鞋櫃除臭｜6招保持鞋櫃乾淨清新　天然材料有效去除異味

鞋櫃除臭｜6招保持鞋櫃乾淨清新 天然材料有效除異味

鞋櫃是家中不可缺少的家具之一，但經過長時間使用後，鞋櫃總會散發出難聞的異味，嚴重者甚至一打開櫃門就會聞到惡臭，破壞了整個家居環境的衛生及舒適度。這次會分享一些有效地去除鞋櫃異味的方法，讓居家環境回復清新。 方法一：定期清潔鞋櫃 大多數人習慣每天打掃家居，但往往會忽略鞋櫃的清潔，其實鞋櫃和其他家具一樣都需要定期清潔，當中包括擦拭鞋櫃的內部，去除灰塵、污垢和可能會產生異味的物質。 首先選用溫和的清潔劑並準備一塊乾淨的抹布，把乾布沾上適量的清潔液，徹底擦拭鞋櫃的內部，包括隔板和櫃子的內側，之後用另一塊乾淨的布沾上清水，再次徹底擦拭鞋櫃內部的每一面，最後把鞋櫃徹底風乾後再將鞋子放回去。