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2023-08-14 18:00:00

韓國旅遊｜盤點6大韓國近期爆紅玩樂行程+3間酒店推薦 個人色彩鑑定/K-pop明星體驗

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韓國旅遊｜盤點6大韓國近期爆紅玩樂行程+3間酒店推薦 個人色彩鑑定/K-pop明星體驗

韓國旅遊｜盤點6大韓國近期爆紅玩樂行程+3間酒店推薦 個人色彩鑑定/K-pop明星體驗

韓國向來都是潮流之地，不論在時尚、美容、風格、音樂和餐飲方面都在潮流的最尖端。不少女生都會特意去韓國購買衣服、美妝產品等。以下為大家介紹6大韓國近期爆紅玩樂行程，以及3間新酒店推薦。準備去韓國的你一定不能錯過！

韓國旅遊｜個人色彩鑑定

近期的最紅韓國玩樂行程一定非「個人色彩鑑定」莫屬！到底自己是屬於「暖色調的春天」還是「冷色調的冬天」？不妨透過您的專屬色彩鑑定進行分析，找出最適合您的色調。從美妝達人到 K-pop偶像，每個人都在追隨這股潮流，與Cocory的專屬色系顧問合作，為自己的穿搭、妝容和髮型尋找最佳色系。

近期的最紅韓國玩樂行程一定非「個人色彩鑑定」莫屬！(圖片來源: instagram @cocory_personalcolor) 近期的最紅韓國玩樂行程一定非「個人色彩鑑定」莫屬！(圖片來源: instagram @cocory_personalcolor) 近期的最紅韓國玩樂行程一定非「個人色彩鑑定」莫屬！(圖片來源: instagram @cocory_personalcolor)

韓國旅遊｜證件相

證件相並不一定是枯燥無味的。 首爾到處也有提升個人證件相拍攝體驗的照相館，令拍攝過程變得獨一無二。 不論是拍攝簡單的護照照片，還是使用道具拍攝華麗的相片，您可放心在拍攝的過程中展現出最美的自己。RecordedSanho Mansion等照相館也是韓國美容達人的首選。

(圖片來源: instagram @recorded.rcdd) (圖片來源: instagram @recorded.rcdd) (圖片來源: instagram @sanhomansion) (圖片來源: instagram @sanhomansion)

韓國旅遊｜自拍館

即時自助照相館為最近首爾的流行活動，在首爾的街頭上都能見到不同種類的自助照相館。它可以讓您拍下具有Y2K、可愛風格的即時照片，與朋友或家人一起創造難忘的時刻。在韓國年輕人中最受歡迎的自助照相館為life4cutsphotoism

 

(圖片來源: instagram @photoism.kr) (圖片來源: instagram @photoism.kr) (圖片來源: instagram @life4cut) (圖片來源: instagram @life4cut)
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韓國旅遊｜K-pop明星體驗

首爾是K-pop粉絲的天堂，從大型快閃活動到粉絲策劃的café活動，再帶您前往 K-pop 團體拍MV的地點一日遊。透過這些活動你不會感到與你喜愛的偶像距離太遙遠，現在最新興的體驗是 Booking.com K-pop 大勢 - 姜丹尼爾（KANGDANIEL）合作的獨家 “終極K-pop體驗”，來自世界各地的粉絲們都有機會在RYSE, Autograph Collection的行政套房中享受明星級生活，只需USD 25.07（約$196港幣）就能享受千載難逢的體驗，讓大家更接近喜歡的偶像！

K-Pop Suite Kitchen K-Pop Suite - Beauty room front K-Pop Suite - Stage Front K-pop Suite - Stage perspective K-Pop Suite - Stage Side K-Pop Suite - Beauty room side K-Pop Suite Jacuzzi

韓國旅遊｜打卡Café

首爾擁有濃厚的的café和甜品文化，對當地人與外國人亦言。由著名眼鏡品牌Gentle Monster旗下的手工甜點品牌NUDAKE Haus Doas，到韓屋主題café - Café Onion，也是當地必去的café。

NUDAKE Haus Doas (圖片來源: instagram @verite.yu) NUDAKE Haus Doas (圖片來源: instagram @sae_103)

韓國旅遊｜豪華酒店Staycation

在首爾最豪華的酒店中寵愛自己，享受像個頂級名人般的生活。首爾新羅酒店(The Shilla Seoul)是眾多明星名單中的不二之選，不少頂流偶像也在那裡舉行婚禮。天堂之城公寓(Paradise City Hotel)是一家現代的豪華酒店，距仁川機場僅一步之遙，有關豪華酒店的韓劇<<德魯納酒店>><<黑道律師文森佐>>等中也有出現，但也許在<<單身即地獄>>的粉絲眼中最著名的是節目中「天堂城市」。

即睇韓國全新酒店！

首爾新羅酒店(The Shilla Seoul) 天堂之城公寓(Paradise City Hotel) voco Seoul Gangnam voco Seoul Gangnam 首爾明洞朝鮮福朋喜來登飯店（ Four Points by Sheraton Josun，Seoul Myeongdong in Myeongdong） 首爾明洞朝鮮福朋喜來登飯店（ Four Points by Sheraton Josun，Seoul Myeongdong in Myeongdong） 弘大首爾里瑟萬豪傲途格精選酒店（RYSE Autograph Collection）
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