韓國仁川全新度假城12月正式開幕 搶先看內部設施！ 5星級酒店/Splash水上樂園/購物城

韓國仁川永宗島的迎仕柏度假城，宣佈於2023年第四季正式開幕！度假城將成為韓國最新的一站式娛樂中心，為賓客提供精彩的娛樂元素項目，包括酒店、Splash水上樂園、購物城等。即睇詳情！
五星級酒店住宿
裡面的五星級飯店分為3棟風格各異的大樓，每棟大樓均以永宗島迷人的自然風光為靈感。客房共1,275間，從客房、套房到豪華總統套房一應俱全。每棟大樓均有獨立的私人貴賓室，客人可享受高級水療中心、健身中心和室內游泳池。
酒店更設有豪華別墅總統套房，只有5間。五棟獨立別墅均提供專屬貴賓通道、可舉辦私人戶外晚宴的獨立露台，以及帶有水療設施的私人泳池，隱私優雅兼備，盡享奢華。
迎仕柏綜藝館
迎仕柏綜藝館是韓國首個多功能室內演出館，設有15,000個坐席。綜藝館擁有世界級的音響系統，可支援K-pop和全球流行藝人的舞台表演，及舉辦各類型活動，例如現場音樂演出、大型體育賽事、電競比賽、頒獎典禮、展覽等。 空中包廂、豪華休息室、俱樂部休息室和貴賓休息室將為觀眾提供更佳的娛樂體驗。
活動預告
1. Melon音樂頒獎典禮 (MMA)：2023年12月2日
2. SHINee泰民泰民個人演唱會：2023年12月16至17日
3. SBS歌謠大戰：2023年12月25日
4. 2023東方神起演唱會：2023年12月30至31日
Splash水上樂園
多功能室內Splash水上樂園全年開放，白天為水上遊樂空間，晚上則是夢幻的娛樂空間，讓所有遊客盡享歡樂。水上樂園提供多樣化的娛樂項目和空間，如豪華Splash小屋、Splash酒吧和池畔酒吧、DJ台，以及兒童專用區、漂流河和水上滑梯等等，供家庭同享天倫之樂。
歡聚樂園
在度假城體驗了各式精彩的活動後，遊客可來到歡聚公園，於大自然的擁抱下休憩片刻，享受寧靜時光。 歡聚公園從度假村最西邊一直延伸到北部海岸線，色彩繽紛的主題空間穿插其中，各式創意雕塑則調動著人們的幽默感、柔情和藝術感。 這所公園適合所有家庭成員，設施包括可容納 30,000 名遊客的大草坪將會舉辦不同表演活動，以及喚起冒險之心的迷宮，感受不同樂趣。
迎仕柏購物城
迎仕柏購物城是新穎的文化娛樂空間，內有各式各樣的精選國內外品牌，亦融合了室內外公園和廣場的歡樂氛圍。除了大型媒體藝術展廳等特色空間外，迎仕柏購物城也將在商圈內的公共空間舉辦各式各樣的活動，為遊客帶來不同驚喜。
極光道
長150公尺、擁有挑高天花板的走廊上覆蓋著巨型LED螢幕，呈現超現實的影像和場景的極光道為賓客帶來身臨其境的數位娛樂體驗。極光道從度假城南端穿過環形大堂，一直延伸到迎仕柏綜藝館入口，匯集了各式餐廳、酒吧、商店和現場表演的空間，亦還連接著度假城內的主要設施。