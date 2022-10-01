韓國旅遊｜日本機票太貴？！盤點5間在韓二次元動漫專賣店 遊韓照爆買動漫週邊！

香港有不少動漫迷會專程到日本朝聖，日本宣布開關後亦有不少港人撲機票「返鄉下」，但機票價格仍是十分昂貴，讓人買不下手。其實鄰近日本的韓國亦有不少二次元動漫店，以下就為大家盤點5間在韓二次元動漫專賣店，遊韓仍然可以照樣爆買動漫週邊！

韓國A店｜Animate Shop + Cafe 如果之前到日本旅遊都會購買二次元動漫週邊的話，對於俗稱為「A店」的Animate Shop一定特別熟悉，而其實在韓國亦有來自日本的Animate Shop，近年更從龍山站搬遷至旅遊熱點弘大，到訪購物就更加方便！Animate Shop的商品大部份都是日本直送，大熱的動漫如《咒術迴戰》、《排球少年》、《我的英雄學院》等更有獨家專區，亦有各種日文原書販賣及韓國獨有的韓漫專區，甚至不定期會舉辦動漫相關展覽，特別適合二次元愛好者到訪。 而除了Animate Shop外，在今年8月Animate更在同層開設了Animate Cafe，Cafe主題更會定時更換，如果剛好遇到喜歡的動漫舉行主題Cafe就絕對不容錯過！需要留意Animate Shop逢週末都要領取籌號後入場，因此需要預留足夠時間，以防等待時間過長錯過購物機會。 地址：서울특별시 마포구 양화로 188 홍대 AK& 5층

韓漫Cafe｜Mofun Cafe 憑着華麗的彩圖及適合電話閱讀的排版，韓國漫畫在近年變得越來越受歡迎，而韓漫粉絲就必須趁着在韓期間一訪專門為韓漫而設的Mofun Cafe，Cafe將會不定期舉辦韓漫咖啡店特典活動，不但會有相關韓漫的展覽，還會有期間限定的週邊販賣，甚至會贈送購入特典，內容特別豐富。 不過Mofun Cafe並非長期舉辦韓漫相關的咖啡店活動，詳情仍需要參考其Twitter帳號通知，但平日Mofun Cafe仍會作為一般咖啡店營運，店舖旁邊還會有一些韓漫的週邊販賣，對韓漫特別有興趣的話仍然值得一去。 地址：서울특별시 마포구 양화로 188 홍대 AK& 5층

扭蛋專門店｜Hello Sumiko 不少人對日本的扭蛋特別有興趣，但是香港大部份扭蛋的款式都較過時，而且通常都圍繞動漫主題，如果想要一些非動漫角色的扭蛋可能較難在香港一般的扭蛋機中找到。 而位於弘大小巷中的一間扭蛋店Hello Sumiko就有著各式各樣的扭蛋，不只限於動漫角色，同時有微縮食玩、Sanrio等扭蛋，而且還會有盲盒、一番賞等，可以同時滿足各種抽選的樂趣。重點是扭蛋的價格便宜，再加上最近韓元匯率十分划算，若剛好到弘大逛街的話不妨去碰碰運氣吧！ 地址：서울 마포구 월드컵북로1길 26-13 1층

必抽一番賞｜Figures Presso 如果特別喜歡抽一番賞的話，Figures Presso便屬於來韓必去的地方，一整面牆都掛滿一番賞，不但有日本動漫人物，還有迪士尼、Sanrio等的一番賞，而且還可直接購入一番賞的特典，不用冒險便可以獲得自己最喜歡的禮品！ 而除了一番賞外，Figures Presso還是專門販賣Figures的地方，各種人氣動漫如《鬼滅之刃》、《排球少年》等都有專門的區域，既有擺件、擺設、公仔等展示物，還有立牌、鎖匙扣、小飾物等應有盡有。全店共有2層，地面主要為一番賞及動漫區域，B1則是Figures展區及庫存，雖然價格可能比香港稍貴，但有機會找到意想不到的收穫！ 地址：서울 마포구 와우산로29길 48-11 지하 1층 피규어프레소 에프피점