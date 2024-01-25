韓國旅遊｜明洞／弘大酒店選擇少？ 精選首爾5個酒店/民宿區域 超近遊客區/唔洗捱貴酒店！

近年越來越多遊客前往韓國旅遊，而除了明洞外，弘大亦是不少人的居住首選，因此這些區域的酒店或民宿價格亦越來越昂貴，甚至會出現房間售罄的情況。以下就為大家精選了5個媲美弘大的酒店或民宿區域，交通及配套同樣方便，若想節省旅費的話，不妨考慮這些區域的住宿。

韓國酒店｜孔德站 孔德站較為接近韓國民居，雖然不是熱門的旅遊地點，但基本的配備例如24小時營業的餐廳、便利店等都可以在孔德站附近找到，而且酒店或民宿的價格比弘大站一般便宜3成左右，所以特別推薦在酒店旺季時改選孔德站居住。 孔德站與弘大站一樣，同屬首爾機場鐵路途經的車站，不但方便出入機場，而且和弘大站只有一個地鐵站的距離，放下行李後便可以立刻衝去弘大購物，特別適合來韓國短途旅行的人士居住，以便節省來往機場的時間。而除了機場線外，孔德站還屬京義中央線和首爾地鐵5號線的停靠站，無論前往光化門、漢江或龍山等旅遊熱點都同樣方便。

韓國酒店｜新村／合井站 近年特別流行到弘大的酒店居住，但旅行旺季時酒店價格亦跟着上升，而弘大站其實就在新村和合井站中間，因此居住於新村或合井站附近的民宿或酒店都特別方便前往弘大旅遊，而且價格相對比較便宜。雖然從機場到弘大後需要走一段路才可以到達新村或合井站附近的住宿，但這兩個地鐵站附近的基本生活設施都十分齊全。 除了有各種便利店及24小時營業的餐廳外，兩個站都分別有Emart及Homeplus兩個韓國的大型超級市場，特別方便前往選購手信。不過需要注意新村及合井站附近都有酒吧或夜店街，不少酒店更是時鐘酒店，建議預訂住宿前需要做足功課，以策安全。

韓國酒店｜堂山站 如果想選擇與弘大同一條地鐵線的住宿，建議可以留意堂山站附近的酒店或民宿，堂山站位於首爾2號線及9號線的交界，除了可以經由2號線前往弘大、明洞、東大門、聖水等旅遊熱門地外，還可以經由9號線前往汝矣島、鷺梁津水產市場、高速客運巴士站地下街等旅遊地點，不但交通方便，而且住宿的價錢更是便宜一半，不過堂山站附近的民宿比起酒店更多，若果不喜歡居住民宿的話便不建議選擇。

韓國酒店｜乙支路3街站 乙支路3街站位於首爾2號線及3號線的交界，而且和明洞(乙之路入口)所在的車站只有一站距離，因此居住在乙支路3街站附近的話，基本上可以以步行距離前往明洞。而乙之路3街站不但方便經由2號線前往弘大、聖水等旅遊熱門地，亦可以從3號線前往仁寺洞、益善洞等帶有韓國傳統風情的旅遊地，而且價格比起直接住在明洞較為便宜，交通亦更為方便，推薦選擇住宿的時候可以考慮。