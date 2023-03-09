靚聲演繹｜Jer柳應廷@Mirror靚聲演繹二重奏 唱住教肌研護膚秘技

肌研H.A. Supreme的精華系列去年首度上市，火速成為「斷貨王」。系列含有皇牌H.A.複合配方，其超微細分子能搽入真皮層1.5mm，加上法國深海褐藻為肌膚深層補濕鎖水，迅速吸收並滲透肌底層。3款精華包括#搽の美白針、#搽の保濕針、#搽の復活針，使用時更可以配合肌研獨有的日夜1+1精華疊加法：隨個人膚質及肌膚需要日與夜各選配其中2款合適的精華，即時倍大護膚效能。

肌研更特別邀請Jer柳應廷@Mirror以其標誌性的靚聲，一人分飾多重聲階，演繹H.A. Supreme精華系列獨有的「高階疊加法」，廣告片中Jer高聲唱和H.A. Supreme「日與夜精華二重奏」，以歌聲和音樂造詣比喻護膚技巧，分享這個必學的養膚秘技。