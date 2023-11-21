韓國仁川全新度假城12月正式開幕 搶先看內部設施！ 5星級酒店/Splash水上樂園/購物城

韓國仁川永宗島的迎仕柏度假城，宣佈於2023年第四季正式開幕！度假城將成為韓國最新的一站式娛樂中心，為賓客提供精彩的娛樂元素項目，包括酒店、Splash水上樂園、購物城等。即睇詳情！

五星級酒店住宿 裡面的五星級飯店分為3棟風格各異的大樓，每棟大樓均以永宗島迷人的自然風光為靈感。客房共1,275間，從客房、套房到豪華總統套房一應俱全。每棟大樓均有獨立的私人貴賓室，客人可享受高級水療中心、健身中心和室內游泳池。 酒店更設有豪華別墅總統套房，只有5間。五棟獨立別墅均提供專屬貴賓通道、可舉辦私人戶外晚宴的獨立露台，以及帶有水療設施的私人泳池，隱私優雅兼備，盡享奢華。

迎仕柏綜藝館 迎仕柏綜藝館是韓國首個多功能室內演出館，設有15,000個坐席。綜藝館擁有世界級的音響系統，可支援K-pop和全球流行藝人的舞台表演，及舉辦各類型活動，例如現場音樂演出、大型體育賽事、電競比賽、頒獎典禮、展覽等。 空中包廂、豪華休息室、俱樂部休息室和貴賓休息室將為觀眾提供更佳的娛樂體驗。 活動預告 1. Melon音樂頒獎典禮 (MMA)：2023年12月2日 2. SHINee泰民泰民個人演唱會：2023年12月16至17日 3. SBS歌謠大戰：2023年12月25日 4. 2023東方神起演唱會：2023年12月30至31日

迎仕柏綜藝館

Splash 水上樂園 多功能室內Splash水上樂園全年開放，白天為水上遊樂空間，晚上則是夢幻的娛樂空間，讓所有遊客盡享歡樂。水上樂園提供多樣化的娛樂項目和空間，如豪華Splash小屋、Splash酒吧和池畔酒吧、DJ台，以及兒童專用區、漂流河和水上滑梯等等，供家庭同享天倫之樂。 歡聚樂園 在度假城體驗了各式精彩的活動後，遊客可來到歡聚公園，於大自然的擁抱下休憩片刻，享受寧靜時光。 歡聚公園從度假村最西邊一直延伸到北部海岸線，色彩繽紛的主題空間穿插其中，各式創意雕塑則調動著人們的幽默感、柔情和藝術感。 這所公園適合所有家庭成員，設施包括可容納 30,000 名遊客的大草坪將會舉辦不同表演活動，以及喚起冒險之心的迷宮，感受不同樂趣。