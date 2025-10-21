露營用品｜帳篷/天幕/爐頭等清單 整合新手6類必帶！

秋天來臨，不少人都開始進行露營活動，但實際上露營需要帶備的東西卻比想像中多，因此露營新手容易因經驗不足而帶漏物品。以下就為大家整合了帳篷/天幕/爐頭等6類露營必帶物品的清單，露營前可以按着清單收拾用品，以防因物資不足而影響露營體驗及心情。
露營用品｜睡眠必帶清單
露營時需要在戶外睡眠，所以露營的睡眠用具必須以舒服為主，同時需要顧及戶外情況而備有保護及保暖作用。
睡眠用品清單：
1.帳篷(多人時建議使用較寬敞的隧道帳篷)
2.充氣牀墊 (充氣牀墊較一般牀墊舒適及方便攜帶）
3.充氣枕頭
4.睡袋(天冷時需要特別留意其温度標示)
5.防潮墊(以防清晨濕氣令帳篷變得潮濕)
6.帳篷地墊 (鋪在帳篷下面)
7.備用地釘
8.露營燈(需檢查電池及帶同後備電池)
9.充氣泵
10.毛毯(以防入夜突然降溫)
露營用品｜客廳用品
露營不但需要有睡眠空間，還要備有客廳位置方便活動，用具應以方便攜帶及簡約為主，以減少攜帶物過多的問題。如果屬於露營老手，則可以帶更多的用具來裝飾或增加客廳的用途
客廳基本用品清單：
1.天幕(遮風擋雨或遮擋太陽必備)
2.摺疊桌椅
3.收納箱(方便整理及收納用具)
4.風扇 (夏天必備)
5.煤油爐 (冬天必備)
6.垃圾桶
露營用品｜廚房用品
露營時少不了在野外煮食，必須帶備足夠的用具才可讓煮食過程變得順暢，同時需要注意安全，建議露營經驗不足的話，最好多準備一些乾糧以備不時之需。
廚房用品清單：
1.GAS爐 (選擇較大瓦數的更方便煮食)
2.GAS罐
3.焚火台/柴火爐/燒烤爐
4.防火布
5.噴槍
6.炭/木柴
7.炭夾
8.水桶 (不建議使用摺疊水桶)
9.保溫箱
10.砧板
11.菜刀、剪刀
12.餐具(碗碟、筷子、匙羹、叉等)
13.鍋具(按需要煮食的類型選擇)
14.調味料
15.食材(建議預先處理及清洗)
16.濕紙巾、紙巾、餐紙巾
17.水杯
18.飲品(需要帶備足夠清水)
19.垃圾袋
露營用品｜個人用品
除了整體的空間外，露營時還需要帶備個人用品，特別是在野外環境較難補充物資，所以個人用品還需要關乎到個人安全，遇到意外時亦能迅速應對。
個人用品清單：
1.行動電源(建議最好帶備1個以上)
2.洗漱用品(牙刷、牙膏、洗面用品)
3.換洗衣服(應包含內衣褲、襪及睡衣)
4.毛巾
6.拖鞋
7.勞工手套 (方便搬運用品或製作帳篷時使用)
8.雨褸(比起雨傘更方便)
9.帽子
BBQ透爐方法｜有無炭精都可快速生火 4招技巧變燒烤達人(多圖)
露營用品｜急救用品
露營時難免會遇到一些意外情況，所以必須帶備急救用品來應對，同時當面對蚊蟲或太陽等惡劣情況時應做好預防措施，以防身體因而感到不適。
急救用品清單：
1.蚊香
2.蚊怕水
3.防蚊手帶/蚊貼
4.無比滴/止痕藥膏
5.防曬用品(應分為面部及身體使用共2種)
6.急救包(包含膠布、消毒藥水、繃帶等)
7.止痛藥、止屙藥等急救藥物
8.棉花棒
蚊怕水標榜兒童安全可用 1童卻仍全身過敏！如何正確使用蚊怕水？
露營用品｜營造氣氛用品
當有一定露營經驗的時候，露營是便可以着重在露營的氣氛上，攜帶一些營造氣氛的用品有效令露營體驗更加舒適及冷漠。
營造氣氛用品清單：
1.串燈/LED燈/煤油燈等燈光設備
2.投影機、投影布幕
3.音響設備
4.咖啡壺/茶壺(同時需帶備咖啡粉或茶)
5.Boardgame/啤牌
6.酒杯(梳打水或酒)