靚聲演繹｜Jer柳應廷@Mirror靚聲演繹二重奏 唱住教肌研護膚秘技

肌研H.A. Supreme的精華系列去年首度上市，火速成為「斷貨王」。系列含有皇牌H.A.複合配方，其超微細分子能搽入真皮層1.5mm，加上法國深海褐藻為肌膚深層補濕鎖水，迅速吸收並滲透肌底層。3款精華包括#搽の美白針、#搽の保濕針、#搽の復活針，使用時更可以配合肌研獨有的日夜1+1精華疊加法：隨個人膚質及肌膚需要日與夜各選配其中2款合適的精華，即時倍大護膚效能。
肌研更特別邀請Jer柳應廷@Mirror以其標誌性的靚聲，一人分飾多重聲階，演繹H.A. Supreme精華系列獨有的「高階疊加法」，廣告片中Jer高聲唱和H.A. Supreme「日與夜精華二重奏」，以歌聲和音樂造詣比喻護膚技巧，分享這個必學的養膚秘技。
音樂創作需要把聲部樂器混合疊加，互相協調、交合、融和，譜出完美交融的節奏。而護膚亦一樣，將具有不同成分、功效的精華有技巧地疊加使用，以配合肌膚日間與晚間不同的運作節奏：日間肌膚需要提亮以展現光采、晚間則是肌膚自我修復的黃金時間，做到「日間提亮」及「晚上修護」，滿足細胞的基礎需要。使用日夜1+1精華疊加法，能倍大護膚效能，煥發深層亮澤水光肌。
Jer唱和「高階疊加法」 日提亮 X夜修護 二重奏
3種高效配方，可隨個人膚質及肌膚需要日與夜各選配其中2款合適的精華，並採用肌研獨創的日與夜精華二重奏「高階疊加法」，倍大多重護膚效能，即使安在家中也能享用無針無痛的醫美級美容效果：
日：
Step 1. 先以極緻補濕精華保濕打底，水潤十足的肌膚能打開肌膚的吸收潛能，更有效吸收隨後的高階疊加精華。
Step 2. 疊加亮肌淨斑精華 提亮膚色、淡斑、去痘印，使肌膚全日散發水亮光澤。
夜：
Step 1. 先以極緻補濕精華保濕打底，水潤十足的肌膚能打開肌膚的吸收潛能，更有效吸收隨後的高階疊加精華。
Step 2. 疊加舒緩修護精華，極速舒緩鎮靜，消褪泛紅刺激，修復皮膚細胞日間所受的損傷，強化肌底。