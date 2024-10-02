雞胸肉食譜｜照燒汁、韓式辣醬等7款醃料 誰說減肥只能吃白烚雞？

對於減肥及健身人士來說，雞胸肉可說是每日的必吃糧食之一。它的蛋白質高，脂肪含量亦非常低，實屬飽肚之選。不過仍有不少人覺得味道一般，而且質感亦乾巴巴的。其實雞胸肉不一定要白灼，加入不同配料去烹調，不怕會吃厭之餘，又可以給健身的你一些獎勵。以下介紹的7款雞胸肉醃料，學會了就可以一星期都吃到不同口味！