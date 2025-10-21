熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-10-21 16:05:00

露營用品｜帳篷/天幕/爐頭等清單 整合新手6類必帶！

分享：
露營指南｜最齊全露營裝備清單 整合6類露營必帶物品 新手必看！

露營指南｜最齊全露營裝備清單 整合6類露營必帶物品 新手必看！

秋天來臨，不少人都開始進行露營活動，但實際上露營需要帶備的東西卻比想像中多，因此露營新手容易因經驗不足而帶漏物品。以下就為大家整合了帳篷/天幕/爐頭等6類露營必帶物品的清單，露營前可以按着清單收拾用品，以防因物資不足而影響露營體驗及心情。

露營用品｜睡眠必帶清單

露營時需要在戶外睡眠，所以露營的睡眠用具必須以舒服為主，同時需要顧及戶外情況而備有保護及保暖作用。

睡眠用品清單：

1.帳篷(多人時建議使用較寬敞的隧道帳篷) 

2.充氣牀墊 (充氣牀墊較一般牀墊舒適及方便攜帶）

3.充氣枕頭

4.睡袋(天冷時需要特別留意其温度標示) 

5.防潮墊(以防清晨濕氣令帳篷變得潮濕)

6.帳篷地墊 (鋪在帳篷下面) 

7.備用地釘

8.露營燈(需檢查電池及帶同後備電池)

9.充氣泵 

10.毛毯(以防入夜突然降溫)

露營時需要帶備的用品比想像中多。 睡眠用品需要以舒適為主。 人多的時候可以選擇使用隧道型的帳篷。

露營用品｜客廳用品

露營不但需要有睡眠空間，還要備有客廳位置方便活動，用具應以方便攜帶及簡約為主，以減少攜帶物過多的問題。如果屬於露營老手，則可以帶更多的用具來裝飾或增加客廳的用途

客廳基本用品清單：

1.天幕(遮風擋雨或遮擋太陽必備)

2.摺疊桌椅 

3.收納箱(方便整理及收納用具)

4.風扇 (夏天必備) 

5.煤油爐 (冬天必備)

6.垃圾桶

adblk5
客廳位置必須備有桌椅。 秋冬季需要備有煤油燈。 天幕有助遮風擋雨或遮擋太陽。

露營用品｜廚房用品

露營時少不了在野外煮食，必須帶備足夠的用具才可讓煮食過程變得順暢，同時需要注意安全，建議露營經驗不足的話，最好多準備一些乾糧以備不時之需。

廚房用品清單：

1.GAS爐 (選擇較大瓦數的更方便煮食) 

2.GAS罐

3.焚火台/柴火爐/燒烤爐

4.防火布

5.噴槍

6.炭/木柴

7.炭夾

8.水桶 (不建議使用摺疊水桶) 

9.保溫箱

10.砧板

11.菜刀、剪刀

12.餐具(碗碟、筷子、匙羹、叉等) 

13.鍋具(按需要煮食的類型選擇) 

14.調味料

15.食材(建議預先處理及清洗)

16.濕紙巾、紙巾、餐紙巾

17.水杯

18.飲品(需要帶備足夠清水) 

19.垃圾袋

煮食用具切忌帶漏，否則有機會在戶外餓肚子。 帶有深度的烤盤可以煮麵同時燒烤。 建議帶同預製品以方便煮食。

露營用品｜個人用品

除了整體的空間外，露營時還需要帶備個人用品，特別是在野外環境較難補充物資，所以個人用品還需要關乎到個人安全，遇到意外時亦能迅速應對。

個人用品清單：

1.行動電源(建議最好帶備1個以上)

2.洗漱用品(牙刷、牙膏、洗面用品)

3.換洗衣服(應包含內衣褲、襪及睡衣)

4.毛巾

6.拖鞋

7.勞工手套 (方便搬運用品或製作帳篷時使用)

8.雨褸(比起雨傘更方便)

9.帽子

BBQ透爐方法｜有無炭精都可快速生火 4招技巧變燒烤達人(多圖)

戴帽子可以方便遮擋太陽及省卻整理頭髮的時間。 露營時可以換上拖鞋以放鬆雙腿。 個人用品可以跟隨個人的背囊攜帶。

露營用品｜急救用品

露營時難免會遇到一些意外情況，所以必須帶備急救用品來應對，同時當面對蚊蟲或太陽等惡劣情況時應做好預防措施，以防身體因而感到不適。

急救用品清單：

1.蚊香 

2.蚊怕水

3.防蚊手帶/蚊貼

4.無比滴/止痕藥膏

5.防曬用品(應分為面部及身體使用共2種)

6.急救包(包含膠布、消毒藥水、繃帶等)

7.止痛藥、止屙藥等急救藥物

8.棉花棒

蚊怕水標榜兒童安全可用 1童卻仍全身過敏！如何正確使用蚊怕水？

防蚊設備屬於露營必備。 建議可以同時使用防蚊手帶或防蚊貼，以增加防蚊效果。 必須帶同急救用品以備不時之需。

露營用品｜營造氣氛用品

當有一定露營經驗的時候，露營是便可以着重在露營的氣氛上，攜帶一些營造氣氛的用品有效令露營體驗更加舒適及冷漠。

營造氣氛用品清單：

1.串燈/LED燈/煤油燈等燈光設備

2.投影機、投影布幕

3.音響設備

4.咖啡壺/茶壺(同時需帶備咖啡粉或茶)

5.Boardgame/啤牌

6.酒杯(梳打水或酒)

adblk6
露營經驗充足時便可以攜帶營造氣氛的用品。 喜歡咖啡的人士可以帶同咖啡用具沖咖啡。 LED燈同樣是可以營造氣氛的用具。

追蹤am730 Google News