韓國旅遊｜弘大6分鐘車程 文青熱點「望遠洞」！望遠洞特色小店+ CAFE推薦

不少人在韓國旅行時會到弘大逛街，不妨乘坐地鐵或巴士到附近的文青熱點「望遠洞」吧！距離弘大只有約6分鐘車程，望遠洞充滿各種特色小店、餐廳及咖啡店，特別適合渡過悠閒的午後，以後就為大家推薦5間望遠洞特色小店/CAFE，讓大家到韓國旅行時不再只去一些遊客熱點！

潑墨餐具｜Scope Seoul 不少人都特別喜歡韓國Cafe獨有的氛圍感，而在韓國Cafe中最令人留下印象的便是獨特的餐具，而在Cafe中常見的潑墨餐具都可以在Scope Seoul裏找到。位於望遠洞的Scope Seoul雖然位置較為偏僻，但是絕對會令人驚喜。其品牌來自於美國的Crow Canyon，以潑墨為基礎，製作出一系列的碗、碟、杯、匙羹等搪瓷餐具。甚至還有手機殼、耳機殼、布袋等，深受韓國人歡迎，特別推薦與家人、情侶或朋友組成一套。回香港時亦可以享受充滿氛圍感的Home Cafe！ 地址：서울특별시 마포구 희우정로21길 9 1층

自創小物｜Balloon Friends 韓國有不少本土自家設計的文創品牌及角色，而可以擁有自家獨立小店的品牌卻不多，Balloon Friends便是從多個角色中脫穎而出的一個。位於望遠的Balloon Friends小店在B1，從入口開始便可以見到其充滿特色的角色們，而店內除了產品展示外，還有特色的打卡點，裝潢特別可愛。Balloon Friends以日常作為出發點，製作出一系列充滿特色圖案的周邊產品，例如筆記、Memo、手機殼、杯、地氈等，從文具到日用品一應俱全，如果喜歡文創產品就不要錯過！ 地址：서울특별시 마포구 망원로2길 87

復古Cafe｜Rocktte Spirit 望遠洞充滿閒暇、慢活的特色，特別適合去咖啡店渡過一個悠閑的下午，而Rocktte Spirit就以木系復古為主調，店面不大，但裝潢、餐桌、座椅、吊燈、餐具等均充滿美式復古的風情，實屬在韓國較少有的咖啡店風格。 特別推薦它的特色Rocktte咖啡，在咖啡上放上獨特的奶泡，口感特別濃郁豐富，與一般的Latte不同。而店內的甜品則推薦Fudgy Brownie，在溫熱的朱古力布朗尼上放上雪糕，無論是味道、口感或溫度都特別豐富，不過每日供應數量有限，若果太晚的話可能會有售罄的情況出現，需要特別留意。 地址：서울 마포구 희우정로20길 65（逢星期一、二休息）

店主收藏｜Capet Cafe 如果喜歡現代風格的Cafe，擁有兩層的Capet Cafe便是不錯的選擇，店內擺滿店主的各種收藏，特別是鏡子、座椅和吊燈，每項單品都充滿特色，特別適合打卡留念！Capet Cafe除了咖啡外，便主打不同的Scone甜品，味道十分特別，例如黑椒、芝士、薄荷朱古力等，大部份都難以在香港吃到。雖然看上去比較奇怪，但味道出乎意料地好吃，因此特別推薦。而店主的收藏大部份集中在1樓，所以建議可以在地下點餐後，從店舖左側上樓梯參觀或選座。 地址：서울 마포구 동교로9길 72 1,2층