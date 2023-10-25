熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-10-25 14:00:00

韓國旅遊｜萬聖節人多聚集極危險！盤點5個韓國萬聖節期間高危地區

分享：
韓國旅遊｜萬聖節人多聚集極危險！盤點5個韓國萬聖節期間高危地區

韓國旅遊｜萬聖節人多聚集極危險！盤點5個韓國萬聖節期間高危地區

韓國不少地方都會特別慶祝萬聖節，特別是酒吧或夜店聚集的地方更是會在萬聖節期間變得人頭洶湧，而人多聚集就特別容易發展成危險的情況。以下就為大家盤點5個韓國萬聖節期間高危地區，建議最好在臨近萬聖節期間(週五至當日)盡量避免前往。

Ad Block

萬聖節高危地區｜梨泰院

梨泰院屬外國人或遊客主要前往的酒吧或夜店場所，在萬聖節亦有不少活動，但由於酒吧過分集中在一條街道上，容易觸及意外發生，而在2022年萬聖節期間更不幸發生過人踩人事件，導致不少人命傷亡，可見其危險程度。雖然有機會因之前的事故變得比較冷清，但仍難以預計意外的發生，近年大熱的韓國逛街景點漢南洞(漢江鎮站)就在梨泰院附近，建議萬聖節期間最好避免前往。

梨泰院的酒吧主要集中在一條街上，所以特別容易發生意外。 大部份酒吧都會在萬聖節舉辦特別活動。 近年特別流行的逛街熱點漢南洞就在梨泰院附近，建議盡量避免在晚上前往。

萬聖節高危地區｜弘大

近年最熱門的遊客熱點之一便是弘大，特別適合前往逛街購物，而弘大更是有多間酒吧及夜店分佈在整個弘大區域，屬於韓國本地或遊客都喜歡前往的夜店熱點，一到週末的夜晚便人頭洶湧。而在萬聖節期間，不少弘大的酒吧都會舉辦特別活動，而且部份還會免入場費，再加上梨泰院的人踩人事件，改去前往弘大的人可能會變得更多。

所以最好在萬聖節期間的晚上盡量不要到弘大，以免被人群影響旅行的心情或增加意外的機會。如果住在附近的話，建議留意地鐵站出入口的情況，選擇在人群相對較少的地鐵站出口離開或乘搭巴士、的士等其他交通工具出入弘大。

不少年輕人都特別喜歡在弘大慶祝萬聖節。 弘大酒吧附近的區域人流更是特別洶湧。 有機會變得寸步難行，因此最好選擇只在白天出沒在弘大。

萬聖節高危地區｜江南

江南區的夜店雖然比較分散，但有不少酒吧和布幕馬車(포차)集中在整條街道，所以平常就有不少韓國人特意前往江南喝酒。而在萬聖節期間酒吧和夜店都會有特別活動，人流會變得更為洶湧，難免會有人喝醉後生事，再加上大部份到江南喝酒的都是韓國人，如果遇到意外或受傷，在溝通上可能會出現問題，為了保障自身安全，最好在萬聖節期間避免前往。

江南區的夜店萬聖節特別熱鬧。 即使不是去夜店，酒吧亦同樣多人趁着萬聖節前往。 為避免醉酒鬧事後傷及自己，應盡量避免前往相關地方。

萬聖節高危地區｜樂天世界

樂天世界每年都會在萬聖節舉辦相關活動，即使萬聖節當日並非在週末，但由於可以夜間入場，而且交通較為方便，所以仍然有不少人專門前往樂天世界參加萬聖節活動。如果本來就有到訪樂天世界遊玩的想法，建議盡量在平日的白天前往，以防到晚上人流變多時，不但增加排隊時間，還有機會因人流影響玩樂的情緒。

樂天世界每年在萬聖節都有相關的活動。 本來就特別多人會趁着放假前往樂天世界。 不想受萬聖節人流影響的話，最好趁着白天時間前往。

萬聖節高危地區｜愛樂園

位於首爾近郊的愛寶樂園同樣會在萬聖節舉辦活動，多種大型的裝飾及萬聖節限定的設施特別增添恐怖感，所以即使交通不方便，仍然有不少人會選擇前往。雖然愛寶樂園地方較大，但面對人流洶湧時，除了會增加與親友走散的機會，還有機會發展成人踩人或人推人事件，而且離開樂園的交通方法有限，有機會整趟車程都要和大量人流一起乘搭，因此最好避免在萬聖節期間到訪，以免破壞旅行的好心情。

愛寶樂園在萬聖節亦有多種恐怖的裝飾和限定活動。 晚上人流會變得特別多。 想避開人流的話，盡量選擇在平日白天前往。
Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受