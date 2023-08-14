韓國旅遊｜盤點6大韓國近期爆紅玩樂行程+3間酒店推薦 個人色彩鑑定/K-pop明星體驗

韓國向來都是潮流之地，不論在時尚、美容、風格、音樂和餐飲方面都在潮流的最尖端。不少女生都會特意去韓國購買衣服、美妝產品等。以下為大家介紹6大韓國近期爆紅玩樂行程，以及3間新酒店推薦。準備去韓國的你一定不能錯過！

韓國旅遊｜自拍館 即時自助照相館為最近首爾的流行活動，在首爾的街頭上都能見到不同種類的自助照相館。它可以讓您拍下具有Y2K、可愛風格的即時照片，與朋友或家人一起創造難忘的時刻。在韓國年輕人中最受歡迎的自助照相館為life4cuts和photoism。

韓國旅遊｜ K-pop 明星體驗 首爾是K-pop粉絲的天堂，從大型快閃活動到粉絲策劃的café活動，再帶您前往 K-pop 團體拍MV的地點一日遊。透過這些活動你不會感到與你喜愛的偶像距離太遙遠，現在最新興的體驗是 Booking.com 與K-pop 大勢 - 姜丹尼爾（KANGDANIEL）合作的獨家 “終極K-pop體驗”，來自世界各地的粉絲們都有機會在RYSE, Autograph Collection的行政套房中享受明星級生活，只需USD 25.07（約$196港幣）就能享受千載難逢的體驗，讓大家更接近喜歡的偶像！

韓國旅遊｜打卡 Café 首爾擁有濃厚的的café和甜品文化，對當地人與外國人亦言。由著名眼鏡品牌Gentle Monster旗下的手工甜點品牌NUDAKE Haus Doas，到韓屋主題café - Café Onion，也是當地必去的café。