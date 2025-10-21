露營用品｜帳篷/天幕/爐頭等清單 整合新手6類必帶！

秋天來臨，不少人都開始進行露營活動，但實際上露營需要帶備的東西卻比想像中多，因此露營新手容易因經驗不足而帶漏物品。以下就為大家整合了帳篷/天幕/爐頭等6類露營必帶物品的清單，露營前可以按着清單收拾用品，以防因物資不足而影響露營體驗及心情。

露營用品｜睡眠必帶清單

露營時需要在戶外睡眠，所以露營的睡眠用具必須以舒服為主，同時需要顧及戶外情況而備有保護及保暖作用。

睡眠用品清單：

1.帳篷(多人時建議使用較寬敞的隧道帳篷)

2.充氣牀墊 (充氣牀墊較一般牀墊舒適及方便攜帶）

3.充氣枕頭

4.睡袋(天冷時需要特別留意其温度標示)

5.防潮墊(以防清晨濕氣令帳篷變得潮濕)

6.帳篷地墊 (鋪在帳篷下面)

7.備用地釘

8.露營燈(需檢查電池及帶同後備電池)

9.充氣泵

10.毛毯(以防入夜突然降溫)