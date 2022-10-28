韓國旅遊｜去韓國唔止Shopping！ 盤點5大訪韓女生必到行程 19禁猛男Show/韓星化妝體驗

韓國向來都是港人熱門旅行點之一，韓製美妝品及衣服性價比超高，再加上不同類型的打卡café，更是深受女生歡迎！除了購物及打卡外，韓國亦有其他不同體驗，以下為大家介紹5大訪韓女生必到行程，當中包括遊韓必影證件相及沙龍照，更有19禁猛男Show！
韓國旅遊｜Wild Wild <Dream> 猛男秀門票（女性限定）
不少人到泰國旅遊的時候，都會慕名觀賞人妖、泰拳等不同表演，現在在韓國都可以看到類似表演！由 Brown Eyed Girls 的Narsha精心打造的「WILD WILD FANTASTIC NIGHTMARE」，音樂劇以滿足女性浪漫為主題，描繪睡著的女性，夢想著就一晚能逃脫現實的夢幻身體表演show。表演一共75分鐘，只有年滿19歲的女性才能進場觀覽，快來看看韓國Oppa青春的肉體和超展開的劇情！
Wild Wild 韓國猛男秀(只限19歲以上女性)
KKday 優惠: (R席)HK$362/位
KKday 優惠: (Wild席)HK$422/位
場次：15:00/ 17:00/ 18:00/ 20:00 /22:30
韓國旅遊｜我們洞內照相館
去韓國一定要影證件相！這間照相館除了可以影最基本的證件相外，更有近年於韓國非常流行的沙龍照。大家可選擇含妝髮的方案，會有專人替你整理頭髮及妝容，更提供專業修圖服務。
除此之外，大家亦可在照相館內進行個人色彩診斷，工作人員會透過不同配色，進行暖色調/冷色調診斷，從而找出最適合你自己的妝容。然後再使用診斷出的色調為你化妝及整理髮型拍證件相，照相館免費提供外套，上衣，襯衫，領帶等衣著配件。最後與專業工作人員進行1對1修圖，修出自己最想要的照片。
證件照
KKday 優惠: (不含妝髮、尊業修圖)HK$206/位 起
(另設含妝髮/ 簡易妝髮整理/ 1對1修圖)
拍攝時間：單拍證件照（不含妝髮）約1小時，含妝髮約2小時
沙龍照
KKday 優惠: (不含妝髮)HK$356/位
KKday 優惠: (含妝髮)HK$785/位
拍攝時間：單拍沙龍照（不含妝髮）約1時30分鐘，含妝髮約2時30分
個人色彩診斷
KKday優惠: HK$1,169/位
個人色彩診斷(50分鐘)，妝髮(1小時)，拍照和修圖(1小時)，總共2小時50分鐘
韓國旅遊｜后Whoo SPA頂級保養
后Whoo為其中一個韓國知名護膚品牌，大家可以在旗下的SPA店，體驗供臉部、背部、頭皮、全身保養及按摩，男女都適合。當中會使用LG旗下護膚品牌Whoo、O HUI、SU:M。體驗療程後還能以20%折扣購入保養品！另設Special 養護組合、VIP尊爵頂級養護組合、皇后頂級養護組合，價錢由HK$1,651起。
臉部養護組合（60分）
KKday 優惠: HK$714/位
身體養護組合（80分）
KKday 優惠: HK$1,098/位
KKday 限定養護組合（90分）
KKday 優惠: HK$1,263/位
韓國旅遊｜知名韓妝達人朴歐膩Beauty Class
擁有主播、美妝模特兒、部落格格主等多重身份的朴歐膩，希望將韓式美妝分享給更多對美妝有興趣的人，開始了美妝教室。分為團體指導、2人及1人指導，可以體驗200多種美妝產品，並在專業指導下一步步從基礎保養開始至完美妝容的完成，找到最適合自己的美麗形象。
團體指導 (最多6名；90分鐘)
KKday 優惠: HK$432/位
2人小團指導(2小時)
KKday 優惠: HK$942/位
1人專業指導(2小時)
KKday 優惠: HK$1,570/位
集合地點：新論峴站8號出口
行程長度：約2小時
韓國旅遊｜江南狎鷗亭goby cin美髮沙龍
韓流席捲全球，很多女生都在YouTube上嘗試模仿韓星及偶像的妝容。想親身體驗正宗韓系髮妝？位於江南狎鷗亭的goby cin，負責韓藝瑟、權相宇、裴斗娜、宣美等妝髮。大家可以在店舖體驗頭髮造型、剪髮及化妝，由專業韓國髮型師為你打造最合適的造型。
造型(Hair styling service；不含剪髮)
KKday 優惠: (經理)HK$423/位
KKday 優惠: (首席髮型師)HK$604/位
剪髮(Hair cut)
KKday 優惠: (經理)HK$483/位
KKday 優惠: (首席髮型師)HK$725/位
化妝 (Make up)
KKday 優惠: (eye point make up)HK$725/位，只提供眼妝服務
KKday 優惠: (daily make up)HK$1,208/位》，自然、遮瑕、修容
KKday 優惠: (director make up)HK$1,510/位，模仿藝人妝容
KKday 優惠: (professional make up)HK$1,812/位，模仿藝人妝容