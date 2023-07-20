韓國旅遊｜推薦5間首爾林/聖水人氣Cafe 必食熊仔蛋撻+大熱鹽包

不少人都喜歡趁著假期到韓國旅遊，而近年到韓國旅遊便特別流行去首爾林或聖水的Cafe渡過悠閒的一天。以下就為大家推薦5間首爾林或聖水附近的Cafe，每間都特別適合打卡，而且餐點味道相當不俗，大家不妨趁着去韓國旅行時到訪吧！

首爾林聖水Cafe｜巨型牛角包－Perment Bake Shop 如果特別喜歡吃麵包的話，位於首爾林站附近的Perment Bake Shop便是不錯的選擇，店面以玻璃櫉窗擺放麵包，再配上顯眼的藍白色招牌，充滿法式風情，引來不少人在門外打卡。而店內最具特色的便是巨型牛角包，切開後可以看到蜂巢狀，外脆內軟，最適合與咖啡一起食用。除了牛角包外，Perment Bake Shop其他麵包亦十分出色，法包、肉桂卷等更是有多種口味，無論屬鹹黨或甜黨都可滿足口味。 地址：서울 성동구 서울숲2길 37 1층

首爾林聖水Cafe｜熊仔蛋撻－Teddy’s Oven 同樣位於首爾林站附近的Teddy’s Oven以可愛的熊仔為主題，從店外已經可以看到顯眼的熊啤啤公仔掛在二樓露台上，而店內更是佈滿熊仔的蹤影，各種甜品上都有熊仔的元素，其中特別推薦熊仔形狀的雞蛋糕，口感鬆軟，的骰可愛，作為下午茶剛剛好。除了雞蛋糕外，店內還有各款特色口味的蛋撻，如伯爵茶、粟米等，口感與港式蛋撻不同且味道偏甜，建議配搭茶飲或咖啡食用。 地址：서울 성동구 서울숲2길 43 (성수동1 가) 1층

首爾林聖水Cafe｜蝴蝶麵包－Bready Post 在香港較少可以吃到呈蝴蝶結形狀的麵包Pretzel，而位於首爾林與聖水中間的Bready Post便是Pretzel專門店，主打各種口味的Pretzel，例如朱古力、Pizza、肉桂等，鬆軟的包身配上特色的 Toppings，口感和味道都特別豐富。Bready Post設有露天及室內座位，室內裝修呈美式復古風，露天座位則呈美式休閒風，因此無論室內外都特別適合打卡，而即使不選擇堂食，打包外賣亦可隨心拍照留念。 地址：서울 성동구 상원1길 5 1층

首爾林聖水Cafe｜特色法包－Ssijang 一般人對於法式麵包都有著堅硬的刻板印象，而韓國近年就特別流行夾心的特色法包，位於聖水站附近的Ssijang便是主打法包的Cafe，甫進店內便可以看到各種夾心的法包三文治，例如火腿芝士、鮮蝦、紅豆牛油等，而且還有以法包為主的All Day Breakfast及意粉，滿足想吃熱食的需求。特別推薦可以選擇法包配以湯品，當中以蘑菇湯和蕃茄湯特別受歡迎，味道濃郁的熱湯配上充滿牛油香的法包作為午餐實屬不錯的選擇。 地址：서울 성동구 성덕정길 92 1층