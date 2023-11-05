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生活
2023-11-05 14:45:58

鞋櫃除臭｜6招保持鞋櫃乾淨清新　天然材料有效去除異味

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鞋櫃除臭｜6招保持鞋櫃乾淨清新 天然材料有效除異味

鞋櫃是家中不可缺少的家具之一，但經過長時間使用後，鞋櫃總會散發出難聞的異味，嚴重者甚至一打開櫃門就會聞到惡臭，破壞了整個家居環境的衛生及舒適度。這次會分享一些有效地去除鞋櫃異味的方法，讓居家環境回復清新。

方法一：定期清潔鞋櫃

大多數人習慣每天打掃家居，但往往會忽略鞋櫃的清潔，其實鞋櫃和其他家具一樣都需要定期清潔，當中包括擦拭鞋櫃的內部，去除灰塵、污垢和可能會產生異味的物質。

首先選用溫和的清潔劑並準備一塊乾淨的抹布，把乾布沾上適量的清潔液，徹底擦拭鞋櫃的內部，包括隔板和櫃子的內側，之後用另一塊乾淨的布沾上清水，再次徹底擦拭鞋櫃內部的每一面，最後把鞋櫃徹底風乾後再將鞋子放回去。

方法二：保持空氣流通

良好的通風能夠防止鞋櫃中的細菌滋生，確保鞋櫃放在通風良好的位置，周圍有足夠的空間，避免與其他家具靠得太近。同時，鞋櫃內鞋子與鞋子之間應留有足夠的空間，避免鞋子過於擠迫，這樣除了容易產生異味，也可能令鞋子變形。如需要添置或更換新鞋櫃，可以選擇通風性較好的設計。

方法三：使用吸濕劑

潮濕的環境容易滋生細菌並產生異味，為保持鞋櫃乾爽，可在鞋櫃甚至鞋子內放一些吸濕劑或乾燥劑，例如活性炭包等，這些都可以容易在市面上找到。它們可幫助吸收櫃內的濕氣，減少異味產生。注意應定期更換這些吸濕劑，確保它們能夠持續發揮效用。

方法四：使用除臭劑

除臭劑可以有效中和鞋櫃中的異味。在市面上可以找到各種除臭劑，例如除臭球和除臭噴霧等。另外，我們也可以選用一些天然材料如梳打粉、茶葉或咖啡渣等。做法很簡單，只需要準備一些除臭用的材料，將它們放入透風的容器例如咖啡濾袋、煲湯袋或者舊襪子，然後放入鞋櫃即可。

以下是一些常見的可用於除臭的材料：

梳打粉、用過的茶包（已風乾）、咖啡渣、爽身粉、報紙、貓砂、木炭和檸檬皮等。

另外，雖然樟腦丸也是常見的除臭劑，但它含有對人體有害的化學成分，所以不建議使用。

方法五：保持鞋子清潔

去除鞋櫃異味的關鍵在於從源頭預防異味的產生。異味出現是由於鞋子內的細菌滋生，所以確保鞋子乾淨很重要。把鞋子放入鞋櫃之前，應先確保鞋子乾爽及清潔。剛穿完的鞋子會有腳汗，外出時也可能沾上雨水或地上的水分，因此可先把鞋子放在通風處風乾一晚或用吹風機吹乾後，才把鞋子放回鞋櫃內。

方法六：定時清理鞋子

定時檢查鞋櫃內的鞋子，清理那些已經破爛或發出臭味的鞋子。至於閒置已久及不常穿的鞋也可使用獨立的鞋袋或鞋盒裝好，防止異味傳播和積聚。

只要參考以上的方法，定期清潔鞋櫃，就可以輕鬆去除鞋櫃中的異味，讓鞋櫃回復清新，更重要的是能夠防止細菌滋生，確保家居環境衛生舒適。

原文刊登於 C9．達人

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