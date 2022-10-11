韓國旅遊｜文青必去「弘大延南洞」！盤點5間延南洞高評分西餐廳/CAFE 美食+打卡集中地！

最近不少港人都訪韓旅遊，而遊首爾時當然少不了去弘大逛街！位於弘大站附近的延南洞屬近年韓國的熱門旅遊地，連韓國當地人都特別喜歡到訪，而延南洞更是美食店集中地，以下就為大家盤點5間延南洞高評分西餐廳/CAFE，一次過享受美食和打卡！

咸甜俱備｜JAMJAM 不少人到韓國旅遊都想一嘗其充滿特色的咖啡店食物，而位於延南洞深處的JAMJAM不但裝潢充滿特色，食物更是咸甜皆備，可以一始過滿足想吃正餐又想吃甜點的慾望。特別推薦其黑芝麻鮮奶咖啡(Black Sesame Latte)及黑芝麻髒髒多士(Crumble)，其黑芝麻醬為獨家製作，吃起來特別濃郁惹味。 而咸食方面則推薦其Basil Pesto及玫瑰醬炒年糕，若只想吃輕食的話亦可選擇其獨創的Ugly Toast。由於JAMJAM在延南洞較內部的位置，因此沿途亦可經過不少小店，順道探索一下延南洞。 NAVER評分：4.64/5 地址：서울 마포구 성미산로29길 24 지하 1층

高質甜品｜AUFGLET 韓國在近年特別流行牛角包窩夫，雖然其風潮已經吹至香港，但味道始終稍有出入，到韓國旅遊時當然要一嘗正宗的味道。而AUFGLET便是在延南洞一間充滿簡潔高級氛圍的Cafe，整體以微工業風為特色，分成上下兩層，再配上落地大玻璃，既適合嘆啡，又適合打卡，屬不錯的消遣Cafe！其最值得一嘗的便是甜品系列，除了力推的雪糕牛角包窩夫外，Tiramisu的味道同樣令人喜出望外，而且還有自家出品的蛋糕，嚐甜的話絕對不容錯過！ NAVER評分： 4.45/5 地址：서울 마포구 성미산로31길 11 AUFGLET

樓上雅座｜PLOUF 如果喜歡較為幽靜的Cafe，在1樓的PLOUF便是不錯的選擇，雖然位於延南洞中心位置，但內部環境相對恬靜，裝潢以藍白色為主，連餐具亦使用藍白色，用來拍照一流！而PLOUF就主打自創蛋糕，每日都會有不同蛋糕供選擇，時令水果蛋糕更是必選之一！除了蛋糕外，其雪糕牛角包窩夫亦以新鮮水果伴碟，甚至可以自由選擇雪糕口味，較一般Cafe的牛角包窩夫豐富。PLOUF同層及附近還有不少小物小店，有興趣不妨順道到訪！ NAVER評分： 4.55/5 地址：서울 마포구 동교로46길 12 102호

鮑魚Risotto｜Your Side Seat 너의 옆자리 除了泡菜湯、牛骨湯、拌飯等韓餐外，其實韓國的西餐廳亦十分高分，甚至比香港抵食及美味。너의 옆자리 整體裝潢以歐式高級風格為主，配有玻璃吊燈、楓木桌椅、歐式鏡子等，而其實際位置與PLOUF Cafe相近，因此可以在此享受午餐後再去吃甜品。餐廳最特色的菜品便是鮑魚Risotto，醬汁以鮑魚內臟製成，再放上3隻原隻新鮮鮑魚，鮮味十足之外口感亦十分豐富。除了鮑魚Risotto外，其原條章魚腳、鮮魷意粉、鮮蝦蟹籽意粉等都是以海鮮入饌的料理，價格坐落在約HKD$130，十分抵食。 NAVER評分： 4.62/5 地址：서울 마포구 성미산로 190-33 2층 202호 너의옆자리