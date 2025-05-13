雪糕店推薦｜盤點5間香港特色甜品店　Gelato泡芙／雪糕雞蛋仔／焙茶甜筒

香港天氣炎熱，每日平均都有30度，這時候便特別需要雪糕來趕走夏天的暑氣！以下就為大家盤點5間特色雪糕店，每款雪糕都會配搭特色的食品，絕對可滿足甜品控的需要！

【雪糕泡芙】Owl‘s Choux 位於尖沙咀的Owl's Choux連續多年獲得米芝蓮推介，雖然主打意大利泡芙，但店內的Gelato更是媲美其他Gelato專門店，因此引來不少Gelato愛好者前往光顧！Owl's Choux的泡芙每日新鮮製造，口感外脆內軟，而雪糕泡芙便選用100%澳洲牛奶製成的Gelato作為夾心，香濃而不膩，而且有多種口味，例如伯爵茶、榛子、牛奶等。雪糕上還會放上Brownie、爆谷、粟米片等配料，令整體口感、味道更加豐富，一次滿足多個願望！ 地址：尖沙咀麼地道32號地下（港鐵尖沙咀/尖東站 D2或N1 出口, 步行約1分鐘）

【3.6牛乳雪糕】am.pm 每次經過油麻地都會被am.pm的黃巴士造型吸引，最受歡迎的產品便是入口即溶的疏乎厘班戟，但除了疏乎厘班戟外，店內的3.6牛乳雪糕亦受到不少人歡迎，採用日本的3.6牛乳製成，濃郁軟滑，而且可以配上多種配料，例如黑糖珍珠、焦糖布丁等，更可以配搭店內的疏乎厘班戟、流心布甸多士、牛角包窩夫等甜品，滿足一眾甜品控的需要。 地址：油麻地彌敦道560譽發廣場地下B舖（港鐵油麻地站 A2 出口, 步行約2分鐘）

【抹茶專門店】Via Tokyo Via Tokyo的抹茶系列可以幫大家一解「思鄉之情」，Via Tokyo主打各種和風抹茶甜品，其中以抹茶和焙茶雪糕最受歡迎，茶味香濃，口感軟滑，不但可簡單作為甜筒食用，還可以與白玉、紅豆等組成充滿和風的配搭。而除了兩款茶味的軟雪糕外，亦有牛奶和雙拼口味，更有特色的「白之戀人」甜筒，喜歡日式雪糕的話絕對不可錯過！ 地址：銅鑼灣禮頓道106-126號禮信大廈地下1A-1B號舖（港鐵銅鑼灣站 F1 出口, 步行約5分鐘）

【格仔餅雪糕】BB雞蛋仔 說到香港本地最特色的街頭甜食，便不得不數雞蛋仔和格仔餅，而位於柴灣的BB雞蛋仔就將新舊融合，在雞蛋仔和格仔餅中放入雪糕，冷熱交融，口感豐富，令雞蛋仔和格仔餅變得不一樣！店舖雪糕選擇眾多，既有常見的雲呢拿、朱古力，亦有阿華田、富士蘋果等特色口味，不論選擇那一款，都會極足料地放在格仔餅中，超級滿足！而雞蛋仔更可選擇不同口味，包括比利時、牛奶和香橙朱古力，再配上朱古力雪糕的話，朱古力迷絕對喜歡！ 地址：柴灣柴灣道350號樂軒臺地下413號舖（港鐵柴灣站 D 出口, 步行約14分鐘）

【玫瑰Gelato】Barista by Givrés 香港曾有一段時間興起Gelato熱潮，而Barista by Givrés的玫瑰Gelato更是吸引不少人前來拍照打卡，Gelato除了可以配搭甜筒外，還可配上雞蛋仔、牛角包、Brownie等，就連飲品都可配搭食用，賣相特別吸引！而Barista by Givrés的Gelato更有多種口味，例如椰子、朱古力、芒果、玫瑰等，可以按喜好選擇不同口味，甚至可選擇雙拼口味，用來打卡一流！ 地址：中環士丹頓街7號地舖（港鐵香港站 C 出口, 步行約10分鐘） 夏天必備生存手冊：降溫/排毒/減肥/驅蚊攻略合集！