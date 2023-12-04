韓國旅遊｜濟州島必去5間Café推薦 海景第一排嘆咖啡/懸崖日落/DIY自製橘子批

去濟州島自駕遊，除了到訪不同自然景點外，當然少不了到Café的環節。記者今次為大家介紹5間濟州必去Café，大家可以在海景第一排吹著海風嘆咖啡、在懸崖邊欣賞日落，更可以在Café裡自製濟州橘子批！ 採訪、攝影：Kristy 鳴謝：韓國觀光公社

濟州島Cafe：Café Delmoondo Café Delmoondo位於咸德海岸，於市內共6438間餐廳中排名20位，可說是超人氣Café。旁邊已經是沙灘。於漲潮時海水更會將沙灘淹沒，因變成海上Café，難怪深受韓國人及遊客歡迎！Café樓高兩層，分為室外及室內區域，空間非常大。裡面售賣各式各樣的飲料及輕食，如手工啤酒、橘子果汁、蛋糕、麵包等等，亦有售自家咖啡豆和膠囊咖啡。大家可以一邊望住海景，一邊感受專屬於濟州的愜意。 地址：濟州特別自治道濟州市朝天邑朝鹹海岸路519-10 營業時間：07:00-00:00 官方網站

濟州島Cafe：The Cliff 如名字一樣，The Cliff就是一個懸崖邊的Café。位於濟州島最南端—西歸浦市，同樣可以看到海景。分為室內及室外兩郭分，當中室外空間非常充足，既有超近懸崖邊躺椅，又有Daybed、大豆袋沙發及藤椅沙發等。不少韓國人都與家人及朋友，躺在上面盡情放空，更可以順道欣賞日落。而店內飲品的選擇亦非常豐富，咖啡、果汁及Cocktail都應有盡有，更有DJ打碟，絕對可以Chill足成日。 地址：濟州特別自治道西歸浦市中文觀光路154-17 營業時間：星期一至四10:30-0100；星期五至日10:30-02:00 官方網站

濟州島Cafe： 土土 atelier 除了一般打卡Café外，濟州島亦有不少提供互動體驗的Café。土土atelier除了是一間咖啡廳外，亦設有自家農園及烹飪Studio。大家可以先跟老師到後面的果園，親手摘除所需材料，然後再返回Studio跟著平板電腦的教學影片，親手製作橘子批。影片附有中文字幕，因為不怕看不懂。雖然全程都是看著平板電腦，但導師不時會從旁協助，更有攝影師幫大家一直拍照紀錄，絕對可以為旅行留下美好回憶！ 地址：濟州市涯月邑Goseongbuk街112 官方網站

濟州島Cafe：Chuidasun Tea & Meditation 除了咖啡外，亦有Café提供茶藝體驗。Chuidasun Tea & Mediation原為度假村，除住宿外亦設不同茶藝、瑜伽、頌缽等不同體驗。進入充滿禪味的空間內後，導師會帶大家閉目入神，再學習茶葉的基本知識，以及泡茶技巧等。由聞茶、觀茶至品茶，一步步將大家帶入冥想空間。 地址：濟州特別自治道西歸浦市城山邑迎日海岸路2688 營業時間：10:00-17:00 官方網站