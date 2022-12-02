韓國旅遊｜弘大/明洞已過氣？ 盤點5間首爾林、聖水高質小店 韓國人大推！

疫情前不少旅客去韓國的時候都喜歡到弘大、明洞等地方逛街，但在疫情期間，韓國的逛街熱點已經搬遷到位於城東區的首爾林、聖水附近，除了有各種餐廳及咖啡店外，區內亦有不少小店，以下就為大家整合5間首爾林、聖水附近的高質小店，讓大家可以緊跟韓國熱潮！

首爾林聖水｜emis 韓國人特別注重打扮，除了衫褲鞋襪外，帽子、頭飾、手袋等單品亦十分重要，而emis可說是近年韓國時裝界的新寵兒，其出品的帽子帽型適合各種頭型，因此特別受歡迎！位於聖水店的分店店面不大，但在門外已經可以看到特別顯眼的招牌，而店內的主打貨品便是帽型滿分的CAP帽，雖然店內的帽子可以隨便試戴，但是並非全部都一定有貨，試戴前不妨先詢問店員哪些顏色還有庫存，以免失望而回。 地址：서울 성동구 서울숲6길 10

首爾林聖水｜Object 如果平日有留意韓國的文創品牌的話，一定有聽過選物店Object！而除了弘大的本店外，其實Object在首爾林附近亦有分店。就如店名一樣，店內售賣各種各樣的「Object」，從杯子、碗碟等各種家用產品，到明信片、貼紙等各種文具，而首爾林分店雖然店面較細，但貨物仍是一應俱全，而且還有DIY區域，可以自己設計鑰匙扣、小物袋等，剛好到附近的話便不要錯過。 地址：서울 성동구 서울숲길 36 현대아파트 상가 2층

首爾林聖水｜made by 除了Object外，made by亦是在韓國頗有名氣的選物店，由於兩間店舖所合作的品牌都不同，因此在兩間店舖中都會找到心頭好。而在made by中就特別多與韓國本地文創藝術家合作的產品，除了筆記本、便利貼等文具，亦有手機殼、杯子等適合日常使用的文創產品，有些本來只限網購的品牌亦可以在這裏找到，而偶爾還會進行期間限定的特別展覽或POP-UP，不妨先關注他們的[email protected] 留意最新動向吧！ 地址：서울 성동구 서울숲길 38 2층

首爾林聖水｜PIC DOT 近年韓國最熱門的店舖絕對是「人生四格」即影即有相店，雖然感覺與日本的貼紙相類似，但是操作比較簡單，而且完成品亦比較真實，因此特別受歡迎。如果已經試過較為熱門的人生四格店，或是想嘗試不同的風格，PIC DOT便是不錯的選擇。PIC DOT現時在首爾只有三間分店，而本店便在首爾林，比起其他人生四格店，PIC DOT的色系較為日系及柔和，而且相框選擇多樣，可以選擇適合放在手機背後的2-cut、最常見的4-cut、像是即影即有般的尺寸等，而相框上更會印上日期，特別適合旅行時留念。 地址：서울 성동구 서울숲4길 23-1 101호