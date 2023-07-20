韓國旅遊｜推薦5間首爾林/聖水人氣Cafe 必食熊仔蛋撻+大熱鹽包

不少人都喜歡趁著假期到韓國旅遊，而近年到韓國旅遊便特別流行去首爾林或聖水的Cafe渡過悠閒的一天。以下就為大家推薦5間首爾林或聖水附近的Cafe，每間都特別適合打卡，而且餐點味道相當不俗，大家不妨趁着去韓國旅行時到訪吧！
首爾林聖水Cafe｜巨型牛角包－Perment Bake Shop
如果特別喜歡吃麵包的話，位於首爾林站附近的Perment Bake Shop便是不錯的選擇，店面以玻璃櫉窗擺放麵包，再配上顯眼的藍白色招牌，充滿法式風情，引來不少人在門外打卡。而店內最具特色的便是巨型牛角包，切開後可以看到蜂巢狀，外脆內軟，最適合與咖啡一起食用。除了牛角包外，Perment Bake Shop其他麵包亦十分出色，法包、肉桂卷等更是有多種口味，無論屬鹹黨或甜黨都可滿足口味。
地址：서울 성동구 서울숲2길 37 1층
首爾林聖水Cafe｜熊仔蛋撻－Teddy’s Oven
同樣位於首爾林站附近的Teddy’s Oven以可愛的熊仔為主題，從店外已經可以看到顯眼的熊啤啤公仔掛在二樓露台上，而店內更是佈滿熊仔的蹤影，各種甜品上都有熊仔的元素，其中特別推薦熊仔形狀的雞蛋糕，口感鬆軟，的骰可愛，作為下午茶剛剛好。除了雞蛋糕外，店內還有各款特色口味的蛋撻，如伯爵茶、粟米等，口感與港式蛋撻不同且味道偏甜，建議配搭茶飲或咖啡食用。
地址：서울 성동구 서울숲2길 43 (성수동1 가) 1층
首爾林聖水Cafe｜蝴蝶麵包－Bready Post
在香港較少可以吃到呈蝴蝶結形狀的麵包Pretzel，而位於首爾林與聖水中間的Bready Post便是Pretzel專門店，主打各種口味的Pretzel，例如朱古力、Pizza、肉桂等，鬆軟的包身配上特色的
Toppings，口感和味道都特別豐富。Bready Post設有露天及室內座位，室內裝修呈美式復古風，露天座位則呈美式休閒風，因此無論室內外都特別適合打卡，而即使不選擇堂食，打包外賣亦可隨心拍照留念。
地址：서울 성동구 상원1길 5 1층
首爾林聖水Cafe｜特色法包－Ssijang
一般人對於法式麵包都有著堅硬的刻板印象，而韓國近年就特別流行夾心的特色法包，位於聖水站附近的Ssijang便是主打法包的Cafe，甫進店內便可以看到各種夾心的法包三文治，例如火腿芝士、鮮蝦、紅豆牛油等，而且還有以法包為主的All Day Breakfast及意粉，滿足想吃熱食的需求。特別推薦可以選擇法包配以湯品，當中以蘑菇湯和蕃茄湯特別受歡迎，味道濃郁的熱湯配上充滿牛油香的法包作為午餐實屬不錯的選擇。
地址：서울 성동구 성덕정길 92 1층
首爾林聖水Cafe｜大熱鹽包－LOWIDE Coffee Bakery
近年韓國Cafe特別流行鹽包(소금빵)，位於首爾林的LOWIDE Coffee Bakery便以鹽包一項單品深受韓國人歡迎，人流絡繹不絕，而除了原味的鹽包外，加入牛奶忌廉的牛奶鹽包亦同樣受歡迎，看似平平無奇的麵包實際上以香軟的口感和濃郁的牛油香來獲得眾人歡心，無論堂食或外賣都能保持其風味。如果選擇堂食的話，切記店內設有迷你焗爐，進食鹽包之前最好先烘熱再食用，一般烘3分鐘左右便能吃到熱辣辣的麵包，配上咖啡食用簡直一流！
地址：서울 성동구 서울숲2길 22-1