列，線條簡潔俐落，輕鬆塑造成熟休閒風格；亦有皇牌HEAVY WEIGHT系列衛衣及長袖上衣，以厚實面料帶來挺身的輪廓，配合寬鬆版型更突顯秋冬層次感，展現日系男裝的簡約魅力。
以上精選秋冬人氣單品，以HK$99起發售，讓大家以最實惠的價格入手時尚單品。
驚喜二：網店消費滿額三重賞
11月7日至11月16日「11.11 會員購物狂賞」期間，凡於GU官方網絡旗艦店單次購物淨額滿HK$500，最多可同時享有三重購物驚喜禮遇：
(1) 全單即減HK$50
(2) 選擇「門店自提」額外獎HK$50折扣優惠！
(3) 選擇「門店自提」更可獲贈GU磁吸手機支架乙份
驚喜三：門店自提 額外禮遇
11月4日至11月20日期間，凡於GU官方網絡旗艦店以「門店自提」方式購買任何商品，可獲贈Essential Premium 洗護試用裝 (15ml洗髮露 + 15ml 護髮素) 乙份。
驚喜四：Mastercard 簽賬獎賞
GU與Mastercard 合作推出會員限定簽賬獎賞！11月1日至11月30日期間，凡於GU門店或官方網絡旗艦店以Mastercard單次購物淨額滿HK$400，即可獲贈HK$40線上線下優惠券作回贈。優惠券將於12月5日透過GU手機應用程式發放予合資格顧客。