面霜用法｜面霜作用及貼士＋解構迷思 用面霜有最佳時間！

面霜是甚麼？面霜英文是 face cream/ facial cream，是很多朋友會使用的護膚品。現時都有好多針對不同肌膚狀態而推出的面霜，如抗衰老、保濕、美白面霜，而做好最基本的保濕，都已經幫助到各位建立及保持健康肌膚。那在使用面霜時有什麼要注意？原來保濕都有最佳使用時間？這裡一次為你解答面霜選購及使用貼士，再附上最新面霜推薦！ 對於面霜的選購及使用原來都有不少學問，消委會早前都有評測過市面上的保濕面霜，以及提供有關選購及使用保濕面霜的貼士，當中有不少都是我們會遇到的迷思。

什麼時候是保濕最佳時機？ 每日洗面後使用面霜，是最理想的時間。洗面後，用毛巾輕力抹乾皮膚後，趁著肌膚表面仍帶點濕潤，便可開始使用護膚品。當然可以在洗面後再用爽膚水二次清潔皮膚，再用面霜。一般每日護膚2次，早晚護膚便足夠。如皮膚特別乾燥，則可按需要多塗保濕面霜。 壞習慣令皮膚乾燥問題加劇？ 過度曝曬、寒冷和極端天氣都會令皮膚變得乾燥，令皮膚表面顯得粗糙、暗淡無光澤，甚至形成脫皮，更甚會令皮膚泛紅痕癢。 另外，使用強烈潔面用品、過度清潔，或使用太熱的水來清潔皮膚，都會削弱皮膚保護層，容易出現乾燥問題。建議選用適溫清水、較溫和的潔面用品來減低皮膚乾燥。外出時使用防曬來防止皮膚提早老化。