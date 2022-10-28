韓國旅遊｜去韓國唔止Shopping！ 盤點5大訪韓女生必到行程 19禁猛男Show/韓星化妝體驗

韓國向來都是港人熱門旅行點之一，韓製美妝品及衣服性價比超高，再加上不同類型的打卡café，更是深受女生歡迎！除了購物及打卡外，韓國亦有其他不同體驗，以下為大家介紹5大訪韓女生必到行程，當中包括遊韓必影證件相及沙龍照，更有19禁猛男Show！

不少人到泰國旅遊的時候，都會慕名觀賞人妖、泰拳等不同表演，現在在韓國都可以看到類似表演！由 Brown Eyed Girls 的Narsha精心打造的「WILD WILD FANTASTIC NIGHTMARE」，音樂劇以滿足女性浪漫為主題，描繪睡著的女性，夢想著就一晚能逃脫現實的夢幻身體表演show。表演一共75分鐘，只有年滿19歲的女性才能進場觀覽，快來看看韓國Oppa青春的肉體和超展開的劇情！

去韓國一定要影證件相！這間照相館除了可以影最基本的證件相外，更有近年於韓國非常流行的沙龍照。大家可選擇含妝髮的方案，會有專人替你整理頭髮及妝容，更提供專業修圖服務。

除此之外，大家亦可在照相館內進行個人色彩診斷，工作人員會透過不同配色，進行暖色調/冷色調診斷，從而找出最適合你自己的妝容。然後再使用診斷出的色調為你化妝及整理髮型拍證件相，照相館免費提供外套，上衣，襯衫，領帶等衣著配件。最後與專業工作人員進行1對1修圖，修出自己最想要的照片。

證件照

KKday 優惠: (不含妝髮、尊業修圖)HK$206/位 起

(另設含妝髮/ 簡易妝髮整理/ 1對1修圖)

拍攝時間：單拍證件照（不含妝髮）約1小時，含妝髮約2小時

沙龍照

KKday 優惠: (不含妝髮)HK$356/位

KKday 優惠: (含妝髮)HK$785/位

拍攝時間：單拍沙龍照（不含妝髮）約1時30分鐘，含妝髮約2時30分

個人色彩診斷

KKday優惠: HK$1,169/位

個人色彩診斷(50分鐘)，妝髮(1小時)，拍照和修圖(1小時)，總共2小時50分鐘