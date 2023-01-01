韓國旅遊｜為冬季護膚囤貨！盤點5款Olive Young必買面膜

最近不少港人都趁着冬天到韓國旅行，不但可以看雪、滑雪，還可以感受香港無法感受的寒冷，享受真正的冬天。而趁着冬季旅行，大家不妨同時為冬季護膚囤貨，以下就盤點5款韓國藥妝店Olive Young的必買面膜，每款都適合在韓國或香港使用，以絕佳的姿態渡過冬天吧！

韓國面膜｜Torriden 低分子玻尿酸面膜 冬天天氣乾燥，皮膚亦容易出現乾燥、脫皮的問題，因此特別需要一些具有高效保濕功能的面膜來解決皮膚缺水的問題。Torriden出品的低分子玻尿酸面膜除了有低分子玻尿酸外，還有5D複合玻尿酸，因此保濕效果特別出色，而且吸收速度快，使用後不會感到黏笠，特別適合在冬天時使用。

韓國面膜｜Abib 弱酸性魚腥草面膜(Heartleaf fit) 皮膚乾燥除了會有乾裂、脫皮等情況出現，還有可能因乾燥而破壞肌膚屏障，令皮膚處於脆弱的狀態。Abib屬於Olive Young中長期熱銷的面膜品牌，每一款都有不同的功效，其中特別推薦弱酸性魚腥草面膜，其鎮靜效果在眾多面膜中特別出眾，適合進行激光療程、曬傷、過分乾燥等皮膚特別脆弱的時候使用。而Abib面膜包裝內的精華亦特別多，可以同時用在頸部、手臂、大腿等乾燥地方，一次滋潤多個部位。

韓國面膜｜Mediheal 茶樹精華面膜 不少人即使到了秋冬仍然有暗瘡的問題，因轉季更換產品而導致長暗瘡的情況亦十分常見，建議可以使用Mediheal的茶樹精華面膜進行護理。Mediheal的茶樹精華面膜主要作用是穩定肌膚狀態，舒緩暗瘡問題，一些較小的暗瘡更可以在一晚瞬間消失，因此特別受韓國人歡迎。最重要的是Mediheal的面膜價格十分便宜，一片只需HKD$7，趁着旅行時不妨多囤貨吧！

韓國面膜｜Beplain 積雪草修護面膜 Beplain屬於近年在韓國大熱的本地品牌，主打天然、無添加的產品，特別適合敏感肌膚使用，而今年他們更在Olive Young上架，不用再經過網店才可以購買他們的產品，變得特別方便。而針對秋冬轉季的不適，建議可以使用旗下的積雪草修護面膜，比起補水更偏向於舒緩和收穫，有效舒緩乾燥痕癢、泛紅等不適。