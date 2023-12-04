熱門搜尋:
周庭 五月天 李家超 叱咤2023 轉數快FPS 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 床蝨 區議會選舉2023 白日之下 騙案 流感 恒大 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 朗然 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-12-04 15:21:55

韓國旅遊｜濟州島必去5間Café推薦 海景第一排嘆咖啡/懸崖日落/DIY自製橘子批

分享：
濟州旅遊｜濟州島必去5間Café 海景第一排嘆咖啡/懸崖日落/DIY自製橘子批

濟州旅遊｜濟州島必去5間Café 海景第一排嘆咖啡/懸崖日落/DIY自製橘子批

去濟州島自駕遊，除了到訪不同自然景點外，當然少不了到Café的環節。記者今次為大家介紹5間濟州必去Café，大家可以在海景第一排吹著海風嘆咖啡、在懸崖邊欣賞日落，更可以在Café裡自製濟州橘子批！

採訪、攝影：Kristy

鳴謝：韓國觀光公社

濟州島Cafe：Café Delmoondo

Café Delmoondo位於咸德海岸，於市內共6438間餐廳中排名20位，可說是超人氣Café。旁邊已經是沙灘。於漲潮時海水更會將沙灘淹沒，因變成海上Café，難怪深受韓國人及遊客歡迎！Café樓高兩層，分為室外及室內區域，空間非常大。裡面售賣各式各樣的飲料及輕食，如手工啤酒、橘子果汁、蛋糕、麵包等等，亦有售自家咖啡豆和膠囊咖啡。大家可以一邊望住海景，一邊感受專屬於濟州的愜意。

地址：濟州特別自治道濟州市朝天邑朝鹹海岸路519-10

營業時間：07:00-00:00

官方網站

Café Delmoondo Café Delmoondo Café Delmoondo Café Delmoondo Café Delmoondo Café Delmoondo Café Delmoondo

濟州島Cafe：The Cliff

如名字一樣，The Cliff就是一個懸崖邊的Café。位於濟州島最南端—西歸浦市，同樣可以看到海景。分為室內及室外兩郭分，當中室外空間非常充足，既有超近懸崖邊躺椅，又有Daybed、大豆袋沙發及藤椅沙發等。不少韓國人都與家人及朋友，躺在上面盡情放空，更可以順道欣賞日落。而店內飲品的選擇亦非常豐富，咖啡、果汁及Cocktail都應有盡有，更有DJ打碟，絕對可以Chill足成日。

地址：濟州特別自治道西歸浦市中文觀光路154-17

營業時間：星期一至四10:30-0100；星期五至日10:30-02:00

官方網站

The Cliff The Cliff The Cliff The Cliff The Cliff The Cliff The Cliff
Klook.com

濟州島Cafe：土土atelier

除了一般打卡Café外，濟州島亦有不少提供互動體驗的Café。土土atelier除了是一間咖啡廳外，亦設有自家農園及烹飪Studio。大家可以先跟老師到後面的果園，親手摘除所需材料，然後再返回Studio跟著平板電腦的教學影片，親手製作橘子批。影片附有中文字幕，因為不怕看不懂。雖然全程都是看著平板電腦，但導師不時會從旁協助，更有攝影師幫大家一直拍照紀錄，絕對可以為旅行留下美好回憶！

地址：濟州市涯月邑Goseongbuk112

官方網站

Ad Block
土土atelier 土土atelier 土土atelier 土土atelier 土土atelier 土土atelier 土土atelier 土土atelier

濟州島Cafe：Chuidasun Tea & Meditation

除了咖啡外，亦有Café提供茶藝體驗。Chuidasun Tea & Mediation原為度假村，除住宿外亦設不同茶藝、瑜伽、頌缽等不同體驗。進入充滿禪味的空間內後，導師會帶大家閉目入神，再學習茶葉的基本知識，以及泡茶技巧等。由聞茶、觀茶至品茶，一步步將大家帶入冥想空間。

地址：濟州特別自治道西歸浦市城山邑迎日海岸路2688

營業時間：10:00-17:00

官方網站

Chuidasun Tea & Meditation Chuidasun Tea & Meditation Chuidasun Tea & Meditation Chuidasun Tea & Meditation Chuidasun Tea & Meditation Chuidasun Tea & Meditation Chuidasun Tea & Meditation Chuidasun Tea & Meditation

濟州島Cafe：BAUM Coffee Museum

BAUM Coffee Museum位於光之地堡旁邊，原為舊韓國軍用基礎電信設施，經活化後搖身一變成為遊客打卡點。它除了是一間咖啡廳外，更是咖啡博物館。展出大量咖啡裝備，如舊式磨豆機、研磨機及不同咖啡杯等，熱愛咖啡人士必去！

地址：濟州特別自治道西歸浦市城山邑古城里 2040-1

營業時間：冬天 09:00-18:30；夏天 09:00-19:00

Ad Block
BAUM Coffee Museum BAUM Coffee Museum BAUM Coffee Museum BAUM Coffee Museum BAUM Coffee Museum BAUM Coffee Museum BAUM Coffee Museum BAUM Coffee Museum
Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受