韓國旅遊｜萬聖節人多聚集極危險！盤點5個韓國萬聖節期間高危地區

韓國不少地方都會特別慶祝萬聖節，特別是酒吧或夜店聚集的地方更是會在萬聖節期間變得人頭洶湧，而人多聚集就特別容易發展成危險的情況。以下就為大家盤點5個韓國萬聖節期間高危地區，建議最好在臨近萬聖節期間(週五至當日)盡量避免前往。

萬聖節高危地區｜梨泰院 梨泰院屬外國人或遊客主要前往的酒吧或夜店場所，在萬聖節亦有不少活動，但由於酒吧過分集中在一條街道上，容易觸及意外發生，而在2022年萬聖節期間更不幸發生過人踩人事件，導致不少人命傷亡，可見其危險程度。雖然有機會因之前的事故變得比較冷清，但仍難以預計意外的發生，近年大熱的韓國逛街景點漢南洞(漢江鎮站)就在梨泰院附近，建議萬聖節期間最好避免前往。

萬聖節高危地區｜弘大 近年最熱門的遊客熱點之一便是弘大，特別適合前往逛街購物，而弘大更是有多間酒吧及夜店分佈在整個弘大區域，屬於韓國本地或遊客都喜歡前往的夜店熱點，一到週末的夜晚便人頭洶湧。而在萬聖節期間，不少弘大的酒吧都會舉辦特別活動，而且部份還會免入場費，再加上梨泰院的人踩人事件，改去前往弘大的人可能會變得更多。 所以最好在萬聖節期間的晚上盡量不要到弘大，以免被人群影響旅行的心情或增加意外的機會。如果住在附近的話，建議留意地鐵站出入口的情況，選擇在人群相對較少的地鐵站出口離開或乘搭巴士、的士等其他交通工具出入弘大。

萬聖節高危地區｜江南 江南區的夜店雖然比較分散，但有不少酒吧和布幕馬車(포차)集中在整條街道，所以平常就有不少韓國人特意前往江南喝酒。而在萬聖節期間酒吧和夜店都會有特別活動，人流會變得更為洶湧，難免會有人喝醉後生事，再加上大部份到江南喝酒的都是韓國人，如果遇到意外或受傷，在溝通上可能會出現問題，為了保障自身安全，最好在萬聖節期間避免前往。

萬聖節高危地區｜樂天世界 樂天世界每年都會在萬聖節舉辦相關活動，即使萬聖節當日並非在週末，但由於可以夜間入場，而且交通較為方便，所以仍然有不少人專門前往樂天世界參加萬聖節活動。如果本來就有到訪樂天世界遊玩的想法，建議盡量在平日的白天前往，以防到晚上人流變多時，不但增加排隊時間，還有機會因人流影響玩樂的情緒。