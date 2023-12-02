露營指南｜露營選址要謹慎！盤點5個露營選址注意事項 老手更要小心！

不少人都會趁着天氣轉涼而進行露營，而無論是露營新手或老手，選址時需要特別謹慎，以策安全。以下為大家盤點5個露營選址的注意事項，即使是經驗豐富的露營老手亦要時刻警覺！

露營選址｜新手適合收費營地 如果屬於第一次去露營或是露營新手，建議最好避免選擇野生的露營地，而是選擇裝備比較齊全的收費營地。收費營地不但有專人管理，而且亦提供基本的設備，對於經驗及裝備不足的新手來說相對安全及舒適。不過若是露營老手，則可以挑戰選擇免費的野外營地，但建議最好與朋友或家人結伴同行，盡量不要獨自一人，以防遇到意外時無法求救。

露營選址｜首選木臺營位 選擇付費的露營地時，建議最好首選以木臺搭建的營位，不但較為有效隔絕蟲蟻，還可以避免水浸問題。如果木臺營位已滿，次選則是碎石營位，最後才是草坪營位。雖然草坪更有大自然的感覺，但一般草坪營位的排水功能較差，遇到下雨天或雨季容易有積水問題，而且蚊蟲亦較多，容易影響整體露營體驗。

露營選址｜避免選擇高山 一般露營地都在山中，而前往露營地時通常都要帶同多種裝備，所以最好避免選擇坡道太大的山地，以防止搬動物品時過於吃力。同時不要選擇海拔過高的高山，高山的空氣不但比較稀薄，溫度亦較低，當進行行山及搭帳篷等體力活動時便更容易感到疲倦，增加露營的困難度。

露營選址｜避開茂盛草叢邊／低窪處 無論在收費營地或野生營地，均不建議在草叢特別茂盛的地方附近搭營，以防招惹蛇蟲、蜈蚣、螞蟻等生物。同時應該避免選擇在草坪的低窪處搭營，以防止下雨時引起的積水問題令裝備及物品浸水。