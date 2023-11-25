露營指南｜最齊全露營裝備清單 整合6類露營必帶物品 新手必看！

入秋後不少人都開始進行露營活動，但實際上露營需要帶備的東西卻比想像中多，因此露營新手容易因經驗不足而帶漏物品。以下就為大家整合了6類露營必帶物品的清單，露營前可以按着清單收拾用品，以防因物資不足而影響露營體驗及心情。

露營必帶清單｜睡眠用品 露營時需要在戶外睡眠，所以露營的睡眠用具必須以舒服為主，同時需要顧及戶外情況而備有保護及保暖作用。 睡眠用品清單： 1.帳篷(多人時建議使用較寬敞的隧道帳篷) 2.充氣牀墊 (充氣牀墊較一般牀墊舒適及方便攜帶） 3.充氣枕頭 4.睡袋(天冷時需要特別留意其温度標示) 5.防潮墊(以防清晨濕氣令帳篷變得潮濕) 6.帳篷地墊 (鋪在帳篷下面) 7.備用地釘 8.露營燈(需檢查電池及帶同後備電池) 9.充氣泵 10.毛毯(以防入夜突然降溫)

露營必帶清單｜客廳用品 露營不但需要有睡眠空間，還要備有客廳位置方便活動，用具應以方便攜帶及簡約為主，以減少攜帶物過多的問題。如果屬於露營老手，則可以帶更多的用具來裝飾或增加客廳的用途 客廳基本用品清單： 1.天幕(遮風擋雨或遮擋太陽必備) 2.摺疊桌椅 3.收納箱(方便整理及收納用具) 4.風扇 (夏天必備) 5.煤油爐 (冬天必備) 6.垃圾桶

露營必帶清單｜廚房用品 露營時少不了在野外煮食，必須帶備足夠的用具才可讓煮食過程變得順暢，同時需要注意安全，建議露營經驗不足的話，最好多準備一些乾糧以備不時之需。 廚房用品清單： 1.GAS爐 (選擇較大瓦數的更方便煮食) 2.GAS罐 3.焚火台/柴火爐/燒烤爐 4.防火布 5.噴槍 6.炭/木柴 7.炭夾 8.水桶 (不建議使用摺疊水桶) 9.保溫箱 10.砧板 11.菜刀、剪刀 12.餐具(碗碟、筷子、匙羹、叉等) 13.鍋具(按需要煮食的類型選擇) 14.調味料 15.食材(建議預先處理及清洗) 16.濕紙巾、紙巾、餐紙巾 17.水杯 18.飲品(需要帶備足夠清水) 19.垃圾袋

露營必帶清單｜個人用品 除了整體的空間外，露營時還需要帶備個人用品，特別是在野外環境較難補充物資，所以個人用品還需要關乎到個人安全，遇到意外時亦能迅速應對。 個人用品清單： 1.行動電源(建議最好帶備1個以上) 2.洗漱用品(牙刷、牙膏、洗面用品) 3.換洗衣服(應包含內衣褲、襪及睡衣) 4.毛巾 6.拖鞋 7.勞工手套 (方便搬運用品或製作帳篷時使用) 8.雨褸(比起雨傘更方便) 9.帽子

露營必帶清單｜急救用品 露營時難免會遇到一些意外情況，所以必須帶備急救用品來應對，同時當面對蚊蟲或太陽等惡劣情況時應做好預防措施，以防身體因而感到不適。 急救用品清單： 1.蚊香 2.蚊怕水 3.防蚊手帶/蚊貼 4.無比滴/止痕藥膏 5.防曬用品(應分為面部及身體使用共2種) 6.急救包(包含膠布、消毒藥水、繃帶等) 7.止痛藥、止屙藥等急救藥物 8.棉花棒