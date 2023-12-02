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生活
2023-12-02 12:00:00

露營指南｜露營選址要謹慎！盤點5個露營選址注意事項 老手更要小心

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露營指南｜露營選址要謹慎！盤點5個露營選址注意事項 老手更要小心！

露營指南｜露營選址要謹慎！盤點5個露營選址注意事項 老手更要小心！

不少人都會趁着天氣轉涼而進行露營，而無論是露營新手或老手，選址時需要特別謹慎，以策安全。以下為大家盤點5個露營選址的注意事項，即使是經驗豐富的露營老手亦要時刻警覺！

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露營選址｜新手適合收費營地

如果屬於第一次去露營或是露營新手，建議最好避免選擇野生的露營地，而是選擇裝備比較齊全的收費營地。收費營地不但有專人管理，而且亦提供基本的設備，對於經驗及裝備不足的新手來說相對安全及舒適。不過若是露營老手，則可以挑戰選擇免費的野外營地，但建議最好與朋友或家人結伴同行，盡量不要獨自一人，以防遇到意外時無法求救。

新手應該選擇設備齊全的收費營地。 老手雖然可以選擇野生營地，但建議結伴同行。 收費營地通常會提供基本設施，同時亦可在營地中購買額外的裝備，不用擔心帶漏物品的問題。

露營選址｜首選木臺營位 

選擇付費的露營地時，建議最好首選以木臺搭建的營位，不但較為有效隔絕蟲蟻，還可以避免水浸問題。如果木臺營位已滿，次選則是碎石營位，最後才是草坪營位。雖然草坪更有大自然的感覺，但一般草坪營位的排水功能較差，遇到下雨天或雨季容易有積水問題，而且蚊蟲亦較多，容易影響整體露營體驗。

有效隔離蟲蟻和積水的木臺營位屬收費營地中的首選。 次選為碎石營位。 最後才選擇草坪營位。

露營選址｜避免選擇高山

一般露營地都在山中，而前往露營地時通常都要帶同多種裝備，所以最好避免選擇坡道太大的山地，以防止搬動物品時過於吃力。同時不要選擇海拔過高的高山，高山的空氣不但比較稀薄，溫度亦較低，當進行行山及搭帳篷等體力活動時便更容易感到疲倦，增加露營的困難度。

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高山地區會增加上山時的難易度。 同時溫度亦較低，需要攜帶更多衣物上山。 搬運物資的時候亦容易感到不便。

露營選址｜避開茂盛草叢邊／低窪處

無論在收費營地或野生營地，均不建議在草叢特別茂盛的地方附近搭營，以防招惹蛇蟲、蜈蚣、螞蟻等生物。同時應該避免選擇在草坪的低窪處搭營，以防止下雨時引起的積水問題令裝備及物品浸水。

在草叢邊特別容易吸引蚊蟲。 需要避免在低窪處搭營，以防水浸問題。 最好選擇在乾燥的碎石地搭營。

露營選址｜避開河牀／河邊 

選擇在野生露營的時候需要特別注意安全，即使是乾涸的河床或河邊，下雨時還是會出現淹水的狀況，水位亦會隨

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無論如何都應該避免河牀或河邊。 任何有水源的地方都會影響安全。 即使與河邊有一定的距離，亦難保會否因突然的大雨而增加水位上升的機會。
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