韓國旅遊｜剪髮/醫美平香港一半？ 盤點女生遊韓必做5件事 平價享高質服務！

韓國屬於不少港人喜歡旅遊的地方之一，除了購物及觀賞景點外，韓國其實有不少服務都值得趁着旅遊的時候體驗。以下就為大家盤點訪韓必做的5件事，不妨趁着旅遊的時候，平價享受高質的服務吧！

韓國旅遊｜剪髮 香港不少髮型屋都會以韓式髮型作為賣點，但其實如果剛好到韓國旅遊的話，不妨直接到訪韓國的髮型屋，嘗試真正的韓式理髮！與香港的收費方式不同，韓國髮型屋一般都會在諮詢環節列明各種價格，待客人同意後才進行服務，而簡單的剪髮服務價格一般為HKD$100～400不等，漂染或電髮價格亦大約在HKD$500起，再配合髮型屋的優惠，有時候價格比香港便宜一半！最重要的是韓國理髮師對處理韓式髮型的經驗豐富，基本上向對方提供參考圖片的話，便能完美復刻。如果擔心語言溝通問題的話，建議預先準備相關的專業用字及參考圖片，以簡單的英語與對方溝通即可。

韓國旅遊｜醫美 在韓國醫學美容（皮膚科）特別普遍，美白、瘦面、祛印等都是韓國人經常進行的項目，不但價格較香港便宜，而且種類繁多，可以按自身需要進行諮詢後才進行服務。一般而言，韓國的醫學美容公司主要分為兩種，一種傾向流水式服務，勝在價格便宜和方便快捷，而另一種則為單對單服務，服務質素一般比流水式好，但價格比較昂貴，可以按自身需要選擇對應的服務。而由於近年越來越多遊客到韓國進行醫學美容，所以大部份醫學美容公司都會提供中文或英文翻譯服務，而且有些店舖更會提供退稅服務，令到價格更為優惠，如果有需要不妨做定功課，趁着旅遊時變美吧！

韓國旅遊｜影證件相 在異地拍攝證件相聽起來並非尋常之事，但在韓國旅遊的話，特別建議可以去影一輯證件相，其質素絕對會超出想像，不但可以當作一個旅程的留念，還可以在以後求職或申請證件時使用。一般而言，韓國人都會特別到Studio拍攝證件相，而拍攝後店家亦會提供修圖服務，除了獲得證件相正本外，還會傳送電子副本，讓客人可以多方面使用。而除了證件相外，畢業照亦是不少韓國Studio的王牌服務，比起香港正式的畢業照更添特別。

韓國旅遊｜化妝 韓式美妝一直是不少香港人喜歡的妝感，近年亦有不少人選擇在香港付高價學習化妝，而其實韓國就有不少美容室專門提供化妝服務，不但可以了解化妝的正確方式，還可以知道自己最適合的妝容，讓自己在更完美的狀態下旅遊。韓國的美容室主要分為美容室小店及明星美容室，美容室小店通常只有幾個化妝師，價格比較親民，但使用的化妝品可能會較少。而明星美容室的化妝師通常都專門為韓國明星化妝，因此價格亦比較昂貴，最少亦需HKD$1000起，但就可以完美地體驗明星的仿妝，甚至還會提供髮型服務，較適合喜歡華麗妝容的人士選擇。