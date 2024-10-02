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生活
2024-10-02 12:54:00

雞胸肉食譜｜照燒汁、韓式辣醬等7款醃料 誰說減肥只能吃白烚雞？

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雞胸肉食譜｜照燒汁、韓式辣醬等7款醃料 誰說減肥只能吃白烚雞？（am730製圖）

雞胸肉食譜｜照燒汁、韓式辣醬等7款醃料 誰說減肥只能吃白烚雞？（am730製圖）

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對於減肥及健身人士來說，雞胸肉可說是每日的必吃糧食之一。它的蛋白質高，脂肪含量亦非常低，實屬飽肚之選。不過仍有不少人覺得味道一般，而且質感亦乾巴巴的。其實雞胸肉不一定要白灼，加入不同配料去烹調，不怕會吃厭之餘，又可以給健身的你一些獎勵。以下介紹的7款雞胸肉醃料，學會了就可以一星期都吃到不同口味！

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蒜香蜂蜜口味雞胸肉

材料：蒜蓉 2大匙、料酒 2大匙、蜂蜜 2大匙、鹽 1/4茶匙、黑胡椒粉 1/2茶匙

照燒汁口味雞胸肉

材料：米酒 2大匙、生抽 2大匙、蠔油 1大匙、蜂蜜 1大匙、老抽 半匙、蒜蓉 1大匙

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蒜香檸檬口味雞胸肉

材料：蒜蓉 2大匙、檸檬汁 半顆、料酒 2大匙、檸檬片 半塊、洋蔥碎 1/8顆、芫荽 適量

乳酪咖喱口味雞胸肉

材料：檸檬汁 2大匙、鹽 1/4茶匙、蜂蜜 2大匙、乳酪 2大匙、咖喱粉 1大匙

韓式辣醬口味雞胸肉

材料：蒜蓉 2大匙、蜂蜜 2大匙、韓式辣醬 2大匙、黑胡椒粉 1/2茶匙

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燒烤醬口味雞胸肉

材料：料酒 2大匙、生抽 1大匙、蒜蓉辣醬 1大匙、茄汁 1 大匙、孜然粉 1茶匙、辣椒粉 1大匙、叉燒醬 1大匙

奧爾良口味雞胸肉

材料：料酒 2大匙、奧爾良醬 2大匙、蜂蜜 1大匙、蒜蓉 2大匙、鹽 1/2茶匙

只需要將所有調味料倒入碗裡攪拌好，再將雞胸肉放入密實袋。擠出空氣後密封好並放入雪櫃，等到烹調時再拿出來即可。

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